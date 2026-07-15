دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی به یک شهروند آمریکایی که به گفته او در دسامبر ۲۰۲۴ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن «به ناحق بازداشت شده بود»، اجازه خروج از ایران را داده است.

ترامپ در تروت سوشال نوشت این شهروند که یک زن است، اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و افزود: «ایالات متحده از این اقدام حسن نیت جمهوری اسلامی قدردانی می‌کند.»

ساعتی پس از این پست دونالد ترامپ، جرد گنسر، وکیل این شهروند بازداشت شده نیز نام او را «دنا کراری» اعلام کرد و افزود هم اکنون در مسیر بازگشت به آمریکا قرار دارد. به گفته این وکیل:« کراری با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت شده بود و آزادی او با تلاش‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، امکان‌پذیر شده است».