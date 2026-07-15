خانه حراج ساتبیز چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد این فسیل ۶۷ میلیون ساله که به نام «گاس» شناخته می‌شود، اکنون گران‌ترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است.

رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال ۲۰۲۴ آن را به قیمت نزدیک به ۴۵ میلیون دلار فروخته بود.

پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به «استن» در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۲ میلیون دلار فروخته شده بود.

تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگ‌ترین دایناسورهای گوشت‌خوار تاریخ بود که حدود ۶۶ تا ۶۸ میلیون سال پیش، در آمریکای شمالی می‌زیست و در راس زنجیره غذایی قرار داشت.

کاساندرا هاتون، نایب‌رییس ساتبیز، پس از پایان این حراج که سه‌شنبه ۲۳ تیر برگزار شد، گفت: «گاس نه‌تنها یک کشف استثنایی، بلکه نمونه‌ای است که عملیات حفاری، مستندسازی، آماده‌سازی و نگهداری از آن با بالاترین استانداردها انجام شده است. بازار نیز به نمونه‌های ارزشمندی که به‌درستی از آنها مراقبت شده باشد، واکنش نشان می‌دهد.»

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گاس که یک اسکلت ایستاده، با دُمی کشیده است و پای راست آن اندکی از زمین بلند شده، بقایای یک تی‌رکس بالغ به شمار می‌رود. ارتفاع این اسکلت حدود ۳.۸ متر و طول آن بیش از ۱۱.۵ متر است.

حفاران حدود ۶۱ درصد از بقایای این تی‌رکس غول‌پیکر را یافتند و کنار هم قرار دادند. به گفته ساتبیز، جمجمه آن «به‌شکلی استثنایی حفظ شده» و آرواره‌ای باز با دندان‌های قدرتمند دارد. همچنین هر دو پا به‌خوبی حفظ شده‌اند و شماری از استخوان‌های بسیار کمیاب، از جمله استخوان چنگالی یا «فورکولا» (استخوان جناغی معروف به استخوان آرزو)، نیز در این مجموعه وجود دارد.

این فسیل در سال ۲۰۲۱ در مزرعه‌ای در ایالت داکوتای جنوبی کشف شد و به افتخار مالک آن، گری لیکینگ، «گاس» نام گرفت. لیکینگ در جریان فرآیند حدود پنج‌ساله حفاری، مرمت و نصب این فسیل درگذشت.

ساتبیز اعلام کرد برنده این مزایده که از طریق تلفن در آن شرکت کرده بود و نخواست هویتش فاش شود، در رقابتی ۱۰ دقیقه‌ای موفق شد پیشنهادهای شش خریدار دیگر را پشت سر بگذارد. پیش از برگزاری حراج، ارزش این فسیل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار برآورد شده بود.

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به گزارش ان‌پی‌آر، فیلیس کائو، حراج‌گذار ساتبیز، در بخشی از این مزایده که هم‌زمان به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شد، خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: «بزرگ‌تر پیشنهاد بدهید؛ بالاخره با یک تی‌رکس طرف هستید.»

دانشمندان: گاس باید به نمایش عمومی درآید

انجمن دیرینه‌شناسی مهره‌داران، نهادی متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان، اعلام کرد فسیل‌های دارای اهمیت علمی، از جمله «گاس»، باید در موزه‌ها و دیگر مراکز پژوهشی در معرض دید عموم قرار گیرند تا «حفظ، مستندسازی و برای نسل‌های آینده در دسترس» باشند.

کریستی کاری راجرز، رییس منتخب این انجمن، سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «امیدواریم مالک جدید ارزش علمی و آموزشی فوق‌العاده گاس را درک کند و با اهدای فوری آن به یک موزه معتبر تاریخ طبیعی، این نمونه ارزشمند را در اختیار عموم قرار دهد. چنین اقدامی تضمین می‌کند که این فسیل شگفت‌انگیز همچنان به پیشرفت علم کمک کند و از دسترس پژوهشگران خارج نشود.»

در حال حاضر نیز «ایپکس»، اسکلت استگوسوری که پیش‌تر رکورددار فروش فسیل دایناسورها بود، به‌صورت امانت بلندمدت در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در منهتن نگهداری می‌شود. همچنین «سو»، نخستین تی‌رکسی که سال ۱۹۹۷، در حراج ساتیبیز فروخته شد، یکی از شاخص‌ترین آثار موزه فیلد در شیکاگو است.

استن نیز اکنون در موزه تاریخ طبیعی ابوظبی به نمایش گذاشته شده و در صحنه‌ای نمادین، در حال نبرد با یک تیرانوسوروس رکس فسیل‌شده دیگر بر سر بقایای یک تریسراتوپس به تصویر کشیده شده است.