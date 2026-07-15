ولید الشریفی، فرماندار فاو در استان بصره، به خبرگزاری رسمی عراق گفت سقوط یک پهپاد در بندر بزرگ فاو هیچ خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است.
او گفت صبح چهارشنبه یک پهپاد در محوطه کانتینری بندر بزرگ فاو سقوط کرد و به طور کامل منهدم شد.
الشریفی افزود در پی این حادثه هیچ خسارت جانی یا مالی ثبت نشده است.
شبکه «کان» اسرائیل گزارش داد در پی تشدید تنشها با جمهوری اسلامی و در خلیج فارس، اسرائیل محدودیت اعمالشده بر فرود و استقرار هواپیماهای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه بنگوریون را، پس از اعتراض واشینگتن، لغو کرد.
بر اساس این گزارش، سازمان فرودگاههای اسرائیل صبح چهارشنبه به واحدهای کنترل ترافیک هوایی دستور داد فرود هواپیماهای سوخترسان ارتش آمریکا در فرودگاه بنگوریون را مجاز بدانند.
این تصمیم برخلاف دستور میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل، و درخواست مسئولان فرودگاه بنگوریون برای انتقال این هواپیماها از فرودگاه اتخاذ شده است.
مسئولان فرودگاه نگران بودند اشغال جایگاههای پارک هواپیما به کاهش شمار پروازها در فصل تابستان منجر شود.
کان نوشت دستور پیشین وزیر حملونقل اسرائیل برای ممنوعیت فرود هواپیماهای سوخترسان آمریکایی، با انتقاد مقامهایی در ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روبهرو شده بود.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرد تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیهای تجاری بیش از حد خطرناک است. این مهمترین هشدار به صنعت کشتیرانی درباره ایمنی ناوبری از زمان فروپاشی تفاهم میان واشینگتن و تهران به شمار میرود.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در گفتوگو با رادیو بلومبرگ گفت تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیها ناامن است.
او گفت: «بر پیام خود مبنی بر رعایت حقوق بینالملل تاکید میکنم و از کشورها میخواهم همین رویکرد را در پیش بگیرند. همچنین به شرکتها توصیه میکنم، بهویژه با توجه به بیثباتی کنونی، خطر عبور از تنگه هرمز را نپذیرند.»
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی همچنین گفت همچنان ۶ هزار دریانورد در منطقه گرفتار هستند.
بلومبرگ گزارش داد دو نفتکش حامل نفت ایران در اقدامی غیرمعمول، پاکستان را به عنوان مقصد بعدی خود اعلام کردهاند. این اقدام ممکن است نشاندهنده تلاش آنها برای یافتن محلی امن همزمان با اجرای محاصره دریایی آمریکا باشد.
بر اساس دادههای ردیابی کشتیها که بلومبرگ گردآوری کرده، دو نفتکش «رانی» و «امیل» که در مجموع یک میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند، سهشنبه ۲۳ تیر مقصد خود را به بندر کراچی تغییر دادند.
این دو نفتکش پیش از آنکه واشینگتن محاصره دریایی ایران را دوباره اعمال کند، از خلیج فارس خارج شده بودند.
بلومبرگ گزارش داد بعید است این نفتکشها محموله خود را در پاکستان تخلیه کنند، زیرا چنین اقدامی این کشور را در معرض خطر نقض تحریمهای آمریکا قرار میدهد.
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات بازار کپلر، پاکستان دستکم در یک دهه گذشته هیچ نفت خامی از ایران وارد نکرده است.
همزمان با تشدید دوباره تنشها در خلیج فارس، نیوزیلند و بریتانیا دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند و چین، هند و ژاپن خواستار کاهش تنشها و بازگشت به دیپلماسی شدند.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
ترامپ در دیدار با نخستوزیر عراق گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود.
گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال