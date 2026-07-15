کویت از مقابله با حمله پهپادی خبر داد، در بحرین آژیر خطر به صدا درآمد
پایگاه اطلاعرسانی وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد که یگانهای پدافند هوایی در حال مقابله با یک حمله پهپادی هستند.
همزمان با این بیانیه، رسانههای عربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید از خاک کویت خبر دادند.
ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که صدای انفجارها ناشی از تلاش سامانههای پدافندی برای مقابله با این حمله است.
در همین حال در بحرین نیز بار دیگر آژیر خطر به صدا درآمده است و انتظار میرود که حملات جمهوری اسلامی به بحرین همچنان ادامه یابد.