عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: انتظار مردم برخورد قاطع جمهوری اسلامی با آمریکا است
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با دفاع پرس اعلام کرد که «مطالبه مردم» از مسئولان جمهوری اسلامی، پاسخگویی به آمریکا است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «مردم انتظار دارند جمهوری اسلامی در برابر اقدامات خصمانه آمریکا، برخوردی قاطع و موثر داشته باشد.»
او همچنین در واکنش به حملات اخیر آمریکا اعلام کرد آنها در مقاطع مختلف، چه در مذاکرات پیشین، چه در مذاکرات اخیر و چه در اجرای تفاهمات، بارها «بدعهدی» خود را نشان دادند.
مالکی افزود جمهوری اسلامی نسبت به رفتارهای واشینگتن بیاعتماد شده است.