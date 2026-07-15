وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و پایگاه هوایی العدید در قطر را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است این حملات نقض آشکار حاکمیت کشورهای هدف و مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است.
وزارت خارجه امارات همچنین تاکید کرد این اقدامات موجب تشدید خطرناک و غیرقابلقبول تنشها در منطقه میشود.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن، این اقدام را تحولی خطرناک در تنشهای منطقهای توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف حملات مکرر جمهوری اسلامی، اقدامات بازدارنده و عملی انجام دهد.
تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
در آستانه دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برخی رسانهها و هواداران انگلیسی نسبت به قضاوت داوران و تصمیمهای VAR ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند آرژانتین در طول این تورنمنت از چند تصمیم بحثبرانگیز به سود خود بهرهمند شده است.
روزنامه سان در گزارشی مدعی شد که تغییرات جدید در پروتکل داوری پیش از دیدار نیمهنهایی، نگرانیهایی را درباره احتمال تاثیر تصمیمهای داوران به سود مدافع عنوان قهرمانی افزایش داده است.
بیشترین انتقادها به دیدار مرحله یکچهارم نهایی آرژانتین و سوئیس مربوط میشود؛ جایی که VAR در تصمیم اخراج بریل امبولو به دلیل دریافت کارت زرد دوم برای تمارض دخالت کرد. مورات یاکین، سرمربی سوئیس، این تصمیم را «غیرقابل قبول» توصیف کرد، اما پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، هرگونه جانبداری از آرژانتین را رد کرد.
با وجود این، در شبکههای اجتماعی برخی کاربران با کنایه تیم لیونل مسی را «VARgentina» نامیدهاند؛ لقبی که به استفاده از فناوری VAR و تصمیمهای بحثبرانگیز به سود آرژانتین اشاره دارد.
سان در ادامه مدعی شده آرژانتین تنها مقابل سوئیس از تصمیمهای جنجالی سود نبرده و در دیدارهای برابر الجزایر، اتریش و مصر نیز داوریها به سود این تیم بوده است.
در دیدار مرحله گروهی مقابل الجزایر، به اعتقاد این رسانه، لیونل مسی پس از برخوردی که به نظر میرسید روی عیسی ماندی، کاپیتان الجزایر، انجام داده، از دریافت کارت قرمز نجات پیدا کرد و سپس در همان مسابقه موفق به ثبت هتتریک شد.
در مرحله یکهشتم نهایی برابر اتریش نیز گل تاریخی مسی که هفدهمین گل او در تاریخ جام جهانی بود، با اعتراضهایی همراه شد؛ چرا که برخی کارشناسان معتقد بودند الکسیس مکآلیستر در صحنه شکلگیری گل روی ژاور شلاگر مرتکب خطا شده است.
پیتر اشمایکل، دروازهبان اسبق تیم ملی دانمارک، در بین دو نیمه آن مسابقه به شبکه فاکس اسپورتس گفت: «به نظر من آن گل نباید پذیرفته میشد.»
یکی دیگر از جنجالیترین صحنههای این جام نیز در دیدار آرژانتین و مصر رقم خورد. در حالی که مصر در دقیقه ۶۲ برای دومین بار دروازه آرژانتین را باز کرده بود، VAR این گل را به دلیل خطای بازیکنان مصر در ابتدای صحنه مردود اعلام کرد.
مصر پنج دقیقه بعد گل دوم خود را به ثمر رساند، اما در نهایت آرژانتین با یک بازگشت تماشایی بازی را به وقتهای اضافه کشاند و پیروز شد. در مقابل، برخی معتقد بودند یکی از گلهای آرژانتین با وجود اعتراض به وجود خطا در آغاز حمله، به اندازه گل مردود شده مصر مورد بررسی دقیق VAR قرار نگرفت.
سان همچنین به آماری از Northeastern Global News استناد کرده که براساس آن، آرژانتین دومین تیم جام جهانی از نظر بهرهمندی از تصمیمهای VAR بوده و تنها مکزیک آماری بالاتر از این تیم داشته است.
در مقابل، انگلیس در میان پنج تیمی قرار دارد که کمترین سود را از تصمیمهای داوری و VAR بردهاند؛ فهرستی که کرواسی، ایران، قطر و آلمان نیز در آن دیده میشوند.
برنده دیدار انگلیس و آرژانتین در فینال جام جهانی به مصاف اسپانیا خواهد رفت؛ تیمی که با برتری ۲ بر صفر مقابل فرانسه راهی دیدار نهایی شد.
سان در پایان گزارش خود نیز به مشهورترین صحنه تاریخ تقابل دو تیم اشاره کرده و نوشته است: «هیچ تصمیم داوریای احتمالاً هرگز به اندازه گل "دست خدا"ی دیهگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ جنجالبرانگیز نخواهد شد؛ دیداری که هنوز هم یکی از تلخترین خاطرات فوتبال برای انگلیسیها محسوب میشود.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای اعلام کرد دور دیگری از حملات علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده است.
سنتکام در این بیانیه نوشت که مراکز ذخیرهسازی و پرتاب موشکهای کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است.
این فرماندهی افزود که این حملات، توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش کاهش داده است.
امیر حیاتمقدم، عضو هیاترییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خانه ملت اعلام کرد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست نهادهای ممنوعه از سوی بریتانیا «تبعات سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک» برای این کشور به همراه خواهد داشت.
حیاتمقدم گفت: «جمهوری اسلامی در زمان مناسب از ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک برای پاسخ به این اقدام خصمانه استفاده خواهد کرد.»
وبسایت اکوایران از زندگی بیش از هفت میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی در ایران خبر داد و با استناد به گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت افزایش مداوم هزینههای مسکن، روند گسترش حاشیهنشینی را تشدید کرده است.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.