پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد در دیدار با علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در پنتاگون بر ضرورت اعمال حاکمیت بغداد و خلع سلاح شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او گفت این گروهها در بهار امسال مسئول بیش از ۶۰۰ حمله به نیروهای آمریکایی بودهاند.
هگست همچنین گفت آمریکا انتظار دارد نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان، با پایان یافتن ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی ضد داعش، نقش اصلی را در مقابله با داعش بر عهده بگیرند.
وزیر جنگ آمریکا افزود عراق باثبات و امن میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای تجاری و دفاعی میان بغداد و واشینگتن باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. به گفته او، در نتیجه این اقدام بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال مسدود شده است.
بسنت گفت وزارت خزانهداری آمریکا به مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله آنچه «سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال» خواند، متعهد است. او افزود این اقدام بخشی از تلاشهای واشینگتن برای محدود کردن منابع مالی حکومت ایران است.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد ایالات متحده همچنان با جدیت جریان منابع مالی جمهوری اسلامی را رصد خواهد کرد و دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از آنچه «طرحهای غیرقانونی درآمدزایی» خواند، قطع خواهد شد.
بب
این وزارتخانه اعلام کرد: «با وجود هشدارهای مکرر، سرویسهای اطلاعاتی ایران به فعالیتهای خصمانه خود پایان ندادهاند. در عوض، حکومت ایران تلاش کرده است رفتار مخرب خود را تشدید کند.»
بریتانیا روز دوشنبه، بر اساس اختیارات جدیدی که با هدف جلوگیری از استفاده کشورهای خارجی از گروههای نیابتی برای انجام فعالیتهایی مانند نظارت و خرابکاری وضع شده است، سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی کرد و آنها را گروههای ممنوعه نامید.
تهران سهشنبه این تصمیم را محکوم کرد و گفت سپاه پاسداران بخشی رسمی از نیروهای مسلح ایران است.
جمهوری اسلامی همچنین بریتانیا را متهم کرد که با هدف قرار دادن یک نهاد دولتی، قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادهاند.
بریتانیا هنوز سپاه را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار نداده است. یاری رساندن این کشور به آمریکا در جریان جنگ ایران نیز انتقادهای تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا از کییر استارمر، نخستوزیر مستعفی بریتانیا، و رویکرد لندن در قبال تهران را بهدنبال داشته است.
علاوه بر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، پلیس ضد تروریسم و دادگاههای بریتانیا نیز انجام اقدامات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تایید کردهاند.
بریتانیا سهشنبه ۲۳ تیر علی نسیمفر، کاردار و ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در لندن، را در ارتباط با آنچه دولت بریتانیا نقش تهران در هدایت گروههای نیابتی برای انجام حملاتی در سراسر اروپا طی ماههای اخیر خواند، احضار کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد کاردار جمهوری اسلامی در ارتباط با این ادعا که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گروهی را برای انجام حملاتی در سراسر اروپا در فاصله ماههای مارس تا مه هدایت کرده است، به وزارت امور خارجه احضار شد.
وزارت امور خارجه بریتانیا این گروه نیابتی را «جنبش اسلامی اصحاب حق» معرفی کرد و فعالیتهای آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
متن کامل خبر را اینجا بخوانید
ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله پهپادهای «متخاصم» جمهوری اسلامی هستند. این بیانیه جزئیاتی درباره شمار پهپادها یا مناطق هدف ارائه نکرده است.
مقامهای کویتی تاکنون درباره خسارت یا تلفات احتمالی ناشی از این حمله اطلاعاتی منتشر نکردهاند و وضعیت عملیات پدافندی همچنان در حال پیگیری است.
این اعلام در حالی منتشر میشود که در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، چندین کشور منطقه از رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از سوی ایران خبر دادهاند.
گزارشهایی در شبکههای اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شده است. با اینحال تاکنون جزئیاتی درباره این حمله منتشر نشده است.
رسانههای حکومتی ایران نیز تا این لحظه گزارشی درباره آن منتشر نکردهاند.
با توجه به نبود تایید رسمی، اطلاعات منتشرشده در حال حاضر تنها بر پایه گزارشهای شبکههای اجتماعی است و ابعاد این رویداد همچنان در دست بررسی است.