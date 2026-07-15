علی دایی: ما موقعی جام جهانی را از دست دادیم که سردار آزمون را دعوت نکردیم
علی دایی، اسطوره فوتبال ایران در گفتگویی با عادل فردوسیپور در فوتبال ۳۶۰ درباره تیم ملی فوتبال گفت: «ما جام جهانی را موقعی از دست دادیم که سردار آزمون را دعوت نکردیم، موقعی حذف شدیم که جوانانمان را نبردیم، مربی خودش تصمیم میگیرد، اما تیم ما میتوانست خیلی بهتر از اینها باشد.»
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت: «تیم ملی میتوانست خیلی جوانتر باشد، اما این تصمیمی است که سرمربی گرفته است. تیم ملی به نظر من همان بازی اول از جام جهانی اوت شد.»
با وجود حذف تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، احتمال دارد در فینال این رقابتها دو چهره ایرانی نقشآفرین باشند؛ یکی روی صحنه نمایش بین دو نیمه و دیگری در زمین مسابقه. نکته قابل توجه این است که هیچکدام از آنها نماینده جمهوری اسلامی ایران نیستند.
بر اساس این گزارشها، مرتضوی قرار است یکی از آثار بیکلام خود را اجرا کند و بخشی از برنامه را با ویولن سفید مشهورش، که سالها نماد اجراهای او بوده، بهصورت تکنوازی روی صحنه ببرد.
واکنش گسترده کاربران ایرانی
خبر احتمال حضور این هنرمند ایرانی در فینال جام جهانی بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی فارسیزبان داشت. بسیاری از کاربران این اتفاق را مایه افتخار دانستند و همزمان به این نکته اشاره کردند که هنرمندی که آثارش سالها در ایران با محدودیت مواجه بوده، اکنون ممکن است روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان اجرا کند.
برخی نیز این موضوع را با حذف زودهنگام تیم ملی ایران مقایسه کرده و نوشتند: «تیم ملی حذف شد، اما موسیقی ایران به فینال رسید.»
فاصله تیم ملی با بخشی از افکار عمومی
حذف تیم ملی با سه تساوی در مرحله گروهی، برای بخشی از افکار عمومی ایران تنها یک ناکامی ورزشی نبود، بلکه ادامه فاصلهای بود که در سالهای اخیر میان تیم ملی و بخشی از جامعه شکل گرفته است.
برخلاف دورههای گذشته، مسابقات تیم ملی با استقبال گسترده در داخل کشور همراه نبود و برخی کاربران حتی از حذف این تیم استقبال کردند.
فغانی؛ شهروندی ایرانی که زیر پرچم استرالیا سوت میزند
در کنار بیژن مرتضوی، علیرضا فغانی نیز دیگر ایرانی حاضر در کانون توجه است. این داور متولد کاشمر که سابقه قضاوت در چهار دوره جام جهانی مردان را دارد، از نگاه بسیاری از رسانهها اصلیترین گزینه فیفا برای قضاوت دیدار نهایی محسوب میشود.
فغانی از سال ۲۰۱۹ به استرالیا مهاجرت کرد و اکنون مسابقات بینالمللی را زیر پرچم این کشور قضاوت میکند. با این حال، بسیاری از ایرانیان همچنان او را یکی از چهرههای موفق ورزش ایران میدانند.
حضوری نمادین در شبی تاریخی
اگر این گمانهزنیها به واقعیت تبدیل شود، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند با حضور دو ایرانی در مهمترین رویداد فوتبال جهان همراه باشد؛ یکی با ویولن روی صحنه نخستین نمایش بین دو نیمه تاریخ فینال جام جهانی و دیگری با سوت آغاز مسابقه در مستطیل سبز. دو چهره ایرانی که هر دو خارج از ایران فعالیت میکنند و در شرایطی در بزرگترین صحنه فوتبال جهان حضور خواهند داشت که تیم ملی ایران نتوانست به مراحل پایانی این رقابتها راه پیدا کند.
در آستانه دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برخی رسانهها و هواداران انگلیسی نسبت به قضاوت داوران و تصمیمهای VAR ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند آرژانتین در طول این تورنمنت از چند تصمیم بحثبرانگیز به سود خود بهرهمند شده است.
روزنامه سان در گزارشی مدعی شد که تغییرات جدید در پروتکل داوری پیش از دیدار نیمهنهایی، نگرانیهایی را درباره احتمال تاثیر تصمیمهای داوران به سود مدافع عنوان قهرمانی افزایش داده است.
بیشترین انتقادها به دیدار مرحله یکچهارم نهایی آرژانتین و سوئیس مربوط میشود؛ جایی که VAR در تصمیم اخراج بریل امبولو به دلیل دریافت کارت زرد دوم برای تمارض دخالت کرد. مورات یاکین، سرمربی سوئیس، این تصمیم را «غیرقابل قبول» توصیف کرد، اما پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، هرگونه جانبداری از آرژانتین را رد کرد.
با وجود این، در شبکههای اجتماعی برخی کاربران با کنایه تیم لیونل مسی را «VARgentina» نامیدهاند؛ لقبی که به استفاده از فناوری VAR و تصمیمهای بحثبرانگیز به سود آرژانتین اشاره دارد.
سان در ادامه مدعی شده آرژانتین تنها مقابل سوئیس از تصمیمهای جنجالی سود نبرده و در دیدارهای برابر الجزایر، اتریش و مصر نیز داوریها به سود این تیم بوده است.
در دیدار مرحله گروهی مقابل الجزایر، به اعتقاد این رسانه، لیونل مسی پس از برخوردی که به نظر میرسید روی عیسی ماندی، کاپیتان الجزایر، انجام داده، از دریافت کارت قرمز نجات پیدا کرد و سپس در همان مسابقه موفق به ثبت هتتریک شد.
در مرحله یکهشتم نهایی برابر اتریش نیز گل تاریخی مسی که هفدهمین گل او در تاریخ جام جهانی بود، با اعتراضهایی همراه شد؛ چرا که برخی کارشناسان معتقد بودند الکسیس مکآلیستر در صحنه شکلگیری گل روی ژاور شلاگر مرتکب خطا شده است.
پیتر اشمایکل، دروازهبان اسبق تیم ملی دانمارک، در بین دو نیمه آن مسابقه به شبکه فاکس اسپورتس گفت: «به نظر من آن گل نباید پذیرفته میشد.»
یکی دیگر از جنجالیترین صحنههای این جام نیز در دیدار آرژانتین و مصر رقم خورد. در حالی که مصر در دقیقه ۶۲ برای دومین بار دروازه آرژانتین را باز کرده بود، VAR این گل را به دلیل خطای بازیکنان مصر در ابتدای صحنه مردود اعلام کرد.
مصر پنج دقیقه بعد گل دوم خود را به ثمر رساند، اما در نهایت آرژانتین با یک بازگشت تماشایی بازی را به وقتهای اضافه کشاند و پیروز شد. در مقابل، برخی معتقد بودند یکی از گلهای آرژانتین با وجود اعتراض به وجود خطا در آغاز حمله، به اندازه گل مردود شده مصر مورد بررسی دقیق VAR قرار نگرفت.
سان همچنین به آماری از Northeastern Global News استناد کرده که براساس آن، آرژانتین دومین تیم جام جهانی از نظر بهرهمندی از تصمیمهای VAR بوده و تنها مکزیک آماری بالاتر از این تیم داشته است.
در مقابل، انگلیس در میان پنج تیمی قرار دارد که کمترین سود را از تصمیمهای داوری و VAR بردهاند؛ فهرستی که کرواسی، ایران، قطر و آلمان نیز در آن دیده میشوند.
برنده دیدار انگلیس و آرژانتین در فینال جام جهانی به مصاف اسپانیا خواهد رفت؛ تیمی که با برتری ۲ بر صفر مقابل فرانسه راهی دیدار نهایی شد.
سان در پایان گزارش خود نیز به مشهورترین صحنه تاریخ تقابل دو تیم اشاره کرده و نوشته است: «هیچ تصمیم داوریای احتمالاً هرگز به اندازه گل "دست خدا"ی دیهگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ جنجالبرانگیز نخواهد شد؛ دیداری که هنوز هم یکی از تلخترین خاطرات فوتبال برای انگلیسیها محسوب میشود.»
تقابل آرژانتین و انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر خاطره یکی از حساسترین و سیاسیترین رقابتهای تاریخ فوتبال را زنده کرده است؛ دیداری که تنها یک مسابقه فوتبال نیست و خاطرات جنگ فالکلند (مالویناس) و گل جنجالی «دست خدا» دیهگو مارادونا را دوباره زنده میکند.
به گزارش گاردین، پس از پیروزی ۳ بر یک آرژانتین مقابل سوئیس و صعود این تیم به نیمهنهایی، بازیکنان آلبیسلسته در رختکن سرود غیررسمی جام جهانی با نام «ستاره چهارم» را خواندند؛ سرودی که در بخشی از آن نام «مالویناس» و «دیهگو» مارادونا کنار هم آمده است.
این سرود در طول جام جهانی بارها از سوی هواداران و بازیکنان آرژانتین خوانده شده، اما پس از مشخص شدن رویارویی دوباره با انگلیس، معنایی متفاوت پیدا کرده است.
