خبرگزاری فرانسه چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد این افراد در میان هشت هزار کارمندی قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد.

این اخراج‌ها حدود ۱۰ درصد از کارکنان متا را شامل شده و هم‌زمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه‌ها و هدایت منابع مالی و انسانی به برنامه‌های بلندپروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است.

متا همچنین با انتقال هزاران کارمند به تیم‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، در حال بازآرایی ساختار خود حول این فناوری است و توسعه «عامل‌های هوش مصنوعی» را در اولویت قرار داده است.

بر اساس دادخواستی که ۲۲ تیر در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به‌جای اتکا به «قضاوت سنجیده مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند»، از سامانه‌های هوش مصنوعی با هدف «امتیازدهی، رتبه‌بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج» استفاده کرده است.

شاکیان می‌گویند این فرآیند به‌طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بوده‌اند.

این نخستین بار نیست که استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌های مرتبط با نیروی انسانی با اتهام تبعیض روبه‌رو می‌شود. پیش‌تر در اول تیر، شکایتی علیه «ورک‌دی»، شرکت نرم‌افزاری فعال در حوزه منابع انسانی و مدیریت مالی، مطرح شد.

به‌گفته شاکیان آن پرونده، نرم‌افزار هوش مصنوعی استخدام ورک‌دی با استفاده از شاخص‌هایی مانند وقفه‌های شغلی، علیه افراد دارای معلولیت، سیاه‌پوستان، زنان و متقاضیان بالای ۴۰ سال تبعیض قائل شده است.

روایت شاکیان از نقش هوش مصنوعی در اخراج آنها

در شکایت ۷۱ صفحه‌ای علیه متا آمده است سامانه‌های هوش مصنوعی به شاخص‌هایی همچون «ارزیابی عملکرد، معیارهای بهره‌وری و میزان خروجی» متکی بوده‌اند؛ معیارهایی که کارکنان در دوره مرخصی پزشکی یا خانوادگی امکان بهبود آنها را ندارند و ممکن است به کاهش امتیاز افراد دارای معلولیت نیز منجر شوند.

شاکیان افزودند متا «استفاده از این سامانه را برای انجام بررسی فردی و بی‌طرفانه نسبت به مرخصی و تسهیلات حمایتی، آن‌گونه که قانون الزام می‌کند، متوقف نکرد».

بر اساس این شکایت، هر ۲۶ کارمند از مرخصی‌های تحت حمایت قانون استفاده کرده یا درخواست چنین مرخصی‌هایی را داده بودند، یا به‌دلیل معلولیت خواستار تسهیلات حمایتی شده یا از این تسهیلات برخوردار بودند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، سخنگوی متا در واکنش به این اتهامات گفت: «تصمیم‌های مربوط به مدیریت نیروی کار و ساختار سازمانی، چه در گذشته و چه اکنون، به دست انسان‌ها گرفته شده و می‌شود، نه هوش مصنوعی.»

متا هم‌زمان با کاهش هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد امسال تا ۱۴۵ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کند؛ رقمی نزدیک به دو برابر سال گذشته.