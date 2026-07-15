سایت حقوق‌بشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد زندانیان معترض از دریافت جیره غذایی خودداری کرده و در سالن بند تحصن کرده‌اند. شماری از آن‌ها نیز با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده‌اند.

این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که دوشنبه ۲۲ تیر شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند؛ اقدامی که با واکنش زندانیان واحد دو و آغاز اعتصاب غذا و تحصن آن‌ها همراه شد.

ایران‌اینترنشنال ۲۲ تیر ویدیوهایی منتشر کرده بود که نشان می‌داد گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار در اعتراض به اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا و تحصن زده‌اند.

هرانا گزارش داد مسئولان زندان ۲۳ تیر و پس از انتشار این ویدیوها، دستگاه‌های ایجاد اختلال در سیگنال تلفن همراه را برای جلوگیری از ارسال و انتشار تصاویر و ویدیوهای مربوط به اعتصاب و تحصن زندانیان نصب و راه‌اندازی کردند. این دستگاه‌ها همچنان در زندان فعال‌اند.

تاکنون قوه قضاییه و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی درباره این اعتصاب و تحصن یا وضعیت شش زندانی منتقل‌شده به سلول‌های انفرادی اظهارنظری نکرده‌اند.

زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواسته‌هایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.

قزل‌حصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا می‌شود.

روند اعدام‌ها در سال‌های اخیر شتابی کم‌سابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهام‌های مختلف در ایران اعدام شدند.

بر اساس گزارش سالانه این وب‌سایت حقوق‌بشری، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهام‌های مختلف اعدام شدند و دست‌کم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.

طبق گزارش‌های هرانا، شمار اعدام‌های ثبت‌شده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و شماری از نهادهای حقوق بشری طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده‌اند.