شبکه «کان» اسرائیل گزارش داد در پی تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و در خلیج فارس، اسرائیل محدودیت اعمال‌شده بر فرود و استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون را، پس از اعتراض واشینگتن، لغو کرد.

بر اساس این گزارش، سازمان فرودگاه‌های اسرائیل صبح چهارشنبه به واحدهای کنترل ترافیک هوایی دستور داد فرود هواپیماهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون را مجاز بدانند.

این تصمیم برخلاف دستور میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، و درخواست مسئولان فرودگاه بن‌گوریون برای انتقال این هواپیماها از فرودگاه اتخاذ شده است.

مسئولان فرودگاه نگران بودند اشغال جایگاه‌های پارک هواپیما به کاهش شمار پروازها در فصل تابستان منجر شود.

کان نوشت دستور پیشین وزیر حمل‌ونقل اسرائیل برای ممنوعیت فرود هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی، با انتقاد مقام‌هایی در ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روبه‌رو شده بود.