نزدیک به چهار دهه از دیدار تاریخی جام جهانی ۱۹۸۶ میگذرد؛ مسابقهای که مارادونا ابتدا با گل معروف «دست خدا» و سپس با یکی از زیباترین گلهای تاریخ فوتبال، انگلیس را شکست داد. آن مسابقه تنها چهار سال پس از جنگ فالکلند برگزار شد و از همان زمان به نمادی فراتر از فوتبال تبدیل شده است.
پابلو کوئینتانا، آهنگساز سرود «ستاره چهارم»، درباره اشاره به مالویناس در این ترانه گفت: «پشت تیم ملی آرژانتین مردمی هستند که هنوز درد آن اتفاقات را با خود حمل میکنند، نمیخواهند تاریخشان را فراموش کنند و میخواهند در زمین فوتبال پیروز شوند.»
او که هنگام جنگ فالکلند و حتی جام جهانی ۱۹۸۶ هنوز متولد نشده بود، افزود: «بازی با انگلیس فقط یک مسابقه فوتبال نیست.»
آلدو لیوا، کهنهسرباز جنگ فالکلند و نماینده کنگره آرژانتین، نیز معتقد است پیروزی سال ۱۹۸۶ برای مردم کشورش نوعی التیام بود.
او گفت: «در فوتبال قانون و داور وجود دارد، اما در جنگ چنین چیزی نبود. بسیاری از آرژانتینیها گل "دست خدا" را نوعی احقاق حق میدانستند، زیرا معتقد بودند بریتانیا در جنگ نیز خارج از قواعد عمل کرده بود؛ بهویژه با غرق کردن ناو ژنرال بلگرانو که به کشته شدن ۳۲۳ ملوان آرژانتینی انجامید.»
ویکتور هوگو مورالس، گزارشگر مشهور اروگوئهای که گزارش تاریخی بازی ۱۹۸۶ او همچنان در آرژانتین ماندگار است، نیز گفت خاطرات آن مسابقه بار دیگر زنده شده است.
او گفت: «مارادونا پیش از بازی تاکید میکرد این فقط یک مسابقه فوتبال است، اما همه میدانستند که جنگ مالویناس در ذهن بازیکنان و مردم حضور دارد.»
مورالس افزود: «پیش از سال ۱۹۸۶، بازی آرژانتین و انگلیس فقط یک مسابقه عادی بود، اما از آن زمان به بعد، این دیدار بار سیاسی و احساسی بسیار سنگینی پیدا کرد.»
رسانههای آرژانتینی نیز با تیترهای نمادین به استقبال این مسابقه رفتهاند. شبکه کرونیکا از عبارتهایی مانند «آرژانتین مقابل دزدان دریایی انگلیسی»، «مسی؛ M یعنی مالویناس» و «دیهگو، یک بار دیگر کمکمان کن» استفاده کرده است.
روزنامه ورزشی اوله نیز یادآوری کرده که آرژانتین در این مسابقه همان پیراهن آبی جام جهانی ۱۹۸۶ را بر تن خواهد کرد؛ اتفاقی که بسیاری آن را به فال نیک گرفتهاند.
در روزهای اخیر همچنین خبر نصب بنرهایی در ورزشگاه باشگاه گودوی کروز منتشر شد؛ بنرهایی که گفته میشود در جام جهانی ۲۰۱۴ از هواداران انگلیس گرفته شده بود و رسانههای آرژانتینی آن را اقدامی تحریکآمیز توصیف کردند.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، بارها از مارگارت تاچر، نخستوزیر وقت بریتانیا در دوران جنگ فالکلند، تمجید کرده است؛ موضوعی که با انتقاد بسیاری در آرژانتین روبهرو شده است.
مورالس در اینباره گفت: «برای بسیاری از آرژانتینیها، شکست دادن انگلیس میتواند پاسخی سیاسی به مواضع میلی نیز تلقی شود.»
در آرژانتین، مسئله مالویناس همچنان بخشی از هویت ملی محسوب میشود و نسلهای مختلف از دوران کودکی درباره ادعای مالکیت این جزایر آموزش میبینند.
دانیل فیلموس، وزیر پیشین مسئول پرونده فالکلند، گفت: «احساس مردم آرژانتین نسبت به مالویناس حتی در سرودهای فوتبالی هم دیده میشود. آرژانتین یکی از معدود کشورهایی است که نزدیک به ۲۰۰ سال پس از از دست دادن یک سرزمین، همچنان ادعای خود را با قدرت حفظ کرده است.»
در سوی مقابل، اگرچه جنگ فالکلند در حافظه عمومی بریتانیا جایگاه کمرنگتری نسبت به آرژانتین دارد، اما این مسابقه باعث شده رسانههای انگلیسی نیز بار دیگر به این موضوع بپردازند.
