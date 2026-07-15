آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال به مصاف اسپانیا میرود. انگلیس هم روز شنبه دیدار ردهبندی را مقابل فرانسه برگزار میکند.
آرژانتین در این بازی هم کامبک زد؛ آلبی سلسته با دو گل دیرهنگام، شکست را با پیروزی ۲ بر ۱ برابر انگلیس عوض کرد و به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
آنتونی گوردون در ۱۰ دقیقه اول نیمه دوم انگلیس را پیش انداخته بود، اما در اواخر بازی، انزو فرناندز با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه به تساوی کشاند.
سپس لائوتارو مارتینس در وقتهای تلفشده گل برتری آرژانتین را با پاس گل لیونل مسی به ثمر رساند تا مدافع عنوان قهرمانی یک بازگشت دراماتیک دیگر را در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بزند.
دو نیمه متفاوت
نیمه نخست دیداری فشرده، پربرخورد و پرتنش بود، اما از نظر کیفیت فوتبال چیز زیادی برای ارائه نداشت.
در نیمه دوم، پس از گل انگلیس، به نظر میرسید همه چیز مطابق برنامه توماس توخل پیش میرود، اما او خیلی زود با تعویضهایش رویکردی کاملا دفاعی در پیش گرفت.
از لحظهای که آرژانتین به گل تساوی رسید، این احساس به وجود آمد که همان تصمیمها به ضرر انگلیس تمام خواهد شد؛ و دقیقا همین اتفاق رخ داد.
پس از گل انزو فرناندز، انگار سرنوشت مسابقه از پیش مشخص شده بود. در نهایت، این نبرد جذاب میان دو رقیب سنتی با پیروزی تیم برتر به پایان رسید.
این چهارمین مسابقه پیاپی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ است که آرژانتین در دیداری پرتنش و پر فراز و نشیب موفق به صعود میشود.
این تیم مقابل مصر پس از عقب افتادن ۲ بر صفر به پیروزی رسید و برابر کیپورد و سوئیس نیز پس از از دست دادن برتری، کارش به وقت اضافه کشید.
گلی که نتیجه نداد
گل انگلیس نتیجه کنار هم قرار گرفتن چند حرکت باکیفیت بود؛ پاس هری کین، لمس سریع دکلان رایس، سانتر مورگان راجرز و ضربه نهایی آنتونی گوردون.
هری کین، که پیشتر به دلیل عقب آمدن بیش از حد مورد انتقاد قرار گرفته بود، این بار پاس دقیقی ارسال کرد.
دکلان رایس با دوندگی فراوان توپ دوم را به دست آورد، مورگان راجرز که به ارسال سانتر از جناحین عادت دارد، توپ را به محوطه جریمه فرستاد و آنتونی گوردون با جایگیری مناسب گلزنی کرد.