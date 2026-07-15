روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، نوشت: «انتقام، ابزار قدرتمند بازدارندگی ما برای جلوگیری از امام‌کشی دشمنان است. بزرگ‌ترین دارایی این ملت رهبرشان بود و دیگر چیزی برای از دست دادن و از مرگ هم هراسی ندارند. اگر خونخواهی و انتقام جدی انجام نشود، امام‌کشی ادامه پیدا می‌کند.»

این روزنامه اضافه کرد: «اگر این جایگاه و سرمایه بزرگ با انتقام حفظ نشود، قطعا با هیچ ابزار دیگری حفظ نخواهد شد و نه تنها هیچ اموالی از ایران آزاد و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد بلکه ایرانی نخواهد ماند که اموالش آزاد و تحریمش لغو شود.»

روزنامه کیهان افزود: «با خونخواهی و انتقام چنان بازدارندگی باید ایجاد شود که نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او در آینده مشارکت در جنگی دیگر در منطقه به مخیله‌اش هم نیاید.»