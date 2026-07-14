ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت که شامگاه دوشنبه، طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
او ادامه داد: «مجلس شورای اسلامی محکم و استوار بر روی خطوط قرمز به ویژه مدیریت تنگه هرمز ایستاده است.»
عزیزی اضافه کرد: «این اولین قدم است و اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنانمان خواهد گرفت.»
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شبکههای تلفن همراه در خاورمیانه هدف موجی از حملات سایبری قرار گرفتند که با هدف شناسایی موقعیت نیروها و پیمانکاران آمریکایی انجام شده بود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال دادند جمهوری اسلامی یا افراد مرتبط با آن از آسیبپذیریهای شبکههای مخابراتی و دادههای تجاری موقعیت مکانی برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.
بر اساس دادههای پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکههای مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اساس پینگ» را مسدود کردهاند. این درخواستها برای تعیین موقعیت تلفنهای همراهی ارسال شده بود که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده میکردند.
دو کارشناس امنیت سایبری که این دادهها را بررسی کردهاند، گفتند الگوی این درخواستها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.
به گفته یکی از افراد آگاه، مقامهای کشورهای خلیج فارس گمان میکردند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافقهای رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بودهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاههای داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفنهای همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کردهاند.
آمریکا در حملات بامداد سهشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، برای نخستین بار از شناورهای انتحاری هدایتپذیر که با کمک هوش مصنوعی هدایت میشوند و شناسایی آنها دشوار است، استفاده کرد.
سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
یک مقام نظامی حکومت ایران که نامش ذکر نشده، در مورد تهدید دونالد ترامپ به محاصره دوباره بنادر جنوب ایران به نورنیوز، وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفت «رویکرد» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قبال «این اقدام غیرقانونی، خارج از محاسبات و فراتر از تصور طراحان آن» خواهد بود.
این مقام نظامی، تلاش برای محاصره را «موجب افزایش غیرقابل پیشبینی تنشهای جاری» دانست و بدون اشاره به جزییات واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، افزود: «کسانی که از محاصره سخن میگویند، نباید تصور کنند آثار تصمیم آنها به سواحل ایران محدود خواهد ماند.»
او اضافه کرد: «هرگونه تنشزایی جدید، تبعاتی فراتر از نقطه آغاز خود خواهد داشت.»
این مقام نظامی جمهوری اسلامی گفت که «اگر برخی در واشینگتن تصور میکنند هزینههای چنین اقدامی صرفا متوجه ایران خواهد بود، دچار خطای محاسباتی شدهاند» و تاکید کرد: «اقداماتی از این دست میتواند زنجیره تامین، بازارهای انرژی و مسیرهای اصلی تجارت و اقتصاد جهانی را با پیامدهایی مواجه کند که مدیریت و کنترل آن از توان آغازکنندگان این سناریو خارج خواهد بود.»
سناتور کریس وانهولن، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، در ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سهشنبه در رایگیری مربوط به «لایحه دفاعی ۱.۱ تریلیون دلاری» دولت دونالد ترامپ رای منفی خواهد داد.
او گفت: «این لایحه نه تنها جنگ ترامپ با ایران را مهار نمیکند، بلکه بندی دارد که توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای الزام همکاری دفاعی بیشتر ایالات متحده با اسرائیل تبلیغ میشود.»
وانهولن اشاره کرد: «هیچ یک از این موارد در راستای منافع امنیت ملی ما نیست، و من رای منفی میدهم.»
روابط عمومی سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود در بامداد سهشنبه گفت که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه «در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر۲»، در پاسخ به حملات آمریکا، اقدام به حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی آن کشور در بحرین کردند.
سپاه پاسداران عنوان کرد که «مخازن سوخت» ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین دچار آتشسوزی شد و «رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه سی-رم» نیز نابود شدند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که «مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایتپذیر بدون سرنشین» نیز بهطور کامل نابود شد.
مقامهای آمریکایی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکردهاند.