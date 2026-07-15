پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد در دیدار با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در پنتاگون بر ضرورت اعمال حاکمیت بغداد و خلع سلاح شبه‌نظامیان همسو با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او گفت این گروه‌ها در بهار امسال مسئول بیش از ۶۰۰ حمله به نیروهای آمریکایی بوده‌اند.

هگست همچنین گفت آمریکا انتظار دارد نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان، با پایان یافتن ماموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، نقش اصلی را در مقابله با داعش بر عهده بگیرند.

وزیر جنگ آمریکا افزود عراق باثبات و امن می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری و دفاعی میان بغداد و واشینگتن باشد.