منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد پایگاههایی در منطقه که از آن به خاک ایران حمله میشود، «اهداف مشروع» هستند و باید یکی از آنها از سوی جمهوری اسلامی تصرف شود. این نماینده مجلس گفت: «باید به صورت زمینی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه حمله و آنها را تصرف کنیم و هزاران سرباز آمریکایی اسیر بگیریم و به ایران بیاوریم.»
او افزود: «ما باید حمله زمینی را آغاز کنیم، چیزی که آمریکاییها مدتها تهدید کردند اما جرات اقدام نداشتند.»
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال یک «عملیات زمینی» در جنگ علیه جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرده که آیا واشینگتن ممکن است به حمله از طریق خاک ایران فکر کند یا منظور رییسجمهوری آمریکا سناریوی دیگری بوده است.
ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت که تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما افزود: «گاهی به عملیات زمینی نیاز است، اما افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.» او مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی هستند.
شبکه سیانان به نقل از کارشناسان نظامی نوشت اگر چنین سناریویی مطرح باشد، گزینههایی مانند جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخشهایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، از اهداف احتمالی خواهند بود. با این حال، این کارشناسان تاکید میکنند که اجرای هرگونه عملیات آبیخاکی علیه جمهوری اسلامی، حتی برای ارتش آمریکا، با دشواریهای جدی همراه است.
عملیات آبیخاکی نیازمند شرایط مناسب دریایی و زمینی است و نیروهای مدافع معمولا میتوانند مسیرهای احتمالی فرود را از پیش شناسایی و با مین، موانع و استقرار آتش توپخانه، پهپادها، مهمات سرگردان و نیروهای پیاده از آنها دفاع کنند. علاوه بر این، حفظ نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز به خطوط تدارکاتی گسترده نیاز دارد؛ خطوطی که خود میتوانند به هدف حمله تبدیل شوند.
دنیل اس. هوگستین، کاپیتان ارتش آمریکا، در نشریه «میلیتری ریویو» نوشته است که توازن نبرد در مناطق ساحلی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی به سود نیروهای مدافع تغییر کرده است.
با وجود این چالشها، آمریکا در منطقه نیروهایی در اختیار دارد که برای چنین ماموریتهایی آموزش دیدهاند.
رسانهها گزارش دادند که یگان یازدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا (MEU) که معمولا بیش از دو هزار نیرو دارد، در منطقه و مستقر روی شناورهای گروه آمادگی آبیخاکی ناو «یواساس باکسر» است.
این یگانها معمولا برای ماموریتهایی مانند تخلیه افراد و عملیات آبیخاکی که نیازمند انتقال نیرو از دریا به ساحل است، از جمله یورشها و حملات، به کار گرفته میشوند. این یگانها همچنین دارای بخشهای رزمی زمینی و هوایی هستند و برخی از آنها برای عملیات ویژه آموزش دیدهاند.
علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا میتواند ظرف چند ساعت برای ماموریتهایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاهها اعزام شود.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این فرماندهی شامگاه سهشنبه دور تازهای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را با هدف کاهش توان این کشور برای حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام دادند.
امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت: «انتقام، ابزار قدرتمند بازدارندگی ما برای جلوگیری از امامکشی دشمنان است. بزرگترین دارایی این ملت رهبرشان بود و دیگر چیزی برای از دست دادن و از مرگ هم هراسی ندارند. اگر خونخواهی و انتقام جدی انجام نشود، امامکشی ادامه پیدا میکند.»
این روزنامه اضافه کرد: «اگر این جایگاه و سرمایه بزرگ با انتقام حفظ نشود، قطعا با هیچ ابزار دیگری حفظ نخواهد شد و نه تنها هیچ اموالی از ایران آزاد و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد بلکه ایرانی نخواهد ماند که اموالش آزاد و تحریمش لغو شود.»
روزنامه کیهان افزود: «با خونخواهی و انتقام چنان بازدارندگی باید ایجاد شود که نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او در آینده مشارکت در جنگی دیگر در منطقه به مخیلهاش هم نیاید.»