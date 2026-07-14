جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، حملههای جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را اقدامات خصمانهای خواند که امنیت و حاکمیت ملی این کشورها را نشانه گرفتهاند و بهطور سازمانیافته در پی بر هم زدن ثبات این منطقه و نگه داشتن آن در تنش دائمی هستند.
او تاکید کرد: «هرگونه تعرض به حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس، تعرض به عمق راهبردی لبنان و جهان عرب است.»
روابط عمومی سپاه پاسداران در سومین اطلاعیه خود در بامداد سهشنبه گفت که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه «در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر۲»، در پاسخ به حملات آمریکا، اقدام به حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی آن کشور در بحرین کردند.
سپاه پاسداران عنوان کرد که «مخازن سوخت» ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین دچار آتشسوزی شد و «رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه سی-رم» نیز نابود شدند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است که «مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایتپذیر بدون سرنشین» نیز بهطور کامل نابود شد.
مقامهای آمریکایی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران در بیانیهای، بازداشت معلمان و اعضای صنفی فرهنگیان ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی بیقید و شرط و سریع همه فرهنگیان زندانی شد.
این تشکل صنفی اعلام کرد که این اقدامات «نه تنها ناقض حقوق انسانی و شهروندی و آزادیهای مدنی است بلکه با اصول قانون اساسی کشور مبنی بر آزادی تشکلها و اصناف و آزادی بیان در تضادی آشکار است.»
کانون تاکید کرد که بر اساس اصل ۲۶ و۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد انجمنهای صنفی آزاد است، و هیچکس نمیتواند مردم را از تشکیل این گروهها منع کند و یا آنها را مجبور کند که در این انجمنها عضو شوند یا نشوند.
در این بیانیه آمده است که فرهنگیان به عنوان نمایندگان فرهنگ و آموزش جامعه، این حق را دارند که آزادانه نظرات و خواستههای خود را بگویند و در راستای بهبود شرایط آموزشی تلاش کنند.
بیانیه تاکید میکند بازداشت معلمان به دلیل تلاش برای بهبود وضعیت آموزشی و دفاع از حقوق خود و دانشآموزان، نه تنها به آموزش آسیب میزند بلکه به روحیه حقطلبی جامعه و نسل نوجوان و جوان نیز لطمه وارد میکند.
کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران نوشت بازداشت و زندانی کردن معلمان با اتهامات واهی، نتیجهای جز ناامنی فرهنگی و سقوط بیش از پیش فرهنگ و آموزش و تبدیل وزارت آموزش و پرورش به نهادی امنیتی نخواهد داشت و در چنین محیطی نه میتوان به آموزش دانشآموزان پرداخت و نه به پرورش آنها.
در بخش دیگری از بیانیه گفته شد: «به وزارت آموزش و پرورش امیدی نیست. برای دادخواهی دست کمک به مجامع بینالمللی دراز میکنیم. باشد که حقوق معلمان و فرهنگیان و دانشآموزان را به مسئولان آموزش و پرورش یادآوری کنند.»
سازمان حقوق بشری حالوش بهنقل از «منابع محلی» گزارش داد سحرگاه سهشنبه، همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا به اهداف نظامی در جنوب ایران، صدای دستکم چهار انفجار شدید در شهرستان کنارک در استان سیستانو بلوچستان شنیده شد.
به گفته این منابع، «حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد، صدای پرواز جنگندهها در آسمان کنارک شنیده شد و همزمان دو انفجار شدید در محدوده پایگاه نیروی هوایی ارتش رخ داد.»
آنها افزودند: «حدود ساعت ۶:۱۵ بامداد نیز دو انفجار دیگر در نقاطی از شهرستان کنارک شنیده شد که نشان میدهد حملات در این منطقه ادامه داشته است.»
حالوش نوشت تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره محل دقیق اصابتها، میزان خسارات و تلفات احتمالی در دست نیست و هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی نیز تاکنون درباره این انفجارها اطلاعرسانی نکردهاند.
کریستی مکبین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، سهشنبه اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد میکند.
او گفت که عبور کشتیها از تنگه هرمز باید آزاد باقی بماند و دولت استرالیا همچنان خواستار خویشتنداری و کاهش تنشها خواهد بود.
مکبین افزود استرالیا مدتهاست خواستار کاهش تنش و پایان این درگیری بوده است.
او گفت هرچه این جنگ طولانیتر شود، پیامدهای آن بهویژه برای خانوارها و کسبوکارهای استرالیایی بیشتر خواهد بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی دور جدید حملات خود علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.
سنتکام در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: آخرین موج حملات علیه ایران را ساعت ۱۰:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا به پایان رساند.
بر اساس این بیانیه، «طی این ماموریت پنج ساعته، نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در سراسر ایران از جمله بوشهر، چاه بهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند تا توانایی ایران در حمله به کشتیهای تجاری را بیش از پیش کاهش دهند.»
سنتاک اشاره کرد که نیروهای آمریکایی «از مهمات دقیق علیه سیستمهای دفاعی ساحلی، سایتهای موشکی و پهپادی و قابلیتهای دریایی ایران» استفاده کردند.
سنتکام نوشت: «در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در سراسر خاورمیانه مستقر هستند» و تاکید کرد: «نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده هستند.»