قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محیالدین عبداللهی و حسین پالانی، به اتهامهای «عضویت در داعش» و «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
پیش از اعلام اجرای این احکام، هیچ اطلاعی درباره بازداشت این دو نفر، روند رسیدگی به پرونده یا مراحل دادرسی آنها منتشر نشده بود.
روابط عمومی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی بر جا نگذاشته است. به گفته ارتش اردن، تیمهای مهندسی پس از سقوط بقایای موشکها در چند نقطه، مطابق دستورالعملهای فنی و امنیتی وارد عمل شدند و اقدامات لازم را برای ایمنسازی محلها و حفظ امنیت شهروندان و اموال انجام دادند.
یک منبع نظامی در فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن گفت: «هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت اردن یا تجاوز به حریم هوایی این کشور، بر اساس قواعد درگیری و در چارچوب منافع ملی، با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.»
او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح اردن در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در اتخاذ همه اقدامات لازم برای دفاع از کشور، امنیت و ثبات آن کوتاهی نخواهند کرد.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن سهشنبه گفت جزئیات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هنوز روشن نیست و توکیو در شرایط کنونی درباره آن اظهارنظر یا پیشبینی نمیکند.
کیهارا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تاکید کرد که از دیدگاه ژاپن، کاهش تنشها میان آمریکا و ایران ضروری است.
او همچنین گفت دولت ژاپن درباره حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای غیرنظامی و وضعیت کنونی منطقه «نگرانی جدی» دارد و تحولات را با دقت دنبال میکند.
دبیر ارشد کابینه ژاپن افزود مهمترین مسئله، پایان هرچه سریعتر بحران، ادامه گفتوگوهای تهران و واشینگتن و ازسرگیری عبور آزاد و ایمن کشتیها از تنگه هرمز است.
به گفته او، ژاپن درباره موضوع دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز به رایزنی با آمریکا، جمهوری اسلامی، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای مرتبط ادامه خواهد داد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت که شامگاه دوشنبه، طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
او ادامه داد: «مجلس شورای اسلامی محکم و استوار بر روی خطوط قرمز به ویژه مدیریت تنگه هرمز ایستاده است.»
عزیزی اضافه کرد: «این اولین قدم است و اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنانمان خواهد گرفت.»
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شبکههای تلفن همراه در خاورمیانه هدف موجی از حملات سایبری قرار گرفتند که با هدف شناسایی موقعیت نیروها و پیمانکاران آمریکایی انجام شده بود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال دادند جمهوری اسلامی یا افراد مرتبط با آن از آسیبپذیریهای شبکههای مخابراتی و دادههای تجاری موقعیت مکانی برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.
بر اساس دادههای پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکههای مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اساس پینگ» را مسدود کردهاند. این درخواستها برای تعیین موقعیت تلفنهای همراهی ارسال شده بود که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده میکردند.
دو کارشناس امنیت سایبری که این دادهها را بررسی کردهاند، گفتند الگوی این درخواستها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.
به گفته یکی از افراد آگاه، مقامهای کشورهای خلیج فارس گمان میکردند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافقهای رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بودهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاههای داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفنهای همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کردهاند.
آمریکا در حملات بامداد سهشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، برای نخستین بار از شناورهای انتحاری هدایتپذیر که با کمک هوش مصنوعی هدایت میشوند و شناسایی آنها دشوار است، استفاده کرد.
سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد