جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایران‌اینترنشنال گفت تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.

هال در خصوص جزییات قانون جدید گفت عضویت در یک نهاد دولتی تعیین‌شده، از جمله سپاه پاسداران، به‌طور عمدی جرم‌انگاری نشده است تا افرادی که به اجبار خدمت سربازی خود را در یگان‌های سپاه گذرانده‌اند، مجرم شناخته نشوند.

او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»

به گفته هال، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه می‌تواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا با اختیار خود به آن می‌پیوندند یا در آن باقی می‌مانند، اما این منطق درباره افرادی که ناچار به خدمت در یک نهاد دولتی بوده‌اند، صدق نمی‌کند.

او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»

هال در پاسخ به این پرسش که آیا قانون جدید شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگان‌های سپاه پاسداران گذرانده‌اند نیز می‌شود، گفت: پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمی‌شود.