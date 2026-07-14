روابط عمومی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی بر جا نگذاشته است. به گفته ارتش اردن، تیم‌های مهندسی پس از سقوط بقایای موشک‌ها در چند نقطه، مطابق دستورالعمل‌های فنی و امنیتی وارد عمل شدند و اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی محل‌ها و حفظ امنیت شهروندان و اموال انجام دادند.

یک منبع نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن گفت: «هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت اردن یا تجاوز به حریم هوایی این کشور، بر اساس قواعد درگیری و در چارچوب منافع ملی، با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.»

او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح اردن در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در اتخاذ همه اقدامات لازم برای دفاع از کشور، امنیت و ثبات آن کوتاهی نخواهند کرد.