فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ساعت ۱۰:۳۰ شامگاه چهارشنبه به وقت تهران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند.
این حملات توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند که برای تهدید کشتیها مورد استفاده قرار میگیرند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در دفاع از ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی گفت میتوان آنها را بمباران کرد، رادارهایشان را از بین برد و بخشی از پهپادها و موشکهایشان را نابود کرد، اما شلیک به کشتیها در تنگه بسیار آسان است.پس باید آماده گفتوگو و تلاش برای حل مشکل بود.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در دفاع از ادامه دیپلماسی با جمهوری اسلامی گفت جنگ تنها از طریق اقدام نظامی پیروز نخواهد شد و برای حل بحران تنگه هرمز، مذاکره نیز ضروری است.
ونس در برنامه «تجربه جو روگان» گفت از افرادی در آمریکا و دیگر کشورها که میگویند مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست، «بسیار ناامید» شده است.
او افزود: «میتوان آنها را بمباران کرد، رادارهایشان را از بین برد و بخشی از پهپادها و موشکهایشان را نابود کرد، اما شلیک به کشتیها در تنگه بسیار آسان است. بنابراین باید آماده گفتوگو و تلاش برای حل مشکل بود.»
ونس هدایت تلاشهای آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای را بر عهده داشته، اما این گفتوگوها در پی اختلاف بر سر تنگه هرمز متوقف شده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد در اعتراض به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای ممنوعه بریتانیا، سفیر این کشور در تهران را احضار کرده است.
به گفته این وزارتخانه، مدیرکل اروپای غربی در جلسه احضار، اقدام لندن را مغایر با تعهدات بینالمللی بریتانیا و اصول حاکم بر روابط میان دولتها خواند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد هرگونه «قانونگذاری خصمانه» یا برچسبزنی به نهادهای جمهوری اسلامی، با واکنش متقابل و قاطع روبهرو خواهد شد.
فسیل یک تیرانوسوروس رکس، از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ، در حراجی خانه حراج ساتبیز در نیویورک ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیلهای یافتشده دایناسور در دنیاست.
خانه حراج ساتبیز چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد این فسیل ۶۷ میلیون ساله که به نام «گاس» شناخته میشود، اکنون گرانترین مجموعه استخوانهای دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است.
رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال ۲۰۲۴ آن را به قیمت نزدیک به ۴۵ میلیون دلار فروخته بود.
پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به «استن» در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۲ میلیون دلار فروخته شده بود.
تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود ۶۶ تا ۶۸ میلیون سال پیش، در آمریکای شمالی میزیست و در راس زنجیره غذایی قرار داشت.
کاساندرا هاتون، نایبرییس ساتبیز، پس از پایان این حراج که سهشنبه ۲۳ تیر برگزار شد، گفت: «گاس نهتنها یک کشف استثنایی، بلکه نمونهای است که عملیات حفاری، مستندسازی، آمادهسازی و نگهداری از آن با بالاترین استانداردها انجام شده است. بازار نیز به نمونههای ارزشمندی که بهدرستی از آنها مراقبت شده باشد، واکنش نشان میدهد.»
گاس که یک اسکلت ایستاده، با دُمی کشیده است و پای راست آن اندکی از زمین بلند شده، بقایای یک تیرکس بالغ به شمار میرود. ارتفاع این اسکلت حدود ۳.۸ متر و طول آن بیش از ۱۱.۵ متر است.
حفاران حدود ۶۱ درصد از بقایای این تیرکس غولپیکر را یافتند و کنار هم قرار دادند. به گفته ساتبیز، جمجمه آن «بهشکلی استثنایی حفظ شده» و آروارهای باز با دندانهای قدرتمند دارد. همچنین هر دو پا بهخوبی حفظ شدهاند و شماری از استخوانهای بسیار کمیاب، از جمله استخوان چنگالی یا «فورکولا» (استخوان جناغی معروف به استخوان آرزو)، نیز در این مجموعه وجود دارد.
این فسیل در سال ۲۰۲۱ در مزرعهای در ایالت داکوتای جنوبی کشف شد و به افتخار مالک آن، گری لیکینگ، «گاس» نام گرفت. لیکینگ در جریان فرآیند حدود پنجساله حفاری، مرمت و نصب این فسیل درگذشت.
ساتبیز اعلام کرد برنده این مزایده که از طریق تلفن در آن شرکت کرده بود و نخواست هویتش فاش شود، در رقابتی ۱۰ دقیقهای موفق شد پیشنهادهای شش خریدار دیگر را پشت سر بگذارد. پیش از برگزاری حراج، ارزش این فسیل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار برآورد شده بود.
به گزارش انپیآر، فیلیس کائو، حراجگذار ساتبیز، در بخشی از این مزایده که همزمان بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشد، خطاب به شرکتکنندگان گفت: «بزرگتر پیشنهاد بدهید؛ بالاخره با یک تیرکس طرف هستید.»
