اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره احتمال یک «عملیات زمینی» در جنگ علیه جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرده که آیا واشینگتن ممکن است به حمله از طریق خاک ایران فکر کند یا منظور رییس‌جمهوری آمریکا سناریوی دیگری بوده است.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت که تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما افزود: «گاهی به عملیات زمینی نیاز است، اما افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.» او مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی هستند.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از کارشناسان نظامی نوشت اگر چنین سناریویی مطرح باشد، گزینه‌هایی مانند جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخش‌هایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، از اهداف احتمالی خواهند بود. با این حال، این کارشناسان تاکید می‌کنند که اجرای هرگونه عملیات آبی‌خاکی علیه جمهوری اسلامی، حتی برای ارتش آمریکا، با دشواری‌های جدی همراه است.

عملیات آبی‌خاکی نیازمند شرایط مناسب دریایی و زمینی است و نیروهای مدافع معمولا می‌توانند مسیرهای احتمالی فرود را از پیش شناسایی و با مین، موانع و استقرار آتش توپخانه، پهپادها، مهمات سرگردان و نیروهای پیاده از آن‌ها دفاع کنند. علاوه بر این، حفظ نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز به خطوط تدارکاتی گسترده نیاز دارد؛ خطوطی که خود می‌توانند به هدف حمله تبدیل شوند.

دنیل اس. هوگستین، کاپیتان ارتش آمریکا، در نشریه «میلیتری ریویو» نوشته است که توازن نبرد در مناطق ساحلی در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی به سود نیروهای مدافع تغییر کرده است.

با وجود این چالش‌ها، آمریکا در منطقه نیروهایی در اختیار دارد که برای چنین ماموریت‌هایی آموزش دیده‌اند.

رسانه‌ها گزارش دادند که یگان یازدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا (MEU) که معمولا بیش از دو هزار نیرو دارد، در منطقه و مستقر روی شناورهای گروه آمادگی آبی‌خاکی ناو «یواس‌اس باکسر» است.

این یگان‌ها معمولا برای ماموریت‌هایی مانند تخلیه افراد و عملیات آبی‌خاکی که نیازمند انتقال نیرو از دریا به ساحل است، از جمله یورش‌ها و حملات، به کار گرفته می‌شوند. این یگان‌ها همچنین دارای بخش‌های رزمی زمینی و هوایی هستند و برخی از آن‌ها برای عملیات ویژه آموزش دیده‌اند.

علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا می‌تواند ظرف چند ساعت برای ماموریت‌هایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاه‌ها اعزام شود.