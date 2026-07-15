مهاجم انگلیس با تمجید از تلاش و فداکاری هم‌تیمی‌هایش در این تورنمنت گفت: «ما برای رسیدن به اینجا بسیار سخت تلاش کردیم و بچه‌ها تا آخرین نفس دویدند و عرق و خون ریختند. بنابراین، این‌گونه ناکام ماندن واقعاً دردناک است.»

او همچنین گفت که آن‌ها پس از زدن گل، فقط تلاش می‌کردند گل نخورند: «پس از گل، آن‌ها بازیکنان بیشتری را به جلو فرستادند و ما نتوانستیم با آن‌ها مقابله کنیم؛ حملات پی‌درپی آن‌ها شروع شد و ما فقط تلاش می‌کردیم دوام بیاوریم و جلوی ضربات را بگیریم.»

انگلیس درحالی که در آستانه صعود به فینال جام جهانی، پس از ۶۰ سال بود، نتوانست برتری مقابل آرژانتین را حفظ کند و در ۷ دقیقه، دو گل خورد و باخت.