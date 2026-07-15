خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، در اصفهان اجرا شده است.
بر اساس گزارش میزان، محمد امینی دهاقانی در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود. این رسانه اعلام کرد اتهام او «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» بوده است.
پیش از اعلام اجرای حکم، هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت، روند قضایی یا پرونده این شهروند معترض منتشر نشده بود.
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اعلام کرد در پی حملات شامگاه سهشنبه آمریکا به بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی این بندر مورد اصابت قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است برج مراقبت دریایی بندر کلانتری چابهار، اسکلهها و سایر تجهیزات دچار آسیب و خسارت نشدند.
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان همچنین افزود عملیات تخلیه و بارگیری پس از انجام بررسیهای اولیه، از سر گرفته خواهد شد.
بر اساس اعلام رسانههای ایران، برج مراقبت دریایی چابهار برای دومین بار طی روزهای اخیر مورد اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفته است.
منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد پایگاههایی در منطقه که از آن به خاک ایران حمله میشود، «اهداف مشروع» هستند و باید یکی از آنها از سوی جمهوری اسلامی تصرف شود.
این نماینده مجلس گفت: «باید به صورت زمینی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه حمله و آنها را تصرف کنیم و هزاران سرباز آمریکایی اسیر بگیریم و به ایران بیاوریم.»
او افزود: «ما باید حمله زمینی را آغاز کنیم، چیزی که آمریکاییها مدتها تهدید کردند اما جرات اقدام نداشتند.»
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال یک «عملیات زمینی» در جنگ علیه جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرده که آیا واشینگتن ممکن است به حمله از طریق خاک ایران فکر کند یا منظور رییسجمهوری آمریکا سناریوی دیگری بوده است.
ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت که تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما افزود: «گاهی به عملیات زمینی نیاز است، اما افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.» او مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی هستند.
شبکه سیانان به نقل از کارشناسان نظامی نوشت اگر چنین سناریویی مطرح باشد، گزینههایی مانند جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخشهایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، از اهداف احتمالی خواهند بود. با این حال، این کارشناسان تاکید میکنند که اجرای هرگونه عملیات آبیخاکی علیه جمهوری اسلامی، حتی برای ارتش آمریکا، با دشواریهای جدی همراه است.
عملیات آبیخاکی نیازمند شرایط مناسب دریایی و زمینی است و نیروهای مدافع معمولا میتوانند مسیرهای احتمالی فرود را از پیش شناسایی و با مین، موانع و استقرار آتش توپخانه، پهپادها، مهمات سرگردان و نیروهای پیاده از آنها دفاع کنند. علاوه بر این، حفظ نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز به خطوط تدارکاتی گسترده نیاز دارد؛ خطوطی که خود میتوانند به هدف حمله تبدیل شوند.
دنیل اس. هوگستین، کاپیتان ارتش آمریکا، در نشریه «میلیتری ریویو» نوشته است که توازن نبرد در مناطق ساحلی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی به سود نیروهای مدافع تغییر کرده است.
با وجود این چالشها، آمریکا در منطقه نیروهایی در اختیار دارد که برای چنین ماموریتهایی آموزش دیدهاند.
رسانهها گزارش دادند که یگان یازدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا (MEU) که معمولا بیش از دو هزار نیرو دارد، در منطقه و مستقر روی شناورهای گروه آمادگی آبیخاکی ناو «یواساس باکسر» است.
این یگانها معمولا برای ماموریتهایی مانند تخلیه افراد و عملیات آبیخاکی که نیازمند انتقال نیرو از دریا به ساحل است، از جمله یورشها و حملات، به کار گرفته میشوند. این یگانها همچنین دارای بخشهای رزمی زمینی و هوایی هستند و برخی از آنها برای عملیات ویژه آموزش دیدهاند.
علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا میتواند ظرف چند ساعت برای ماموریتهایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاهها اعزام شود.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این فرماندهی شامگاه سهشنبه دور تازهای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را با هدف کاهش توان این کشور برای حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام دادند.
امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با دفاع پرس اعلام کرد که «مطالبه مردم» از مسئولان جمهوری اسلامی، پاسخگویی به آمریکا است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «مردم انتظار دارند جمهوری اسلامی در برابر اقدامات خصمانه آمریکا، برخوردی قاطع و موثر داشته باشد.»
او همچنین در واکنش به حملات اخیر آمریکا اعلام کرد آنها در مقاطع مختلف، چه در مذاکرات پیشین، چه در مذاکرات اخیر و چه در اجرای تفاهمات، بارها «بدعهدی» خود را نشان دادند.
مالکی افزود جمهوری اسلامی نسبت به رفتارهای واشینگتن بیاعتماد شده است.