وزیر خارجه عمان خواستار ایجاد نظم امنیتی جدید در خلیج فارس شد
وزیر خارجه عمان، در مقالهای در روزنامه فرانسوی لوموند از نقش فرانسه در پیگیری امنیت تنگه هرمز تقدیر کرد و خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید با مشارکت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله ایران و عراق، شد.
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ایالات متحده روند خروج هواپیماهای سوخترسان نظامی خود را از فرودگاه بنگوریون تلآویو متوقف کرده است.
سازمان فرودگاههای اسرائیل سهشنبه ۲۳ تیر هشدار داد ادامه حضور این هواپیماها در فصل سفرهای تابستانی میتواند به اختلال گسترده در پروازهای غیرنظامی منجر شود.
این سازمان اعلام کرد اگر روند خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از سر گرفته نشود، تا ۵۰ هزار بلیت پرواز در معرض لغو قرار خواهند گرفت.
واشینگتن پیشتر بهدنبال امضای یادداشت تفاهم با تهران برای پایان دادن به جنگ، روند انتقال بخشی از هواپیماهای نظامی خود را از فرودگاه بنگوریون آغاز کرده بود.
با این حال، پس از تشدید دوباره تنشها و حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامهای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر «عملیات دفاعی» تازهای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل ۲۳ تیر گزارش داد حدود ۷۵ فروند هواپیمای سوخترسان و ترابری نظامی آمریکا ماههاست در فرودگاه بنگوریون مستقر هستند.
به نوشته این رسانه، استقرار این ناوگان بخش قابل توجهی از ظرفیت فرودگاه را اشغال کرده و فضای در دسترس برای هواپیماهای مسافربری را در مهمترین فرودگاه بینالمللی اسرائیل کاهش داده است.
ادامه روند صعودی قیمت جهانی نفت
خبرگزاری رویترز ۲۳ تیر گزارش داد بهدنبال بالا گرفتن تنشها در تنگه هرمز و ازسرگیری محاصره دریایی ایران از سوی ارتش آمریکا، قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح خود در چهار هفته گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ قراردادهای آتی نفت خام برنت با سه دلار و ۱۷ سنت رشد، معادل ۳.۸۱ درصد، به ۸۶ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه افزایش یافت.
همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۱۵ سنت افزایش، معادل ۲.۷۵ درصد، در سطح ۸۰ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه معامله شد.
سونی کوماری، تحلیلگر بانک «ایانزد»، گفت با وجود دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمی برای خاتمه جنگ، این وضعیت حتی چند هفته نیز دوام نیاورد و بازار اکنون در حال سنجش مخاطرات ناشی از تحولات اخیر و قیمتگذاری آن است.
کوماری افزود به باور او، اوج تنشها پشت سر گذاشته شده است، اما ادامه اختلالها در آبهای منطقه میتواند خطر افزایش بیشتر بهای نفت را به همراه داشته باشد و قیمتها را در محدوده ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نگه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
دادستانی بریتانیا اعلام کرد یک زندانی متهم است پس از فرار دنیل خلیفه، نظامی پیشین بریتانیا که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده، با رساندن پول به او در دوران تعقیب پلیس کمک کرده است.
به گفته دادستان، عادل خان، همبند سابق خلیفه در زندان واندزورث، از داخل زندان هماهنگیهای لازم را انجام داده و فرد دیگری به نام عمران چودری پول مورد نیاز خلیفه را در اختیار او قرار داده است. هر دو متهم اتهامهای مطرحشده را رد کردهاند.
دادستانی اعلام کرد پس از بازداشت خلیفه، دفترچهای از او کشف شد که در آن نام عادل خان، شماره تلفن غیرقانونی او در زندان و اطلاعات تماسش ثبت شده بود. همچنین بررسیها نشان میدهد خلیفه پس از فرار چندین بار با خان تماس گرفته و از طریق او برای دریافت پول هماهنگی کرده است.
دنیل خلیفه در سپتامبر ۲۰۲۳ با پنهان شدن در زیر یک کامیون حمل مواد غذایی از زندان واندزورث گریخت و پس از چهار روز تعقیب، بازداشت شد. او در سال ۲۰۲۴ به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و نقض قانون اسرار رسمی و قانون مبارزه با تروریسم به ۱۴ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
وبسایت خبری واینت گزارش داد که پس از استقرار ۲۰ هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا در فرودگاه بنگوریون، وزیر حملونقل اسرائیل دستور داد به هیچ هواپیمای سوخترسان آمریکایی دیگری اجازه فرود داده نشود.
بر اساس این گزارش، این تصمیم مطابق با توافق اولیه و با هدف جلوگیری از لغو پروازهای تجاری و کاهش اختلال برای مسافران اتخاذ شده است.
در این گزارش آمده است برخی از هواپیماهای سوخترسانی که اخیرا در فرودگاه بنگوریون فرود آمدهاند، از کشورهای حوزه خلیج فارس که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، به اسرائیل منتقل شده بودند.