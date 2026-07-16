کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه ۲۵ تیر گفت ایران همچنان با ایالات متحده در تماس است و تمایل خود را برای دستیابی به توافق اعلام میکند، اما دونالد ترامپ در صورت نقض تعهدات، جمهوری اسلامی را پاسخگو خواهد کرد.
لیویت در نشست رسانهای کاخ سفید گفت رییسجمهوری آمریکا و معاون او درباره وضعیت کنونی درگیری با ایران «کاملا همنظر» هستند و افزود برخی بخشهای باقیمانده حکومت ایران برای توافق آمادگی بیشتری دارند، در حالی که بخشهای دیگر تمایل کمتری نشان میدهند.
او این اختلاف را نشانه موفقیت عملیات «خشم حماسی» دانست و افزود این عملیات توانایی بخشهای مختلف جمهوری اسلامی برای برقراری ارتباط با یکدیگر را از بین برده و ساختار حکومت را چندپاره کرده است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت محاصره دریایی کشتیهایی که به بندرهای ایران وارد میشوند یا از آنها خارج میشوند، به دستور ترامپ بهطور کامل اجرا شده است.
به گفته او، بیش از ۱۰ هزار ملوان، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی آمریکا، دو ناو هواپیمابر، بیش از ۲۰ ناو جنگی و دهها هواپیما در اجرای این ماموریت مشارکت دارند.
لیویت افزود سنتکام در ۲۴ ساعت نخست محاصره، دو کشتی تجاری را که از دستورات پیروی کردند به مسیر دیگری هدایت کرد و یک کشتی دیگر را که از دستورات سرپیچی کرده بود، از کار انداخت.
او تاکید کرد تنگه هرمز برای کشتیهایی که به بنادر ایران رفتوآمد نمیکنند باز است و نیروی دریایی آمریکا برای تضمین ادامه این رفتوآمد در منطقه حضور دارد.
سخنگوی کاخ سفید دلیل حملات چند روز اخیر آمریکا را نقض تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت بر اساس این تفاهمنامه، ایران نباید به کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز حمله میکرد.
لیویت افزود ترامپ اجازه نخواهد داد آنچه او «اقدامات آشکار تروریستی» در تنگه خواند، بدون پیامد باقی بماند، اما همزمان همچنان برای دیپلماسی آمادگی دارد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نهاد ریاض عبدالرحیم عروق، از فرماندهان دستههای نظامی حماس، کشته شده است.
بر اساس این بیانیه که شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر در ایکس منتشر شد، عروق در حمله هفتم اکتبر به اسرائیل مشارکت داشت. او در جریان جنگ، از جمله در ماههای اخیر، نیروهای حماس را آموزش میداد و برای انجام حملات علیه نظامیان و غیرنظامیان اسرائیلی برنامهریزی میکرد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
رویترز چنین تهدیدی را تازه و قدرتمند ارزیابی کرده و افزوده است که این اقدام میتواند عرضه جهانی انرژی را با خطر بیشتری روبهرو کند.
بهنوشته رویترز منابع آگاه به این خبرگزاری گفتهاند که حوثیها در انتظار دستور برای حمله کشتیها در دریای سرخ و بستن تنگه بابالمندب هستند و عربستان سعودی این تهدید را جدی گرفته است.
دو منبع ارشد جمهوری اسلبامی و یک منبع منطقهای آگاه از موضوع که بهدلیل حساسیت آن نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این طرح در داخل رهبری جمهوری اسلامی بررسی شده و پیام آن به متحدان حوثی ایران منتقل شده است.
این منابع گفتند حوثیها اخیرا از درخواست تهران مطلع شدهاند؛ موضوعی که پیشتر گزارش نشده بود.
این منابع جزئیات بیشتری درباره نحوه انتقال پیام ارائه نکردند و نگفتند آیا این درخواست پس از تهدید روز سهشنبه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای حمله به زیرساختهای برق و پلها در ایران مطرح شده است یا نه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی گروه حوثی به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخ ندادهاند.
استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی بابالمندب
یک منبع نزدیک به حوثیها گفت این گروه با استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه بابالمندب، ورودی دریای سرخ، در ارتفاعات یمن مشرف به حدیده و خلیج عدن، آمادهسازیهای لازم برای حمله به کشتیها را تکمیل کرده و در انتظار دستور آغاز عملیات است.
هرگونه تهدید در دریای سرخ و ورودی آن در بابالمندب میتواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی را بهشدت وخیمتر کند و خطرات انفجاری ناشی از دور تازه جنگ را برجسته سازد.
بهنوشته رویترز، با توجه به اینکه تنگه هرمز هماکنون بسته است، هرگونه حمله حوثیها به کشتیها یا بنادر دریای سرخ به معنای اختلال همزمان در دو مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه خواهد بود و جبههای تازه هم در بحران انرژی و هم در مناقشه گستردهتر جمهوری اسلامی با ایالات متحده باز خواهد کرد.
