این وزارتخانه اعلام کرد: «با وجود هشدارهای مکرر، سرویس‌های اطلاعاتی ایران به فعالیت‌های خصمانه خود پایان نداده‌اند. در عوض، حکومت ایران تلاش کرده است رفتار مخرب خود را تشدید کند.»

بریتانیا روز دوشنبه، بر اساس اختیارات جدیدی که با هدف جلوگیری از استفاده کشورهای خارجی از گروه‌های نیابتی برای انجام فعالیت‌هایی مانند نظارت و خرابکاری وضع شده است، سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی کرد و آنها را گروه‌های ممنوعه نامید.

تهران سه‌شنبه این تصمیم را محکوم کرد و گفت سپاه پاسداران بخشی رسمی از نیروهای مسلح ایران است.

جمهوری اسلامی همچنین بریتانیا را متهم کرد که با هدف قرار دادن یک نهاد دولتی، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

بریتانیا هنوز سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار نداده است. یاری رساندن این کشور به آمریکا در جریان جنگ ایران نیز انتقادهای تند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا، و رویکرد لندن در قبال تهران را به‌دنبال داشته است.

علاوه بر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، پلیس ضد تروریسم و دادگاه‌های بریتانیا نیز انجام اقدامات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تایید کرده‌اند.