روزنامه دیلی تلگراف اظهارات اخیر یکی از مقامهای آرژانتینی درباره جزایر فالکلند را بازتاب داده و همزمان گری لینهکر، مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس، نیز به دلیل استفاده همزمان از نامهای «فالکلند» و «مالویناس» در پادکست خود، با انتقاد برخی رسانههای محافظهکار روبهرو شده است.
با این حال، بازیکنان فعلی آرژانتین تلاش میکنند تمرکز خود را روی فوتبال حفظ کنند. لئاندرو پاردس، هافبک این تیم، در آستانه مسابقه گفت: «میدانیم بازی با انگلیس برای مردم کشورمان چه اهمیتی دارد، اما در نهایت این یک مسابقه فوتبال است و تلاش میکنیم بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.»
در حالی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بارها از آماده شدن ورزشگاه آزادی برای میزبانی مسابقات فصل جدید لیگ برتر خبر داده بودند، که به یکباره اقدام به جمع آوری چمن این استادیوم کردند تا تنها استادیوم استاندارد تهران همچنان آماده میزبانی از بازیهای فوتبال نباشد.
چمن ورزشگاه آزادی در حالی جمعآوری شد که با توجه به زمان مورد نیاز برای آمادهسازی و رشد چمن جدید، این فرآیند چندین ماه طول خواهد کشید و عملا استفاده از بزرگترین ورزشگاه فوتبال ایران را تا میانه نیمفصل نخست لیگ برتر غیرممکن میکند.
این در حالی است که طی هفتههای گذشته مسئولان از تامین بودجه برای تعویض چمن و آمادهسازی ورزشگاه خبر داده بودند و انتظار میرفت آزادی پس از دو سال بازسازی، در فصل ۱۴۰۵ دوباره میزبان دیدارهای استقلال، پرسپولیس و تیم ملی باشد. با این حال، درست در آستانه آغاز لیگ، چمن ورزشگاه به طور کامل برداشته شده و هنوز زمان مشخصی برای بازگشت این استادیوم به چرخه میزبانی اعلام نشده است.
ورزشگاه آزادی در دو سال گذشته به بهانه بازسازی از دسترس فوتبال ایران خارج شد و استقلال، پرسپولیس و تیم ملی ناچار شدند مسابقات خود را در ورزشگاه قلعهحسنخان و سایر ورزشگاهها برگزار کنند. موضوعی که همواره با انتقاد گسترده هواداران همراه بوده است.
روحالله لک علیآبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفت: «اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع صرفا یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق تضییع بیتالمال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشتهاند، باید پاسخگو باشند.»
آنچه امروز برای فوتبال ایران باقی مانده، مجموعهای از وعدههای محققنشده است. ورزشگاهی که قرار بود پس از صرف هزینههای سنگین و ماهها تعطیلی، با آغاز فصل جدید دوباره در اختیار فوتبال ایران قرار گیرد، اکنون حتی چمنی برای برگزاری مسابقات ندارد.
دیدار حساس و تاریخی انگلیس و آرژانتین ناخودآگاه تداعیکننده خاطرات جام جهانی ۱۹۸۶، گل جنجالی «دست خدا» توسط دیگو مارادونا و البته تنشهای سیاسی دیرینه بر سر جزایر فالکلند است.
لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، برای دور نگه داشتن سیاست از این دیدار حساس در کنفرانس خبری پیش از بازی گفت: «حقیقت این است که این فقط یک بازی فوتبال است. من همهچیز را با هم مخلوط نمیکنم، بهویژه مسائلی که سالها پیش رخ داده است. آن دوران بخش بسیار غمانگیزی از تاریخ ما بود و کاری از دست ما ساخته نیست.»
اسکالونی درباره شرایط بدنی و خستگی بازیکنانش گفت: «ما در شرایط خوبی هستیم و واقعاً نمیتوانیم برای شروع بازی صبر کنیم. این نیمهنهایی جام جهانی است و امیدهای ما دستنخورده باقی مانده است. یک ماه و نیم پیش، اگر رسیدن به نیمهنهایی را به من پیشنهاد میدادید، بیدرنگ میپذیرفتم؛ بنابراین برایم مهم نیست چطور به اینجا رسیدهایم. نمیتوانم از بازیکنانم خرده بگیرم. خسته باشیم یا نه، برایم اهمیتی ندارد. این نیمهنهایی جام جهانی است.»
سرمربی آرژانتین همچنین درباره گل فراموشنشدنی مارادونا به انگلیس در سال ۱۹۸۶ گفت: «آن یک گل شگفتانگیز بود که در قلب همه ما حک شده است و هر عاشق فوتبالی آن را به یاد میآورد؛ گلی که از قضا مقابل انگلیس به ثمر رسید.»