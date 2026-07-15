ارتش آمریکا پایان دور جدید حملات خود به جمهوری اسلامی را اعلام کرد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۴ ژوئیه، دور جدیدی از حملات علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را به پایان رسانده است.
بهگفته سنتکام، این عملیات هفت ساعت به طول انجامید و طی آن دهها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با استفاده از جنگندهها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.
این حملات سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی و سامانههای دفاع ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و با هدف کاهش بیشتر توان تهران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیرنظامی انجام شده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد این حملات همزمان با ازسرگیری محاصره دریایی کشتیهای در حال تردد به مقصد یا مبدأ بنادر و مناطق ساحلی ایران انجام شده است. این محاصره دریایی از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا اجرایی شده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرد نیروهای این کشور همچنان در آمادهباش کامل قرار دارند و آماده اجرای دستورات فرمانده کل قوا هستند.