دانشمندان: گاس باید به نمایش عمومی درآید
انجمن دیرینهشناسی مهرهداران، نهادی متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان، اعلام کرد فسیلهای دارای اهمیت علمی، از جمله «گاس»، باید در موزهها و دیگر مراکز پژوهشی در معرض دید عموم قرار گیرند تا «حفظ، مستندسازی و برای نسلهای آینده در دسترس» باشند.
کریستی کاری راجرز، رییس منتخب این انجمن، سهشنبه در بیانیهای گفت: «امیدواریم مالک جدید ارزش علمی و آموزشی فوقالعاده گاس را درک کند و با اهدای فوری آن به یک موزه معتبر تاریخ طبیعی، این نمونه ارزشمند را در اختیار عموم قرار دهد. چنین اقدامی تضمین میکند که این فسیل شگفتانگیز همچنان به پیشرفت علم کمک کند و از دسترس پژوهشگران خارج نشود.»
در حال حاضر نیز «ایپکس»، اسکلت استگوسوری که پیشتر رکورددار فروش فسیل دایناسورها بود، بهصورت امانت بلندمدت در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در منهتن نگهداری میشود. همچنین «سو»، نخستین تیرکسی که سال ۱۹۹۷، در حراج ساتیبیز فروخته شد، یکی از شاخصترین آثار موزه فیلد در شیکاگو است.
استن نیز اکنون در موزه تاریخ طبیعی ابوظبی به نمایش گذاشته شده و در صحنهای نمادین، در حال نبرد با یک تیرانوسوروس رکس فسیلشده دیگر بر سر بقایای یک تریسراتوپس به تصویر کشیده شده است.
در حالی که حملات آمریکا به نقاط مختلف جنوب ایران ادامه دارد، حکومت همچنان از به رسمیت شناختن شرایط جنگی خودداری میکند؛ موضوعی که به گفته برخی ناظران، در لغو دیرهنگام امتحانهای مدارس و تعطیل نشدن ادارهها در مناطق درگیر نیز دیده میشود.
حسین قاضیان، جامعهشناس، میگوید جمهوری اسلامی پس از آغاز درگیریها تلاش کرده تصویری از خود به نمایش بگذارد که همچنان در آن دست بالا را دارد؛ تصویری که به گفته او، برای حامیان حکومت، مخالفان و افکار عمومی خارج از کشور اهمیت دارد.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، از آغاز موج تازهای از حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. این حملات با تمرکز بر سامانههای دفاع ساحلی، مراکز نگهداری و پرتاب موشکهای کروز و تواناییهای مورد استفاده برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده و نقاطی در تنب بزرگ، هنگام و چند منطقه جنوبی ایران هدف قرار گرفتهاند. آمریکا همچنین محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته و اعلام کرده است به کشتیها برای عبور از تنگه هرمز کمک میکند.
همزمان با تشدید عملیات نظامی، دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی خواهان ملاقات و دستیابی به توافق با آمریکاست. او تاکید کرد ضربالاجلی برای تهران تعیین نمیکند، اما مقامهای جمهوری اسلامی «بهتر است درست رفتار کنند». جیدی ونس نیز جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای و حفظ جریان آزاد نفت را دو هدف اصلی دولت آمریکا برای دستیابی به توافق دانست.
در تهران، محمدباقر قالیباف گفت در صورت اجرا نشدن مفاد تفاهمنامه، جمهوری اسلامی دلیلی برای پایبندی به آن ندارد و نیروهای مسلح برای پاسخ به حملات «آزادی عمل کامل» دارند؛ هرچند او همزمان بر استفاده از مذاکره در کنار آمادگی نظامی تاکید کرد. در مقابل، شماری از چهرهها و رسانههای تندرو خواهان «انتقام» شدند و سپاه نیز مردم اردن و کویت را به تخریب مراکز آمریکایی فراخواند؛ مواضعی که با محکومیت کشورهای عربی منطقه روبهرو شده است.
در عرصه دیپلماتیک، بریتانیا سپاه پاسداران را با استفاده از اختیارات قانونی جدید در فهرست گروههای ممنوعه قرار داد. جمهوری اسلامی در واکنش، سفیر بریتانیا در تهران را احضار و تهدید به اقدامات متقابل کرد. آمریکا نیز تحریمهای تازهای علیه چهار فرد، سه شرکت و شبکههای مرتبط با فروش و انتقال نفت ایران، از جمله شبکه مرتبط با پسر علی شمخانی، اعمال کرد.
بحران تنگه هرمز همچنان پیامدهای گسترده اقتصادی و انسانی دارد؛ برخی شرکتهای کشتیرانی از استفاده از طرح اسکورت آمریکا خودداری کردهاند، سازمان بینالمللی دریانوردی عبور از تنگه را بیش از حد خطرناک دانسته و قیمت نفت برنت بالای ۸۵ دلار باقی مانده است. در داخل ایران نیز اعدام عارف خوشکار، از بازداشتشدگان جنبش زن، زندگی، آزادی، و محمد امینی دهاقانی، از معترضان بازداشتشده در دیماه، گزارش شد. برآوردهای داخلی آمریکا نیز هزینه نهایی جنگ را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کردهاند.
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