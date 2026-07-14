علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، گفت ۱۱ طرح مرتبط با «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است و پس از تجمیع و جمعبندی، بهصورت یک طرح واحد در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
سلیمی سهشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت در جلسه علنی دوشنبهشب مجلس، این ۱۱ طرح بهعنوان یک طرح اعلام وصول شد و پس از تدوین متن نهایی، برای بررسی به صحن علنی ارائه میشود.
او با اشاره به ماهیت حقوقی و امنیتی این طرحها تاکید کرد در روند بررسی، دیدگاههای کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی مجلس، همچنین کارشناسان حقوقی و صاحبنظران این حوزه، مدنظر قرار خواهد گرفت.
سلیمی گفت مجلس تلاش میکند با حفظ دقت و انجام بررسیهای کارشناسی، این طرح را با سرعت لازم به سرانجام برساند.
وزیر خارجه عمان، در مقالهای در روزنامه فرانسوی لوموند از نقش فرانسه در پیگیری امنیت تنگه هرمز تقدیر کرد و خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید با مشارکت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله ایران و عراق، شد.
گزارش ساجده شریفی، خبرنگار ایراناینترنشنال
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در نشست خبری مشترک با معاون نخستوزیر و وزیر خارجه جمهوری چک گفت اسرائیل از نظر نظامی و سیاسی، بیش از هر کشور دیگری در جهان هدف حمله قرار گرفته است.
او افزود برخی اعضای سازمان ملل، از جمله جمهوری اسلامی، آشکارا خواستار نابودی اسرائیل هستند و برای دستیابی به این هدف نیز اقدام میکنند.
سعار همچنین گفت برخی چهرهها در اتحادیه اروپا دچار «نوعی وسواس» نسبت به اسرائیل شدهاند و این واقعیت را نادیده میگیرند که اسرائیل به گفته او، به کشوری مهم در دفاع از اروپا تبدیل شده است.
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ایالات متحده روند خروج هواپیماهای سوخترسان نظامی خود را از فرودگاه بنگوریون تلآویو متوقف کرده است.
سازمان فرودگاههای اسرائیل سهشنبه ۲۳ تیر هشدار داد ادامه حضور این هواپیماها در فصل سفرهای تابستانی میتواند به اختلال گسترده در پروازهای غیرنظامی منجر شود.
این سازمان اعلام کرد اگر روند خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از سر گرفته نشود، تا ۵۰ هزار بلیت پرواز در معرض لغو قرار خواهند گرفت.
واشینگتن پیشتر بهدنبال امضای یادداشت تفاهم با تهران برای پایان دادن به جنگ، روند انتقال بخشی از هواپیماهای نظامی خود را از فرودگاه بنگوریون آغاز کرده بود.
با این حال، پس از تشدید دوباره تنشها و حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامهای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر «عملیات دفاعی» تازهای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل ۲۳ تیر گزارش داد حدود ۷۵ فروند هواپیمای سوخترسان و ترابری نظامی آمریکا ماههاست در فرودگاه بنگوریون مستقر هستند.
به نوشته این رسانه، استقرار این ناوگان بخش قابل توجهی از ظرفیت فرودگاه را اشغال کرده و فضای در دسترس برای هواپیماهای مسافربری را در مهمترین فرودگاه بینالمللی اسرائیل کاهش داده است.
ادامه روند صعودی قیمت جهانی نفت
خبرگزاری رویترز ۲۳ تیر گزارش داد بهدنبال بالا گرفتن تنشها در تنگه هرمز و ازسرگیری محاصره دریایی ایران از سوی ارتش آمریکا، قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح خود در چهار هفته گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ قراردادهای آتی نفت خام برنت با سه دلار و ۱۷ سنت رشد، معادل ۳.۸۱ درصد، به ۸۶ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه افزایش یافت.
همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۱۵ سنت افزایش، معادل ۲.۷۵ درصد، در سطح ۸۰ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه معامله شد.
سونی کوماری، تحلیلگر بانک «ایانزد»، گفت با وجود دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمی برای خاتمه جنگ، این وضعیت حتی چند هفته نیز دوام نیاورد و بازار اکنون در حال سنجش مخاطرات ناشی از تحولات اخیر و قیمتگذاری آن است.
کوماری افزود به باور او، اوج تنشها پشت سر گذاشته شده است، اما ادامه اختلالها در آبهای منطقه میتواند خطر افزایش بیشتر بهای نفت را به همراه داشته باشد و قیمتها را در محدوده ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نگه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
دادستانی بریتانیا اعلام کرد یک زندانی متهم است پس از فرار دنیل خلیفه، نظامی پیشین بریتانیا که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده، با رساندن پول به او در دوران تعقیب پلیس کمک کرده است.
به گفته دادستان، عادل خان، همبند سابق خلیفه در زندان واندزورث، از داخل زندان هماهنگیهای لازم را انجام داده و فرد دیگری به نام عمران چودری پول مورد نیاز خلیفه را در اختیار او قرار داده است. هر دو متهم اتهامهای مطرحشده را رد کردهاند.
دادستانی اعلام کرد پس از بازداشت خلیفه، دفترچهای از او کشف شد که در آن نام عادل خان، شماره تلفن غیرقانونی او در زندان و اطلاعات تماسش ثبت شده بود. همچنین بررسیها نشان میدهد خلیفه پس از فرار چندین بار با خان تماس گرفته و از طریق او برای دریافت پول هماهنگی کرده است.
دنیل خلیفه در سپتامبر ۲۰۲۳ با پنهان شدن در زیر یک کامیون حمل مواد غذایی از زندان واندزورث گریخت و پس از چهار روز تعقیب، بازداشت شد. او در سال ۲۰۲۴ به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و نقض قانون اسرار رسمی و قانون مبارزه با تروریسم به ۱۴ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
محاکمه عادل خان و عمران چودری همچنان ادامه دارد.
سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان هشدار داد حوثیها، علاوه بر مخالفت با راهکارهای صلح در منطقه، خطوط کشتیرانی در جنوب دریای سرخ و تنگه بابالمندب را نیز هدف قرار میدهند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال