احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت: «زمان آن فرا رسیده که جمهوری اسلامی بمب اتم بسازد، چون به اندازه کافی هزینههای آن را پرداخته و زد و خوردهایش را انجام داده؛ بنابراین، اکنون لازم است که بمب را بسازد.»
او در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال شکلگیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی در صورت تلاش برای ساخت سلاح هستهای، گفت: «مگر اکنون اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی وجود ندارد؟ آمریکا هر روز با ما در جنگ است. ۶۰ هزار نیرو، ناوها، ناوچهها و ناوهای جنگی خود را در دریای عمان و اقیانوس هند مستقر کرده است. پس این اجماع هماکنون هم وجود دارد. بنابراین زاری یک بار و شیون هم یک بار.»
آمریکا در حملات بامداد سهشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، برای نخستین بار از شناورهای انتحاری هدایتپذیر که با کمک هوش مصنوعی هدایت میشوند و شناسایی آنها دشوار است، استفاده کرد.
سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
یک مقام نظامی حکومت ایران که نامش ذکر نشده، در مورد تهدید دونالد ترامپ به محاصره دوباره بنادر جنوب ایران به نورنیوز، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفت «رویکرد» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قبال «این اقدام غیرقانونی، خارج از محاسبات و فراتر از تصور طراحان آن» خواهد بود.
این مقام نظامی، تلاش برای محاصره را «موجب افزایش غیرقابل پیشبینی تنشهای جاری» دانست و بدون اشاره به جزییات واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، افزود: «کسانی که از محاصره سخن میگویند، نباید تصور کنند آثار تصمیم آنها به سواحل ایران محدود خواهد ماند.»
او اضافه کرد: «هرگونه تنشزایی جدید، تبعاتی فراتر از نقطه آغاز خود خواهد داشت.»
این مقام نظامی جمهوری اسلامی گفت که «اگر برخی در واشینگتن تصور میکنند هزینههای چنین اقدامی صرفا متوجه ایران خواهد بود، دچار خطای محاسباتی شدهاند» و تاکید کرد: «اقداماتی از این دست میتواند زنجیره تامین، بازارهای انرژی و مسیرهای اصلی تجارت و اقتصاد جهانی را با پیامدهایی مواجه کند که مدیریت و کنترل آن از توان آغازکنندگان این سناریو خارج خواهد بود.»
سناتور کریس وانهولن، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، در ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سهشنبه در رایگیری مربوط به «لایحه دفاعی ۱.۱ تریلیون دلاری» دولت دونالد ترامپ رای منفی خواهد داد.
او گفت: «این لایحه نه تنها جنگ ترامپ با ایران را مهار نمیکند، بلکه بندی دارد که توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای الزام همکاری دفاعی بیشتر ایالات متحده با اسرائیل تبلیغ میشود.»
وانهولن اشاره کرد: «هیچ یک از این موارد در راستای منافع امنیت ملی ما نیست، و من رای منفی میدهم.»
روابط عمومی سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود در بامداد سهشنبه گفت که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه «در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر۲»، در پاسخ به حملات آمریکا، اقدام به حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی آن کشور در بحرین کردند.
سپاه پاسداران عنوان کرد که «مخازن سوخت» ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین دچار آتشسوزی شد و «رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه سی-رم» نیز نابود شدند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که «مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایتپذیر بدون سرنشین» نیز بهطور کامل نابود شد.
مقامهای آمریکایی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران در بیانیهای، بازداشت معلمان و اعضای صنفی فرهنگیان ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی بیقید و شرط و سریع همه فرهنگیان زندانی شد.
این تشکل صنفی اعلام کرد که این اقدامات «نه تنها ناقض حقوق انسانی و شهروندی و آزادیهای مدنی است بلکه با اصول قانون اساسی کشور مبنی بر آزادی تشکلها و اصناف و آزادی بیان در تضادی آشکار است.»
کانون تاکید کرد که بر اساس اصل ۲۶ و۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد انجمنهای صنفی آزاد است، و هیچکس نمیتواند مردم را از تشکیل این گروهها منع کند و یا آنها را مجبور کند که در این انجمنها عضو شوند یا نشوند.
در این بیانیه آمده است که فرهنگیان به عنوان نمایندگان فرهنگ و آموزش جامعه، این حق را دارند که آزادانه نظرات و خواستههای خود را بگویند و در راستای بهبود شرایط آموزشی تلاش کنند.
بیانیه تاکید میکند بازداشت معلمان به دلیل تلاش برای بهبود وضعیت آموزشی و دفاع از حقوق خود و دانشآموزان، نه تنها به آموزش آسیب میزند بلکه به روحیه حقطلبی جامعه و نسل نوجوان و جوان نیز لطمه وارد میکند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران نوشت بازداشت و زندانی کردن معلمان با اتهامات واهی، نتیجهای جز ناامنی فرهنگی و سقوط بیش از پیش فرهنگ و آموزش و تبدیل وزارت آموزش و پرورش به نهادی امنیتی نخواهد داشت و در چنین محیطی نه میتوان به آموزش دانشآموزان پرداخت و نه به پرورش آنها.
در بخش دیگری از بیانیه گفته شد: «به وزارت آموزش و پرورش امیدی نیست. برای دادخواهی دست کمک به مجامع بینالمللی دراز میکنیم. باشد که حقوق معلمان و فرهنگیان و دانشآموزان را به مسئولان آموزش و پرورش یادآوری کنند.»