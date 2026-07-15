صرف‌نظر از داوری درباره وضع جسمی و سلامت مجتبی خامنه‌ای، او برخلاف پدرش، فاقد تجربه حکمرانی است.

علی خامنه‌ای پیش از نشستن بر کرسی رهبری رژیم سیاسی، دو دوره ریاست قوه مجریه، آن هم در دوران جنگ با عراق را برعهده داشت.

علی خامنه‌ای نه فقط رهبری خود را به پشتوانه همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز کرد، بلکه در حلقه‌ای از مناسبات قدیمی سیاسی و ایدئولوژیک و شبکه مقام‌های حکومتی قرار داشت.

او به‌ویژه پس از یک دهه، شبکه‌ای از ارتباطات و زیرمجموعه‌های معتمد امنیتی ، سازمان داد که تابع اوامر و موید سوگیری‌ها و مجری ایده‌هایش بودند. شرایطی که مجتبی خامنه‌ای تا اطلاع ثانوی و به‌دلایل مختلف، به‌ویژه شرایط جنگی و امنیتی کشور، فاقد آن است.

مجتبی خامنه‌ای همچنین برخلاف پدرش از پیشینه و تصویری برآمده از سخنرانی‌های پرشور و پرشمار و جلوه‌گری در مراسم حکومتی و مناسبات قدرت، محروم است.

او همچنین ناچار است با واقعیتِ رقابت و بلکه نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی روبه‌رو شود. شرایطی که حتی مسعود پزشکیان به صراحت و پس از جنگ ۱۲ روزه به آن اذعان، و درباره درگیری جناح‌های شریک قدرت ابراز نگرانی کرده بود.

صرف‌نظر از اینها، مجتبی خامنه‌ای میراث‌دار وضعی در ایران قلمداد می‌شود که جلوه بارز آن، شکاف بی‌سابقه جامعه و حکومت، و تشدید نارضایتی و خشم اکثریت مردم از رژیم سیاسی به‌ویژه پس از کشتار دی‌ماه است.

شرایط منحصر به فرد و امنیتی مجتبی خامنه‌ای در فضای ویژه پس از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه که پدر او را هم در فهرست کشته‌شدگان قرار داد، نظارت، اشراف و مدیریت اوضاع را برای رهبر جدید جمهوری اسلامی دشوارتر هم خواهد کرد.

او تا اطلاع ثانوی در صدر فهرست اهداف ترور اسرائیل است.

تمام آنچه که ذکر شد، مستقل از تداوم بحران در مناسبات با آمریکا و نیز ابربحران اقتصادی است که متاثر از تحریم‌ها و فشار حداکثری دولت ترامپ، مدیریت شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران را دشوارتر کرده است.

وضع بحرانی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده، و با فقدان پدر دیکتاتورش گره خورده، شرایط کم‌سابقه و ای بسا بی‌سابقه‌ای برای اکثریت شهروندان ناراضی و نیز گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی فراهم کرده است.