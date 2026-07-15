ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این کشور نفتکش بدون بار «بلما» با پرچم کوراسائو را که به سمت جزیره خارک در حرکت بود، در آبهای بینالمللی از کار انداختند. به گفته سنتکام، این نفتکش با وجود دریافت چندین هشدار از سوی نیروهای آمریکایی، به حرکت خود ادامه داده و تلاش کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی را نقض کند.
سنتکام افزود یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشکهای هلفایر به دودکش این نفتکش، آن را از کار انداخت و در نتیجه، کشتی دیگر به مسیر خود به سمت جزیره خارک ادامه نداد.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، انگلیس را با نتیجه دو بر یک شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گلهای بازی را انزو فرناندز در دقیقه ۸۴ و لائوتارو مارتینس در دقیقه ۲+۹۰ برای آرژانتین و آنتونی گوردون در دقیقه ۵۵ برای انگلیس به ثمر رساندند.
آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا میرود. انگلیس هم روز شنبه دیدار ردهبندی را مقابل فرانسه برگزار میکند.
آرژانتین در این بازی هم کامبک زد؛ آلبی سلسته با دو گل دیرهنگام، شکست را با پیروزی ۲ بر ۱ برابر انگلیس عوض کرد و به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
آنتونی گوردون در ۱۰ دقیقه اول نیمه دوم انگلیس را پیش انداخته بود، اما در اواخر بازی، انزو فرناندز با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه به تساوی کشاند.
سپس لائوتارو مارتینس در وقتهای تلفشده گل برتری آرژانتین را با پاس گل لیونل مسی به ثمر رساند تا مدافع عنوان قهرمانی یک بازگشت دراماتیک دیگر را در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بزند.
دو نیمه متفاوت
نیمه نخست دیداری فشرده، پربرخورد و پرتنش بود، اما از نظر کیفیت فوتبال چیز زیادی برای ارائه نداشت.
در نیمه دوم، پس از گل انگلیس، به نظر میرسید همه چیز مطابق برنامه توماس توخل پیش میرود، اما او خیلی زود با تعویضهایش رویکردی کاملا دفاعی در پیش گرفت.
از لحظهای که آرژانتین به گل تساوی رسید، این احساس به وجود آمد که همان تصمیمها به ضرر انگلیس تمام خواهد شد؛ و دقیقا همین اتفاق رخ داد.
پس از گل انزو فرناندز، انگار سرنوشت مسابقه از پیش مشخص شده بود. در نهایت، این نبرد جذاب میان دو رقیب سنتی با پیروزی تیم برتر به پایان رسید.
این چهارمین مسابقه پیاپی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ است که آرژانتین در دیداری پرتنش و پر فراز و نشیب موفق به صعود میشود.
این تیم مقابل مصر پس از عقب افتادن ۲ بر صفر به پیروزی رسید و برابر کیپورد و سوئیس نیز پس از از دست دادن برتری، کارش به وقت اضافه کشید.
گلی که نتیجه نداد
گل انگلیس نتیجه کنار هم قرار گرفتن چند حرکت باکیفیت بود؛ پاس هری کین، لمس سریع دکلان رایس، سانتر مورگان راجرز و ضربه نهایی آنتونی گوردون.
هری کین، که پیشتر به دلیل عقب آمدن بیش از حد مورد انتقاد قرار گرفته بود، این بار پاس دقیقی ارسال کرد.
دکلان رایس با دوندگی فراوان توپ دوم را به دست آورد، مورگان راجرز که به ارسال سانتر از جناحین عادت دارد، توپ را به محوطه جریمه فرستاد و آنتونی گوردون با جایگیری مناسب گلزنی کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر در مصاحبه با فاکس بیزینس گفت جمهوری اسلامی به دنبال ملاقات با آمریکا است.
او همچنین در اجلاس دفاعی پنسیلوانیا اعلام کرد جمهوری اسلامی به دنبال توافق است و ما باید ببینیم آیا میخواهیم با آنها به توافق برسیم یا نه.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد موج تازهای از حملات علیه ایران را ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه ۲۴ تیر، ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران، آغاز کردند.
در پست سنتکام در ایکس آمده است: «این حملات توانمندیهای نظامی ایران را هدف قرار میدهد که برای تهدید کشتیهای در حال عبور آزادانه از تنگه هرمز به کار گرفته میشوند.»
در پایان این پست آمده است: «ارتش آمریکا به دستور فرمانده کل قوا، ایران را پاسخگو میکند.»
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، گفت: «آثار محاصره دریایی آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران بهتدریج نمایان میشود، اما اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را در بخش واردات احساس خواهد کرد.»
او افزود: «واردات بنزین مهمترین نقطه آسیبپذیر است، زیرا جمهوری اسلامی همچنان برای تامین نیاز داخلی به واردات بنزین وابسته است.»
خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
پیشتر این رسانه از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و دستکم سه انفجار در چابهار خبر داده بود.