این منبع نزدیک به حوثیها گفت نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هماکنون در یمن حضور دارند، تصمیمگیری درباره زمان بستن تنگه بابالمندب را در اختیار خواهند داشت.
در نشانهای از تشدید تنشها در منطقه، حوثیها پس از آنکه عربستان سعودی را به بمباران فرودگاهی تحت کنترل خود در روز دوشنبه متهم کردند، به این کشور موشک شلیک کردند و به آتشبسی چهار ساله در مناقشه میان عربستان و این گروه پایان دادند.
دو منبع منطقهای نزدیک به ریاض به رویترز گفتند عربستان سعودی تهدیدهای تهران و حوثیها را بسیار جدی گرفته است. آنهت افزودند ریاض آگاه است که این گروه یمنی اکنون درباره دریای سرخ هماهنگی نزدیکی با حکومت ایران دارد.
تنشها از زمان فروپاشی آتشبس شکننده اخیر میان تهران و واشینگتن افزایش یافته و بار دیگر نگرانی از آغاز جنگی تمامعیار و اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز را زنده کرده است.
بستن دریای سرخ دشوار نخواهد بود
از آن زمان، حجم قابل توجهی از نفت خلیج فارس از طریق یک خط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ منتقل شده و این آبراه اکنون حدود هفت درصد از عرضه جهانی انرژی را جابهجا میکند.
هنگامی که حوثیها در جریان جنگ غزه به کشتیها حمله کردند، شرکتهای بزرگ کشتیرانی محمولههای خود را به مسیر بسیار طولانیتر و پرهزینهتر دور آفریقا منتقل کردند.
با توجه به اینکه عربستان سعودی خود ۷۰ درصد صادرات انرژیاش را از طریق بندر ینبع در دریای سرخ انجام میدهد، هرگونه حمله مستقیم به آنجا نیز مشکل بزرگی برای بازارهای نفت ایجاد خواهد کرد.
یکی از منابع منطقهای گفت رهبران جمهوری اسلامی میکوشند با افزایش هزینه احتمالی برای اقتصاد جهانی، تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و جریان صادرات نفت عربستان از این آبراه، ایالات متحده را تحت فشار قرار دهند؛ اقدامی که این منبع آن را بخشی از «تفکر ایرانی» توصیف کرد.
این منبع گفت مسدود کردن تنگه دشوار نخواهد بود.
او افزود: «هر کسی که یک تفنگ برای شلیک داشته باشد میتواند کشتیرانی را مختل کند. برای ایجاد اختلال در کشتیرانی نیازی به موشکهای پیشرفته نیست.»
جمهوری اسلامی حوثیها را بخشی از «محور مقاومت» منطقهای خود میداند؛ ائتلافی که حزبالله لبنان و گروههای مسلح شیعه عراقی را نیز در بر میگیرد. این گروهها پیشتر به مناقشه منطقهای میان تهران و واشینگتن پیوستهاند. با این حال، شورشیان حوثی هنوز بهطور رسمی وارد این درگیری نشدهاند.
سفارت آمریکا در عراق در پی حملات پهپادی روز چهارشنبه ۲۴ تیر در اربیل، از شهروندان این کشور خواست «بالاترین سطح هوشیاری» را حفظ کنند، رسانههای محلی را زیر نظر داشته باشند و از دستورهای مقامهای محلی پیروی کنند.
این سفارت هشدار داد اختلال در پروازها و بسته شدن حریم هوایی ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی رخ دهد و بار دیگر از شهروندان آمریکایی خواست بهدلیل خطر تروریسم، آدمربایی، درگیری مسلحانه و ناآرامیهای داخلی، به عراق سفر نکنند.
نمایندگی آمریکا در عراق همچنین اعلام کرد با وجود صدور دستور خروج اجباری برای شماری از کارکنان، به فعالیت خود ادامه میدهد.
روزنامه والاستریت ژورنال با اشاره به تهدید اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای بمباران کوه کلنگ گزلا نوشته است که مقامهای آمریکایی نگراناند تهران از این مجتمع زیرزمینی در حال ساخت برای پیشبرد برنامه هستهای خود استفاده کند.
در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، لحن تهدیدآمیز خود علیه ایران را تشدید کرده است، اکنون هدف جدیدی را در مرکز توجه قرار داده است: کوه کلنگ گزلا؛ محل احداث یک مجموعه زیرزمینی در نزدیکی یکی از مهمترین تأسیسات هستهای ایران.
ترامپ در گفتوگو با هیو هویت، مجری محافظهکار آمریکایی، گفت: «ما این محل را زیر نظر داریم و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار بگیرد. به ایرانیها بگویید آماده باشند.»
بهنوشته والاستریت ژورنال اما اینکه دقیقا چه چیزی در این محل قرار دارد، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
نسخه کامل این گزارش را اینجا بخوانید.