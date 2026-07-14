کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت آمریکا نهتنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است.
او گفت اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما آمریکا با ازسرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی، همه تعهدات خود را کنار گذاشته است.
غریبآبادی افزود با این اقدامها، دیگر هیچ تعهدی ذیل یادداشت تفاهم برای آمریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هرگونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز «بلاوجه و بیاساس» است.
او همچنین گفت در شرایط جنگی، استناد به حقوق بینالملل «وجاهتی ندارد» و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز، نه فقط آبهای سرزمینی خود، کنترل داشته باشد. به گفته او، تهران قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد و پیشتر برای جلوگیری از درگیری، مسیر جایگزینی برای عبور کشتیها به عمان پیشنهاد کرده بود.
غریبآبادی گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران مطابق یادداشت تفاهم، مینروبی مسیر شمالی تنگه هرمز را انجام داد، اما مسیر قدیمی این آبراه همچنان مینگذاریشده بود. او افزود پس از آن، مسیر جنوبی تازهای در نزدیکی آبهای عمان باز شد که به گفته او، حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را نقض کرد.
غریبآبادی همچنین صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره برگزاری مذاکرات ۱۱ ساعته را رد کرد و گفت از زمان امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد هیچ مذاکرهای میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام نشده است.
به گفته او، ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان مانع آغاز مذاکرات فنی شد و جمهوری اسلامی بر اجرای کامل و بندبهبند این تفاهم اصرار داشته است.
دادههای شرکت «مارینترافیک» نشان میدهد دستکم ۲۲ کشتی تجاری طی ۲۴ ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردهاند؛ پیش از آنکه ضربالاجل ساعت چهار بعدازظهر به وقت شرق آمریکا برای آغاز محاصره اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فرا برسد.
در این مدت، ۱۴ کشتی شامل ۱۱ کشتی باری و سه نفتکش وارد خلیج فارس شدند. هشت کشتی دیگر، شامل چهار کشتی باری و چهار نفتکش، از خلیج فارس خارج شدند.
با وجود این افزایش جزئی، میزان تردد همچنان تا حد زیادی در محدوده نرخ پایین عبور کشتیها در هفتههای اخیر قرار دارد. پیش از جنگ، بهطور میانگین روزانه حدود ۱۱۰ کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند.
اختلال در سامانه موقعیتیابی کشتیها نیز همچنان در منطقه ادامه دارد. این اختلال که ماههاست در تنگه هرمز مشاهده میشود، باعث میشود موقعیت مخابرهشده کشتیها نادرست و در نقاطی متفاوت نمایش داده شود.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، حمله شامگاه دوشنبه به عربستان سعودی را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.
او گفت چنین اقداماتی میتواند صلح و ثبات منطقه را بیش از پیش تضعیف کند و تاکید کرد پاکستان بار دیگر حمایت ثابت خود از امنیت عربستان سعودی را اعلام میکند و در این شرایط حساس، در همبستگی کامل با این کشور ایستاده است.
شریف افزود پاکستان همچنان از همه تلاشهای صادقانه برای تقویت صلح، ثبات، امنیت و تفاهم متقابل در سراسر منطقه حمایت خواهد کرد.
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۱۸ تیر، به نخستوزیر اسرائیل گفت اسرائیل باید روند خارج کردن نیروهایش از سوریه و لبنان را آغاز کند زیرا حضور نیروهای این کشور در خاک سوریه ممکن است به تشدید تنشها بیانجامد.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [سوریها] شما را آنجا نمیخواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق میکند.»
همزمان با انتشار این گزارش، نخستین روز از مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در رُم آغاز شد. لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقبنشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است.
دفتر نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای درباره گفتوگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخستوزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»
تماس ترامپ و نتانیاهو یک روز پس از دیدار رییسجمهوری آمریکا با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، در حاشیه نشست ناتو در ترکیه انجام شد.
به گفته مقامهای آمریکایی، دولت ترامپ ماهها تلاش کرد میان اسرائیل و سوریه به یک توافق امنیتی جدید دست یابد، اما در نهایت به این جمعبندی رسید که نتانیاهو حاضر نیست امتیازهایی را که واشینگتن خواستار آن بود، بپذیرد. این امتیازها شامل خروج تدریجی ارتش اسرائیل از مناطقی در خاک سوریه بود که این کشور از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ در اشغال خود دارد.
به نوشته اکسیوس بعید به نظر میرسد که سه ماه مانده به انتخابات سرنوشتساز اسرائیل نتانیاهو برای خارج کردن نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال این کشور در سوریه، گام مهمی بردارد یا با هرگونه استقرار دوباره نیروها در لبنان، فراتر از آنچه تاکنون با آن موافقت کرده، موافقت کند. با این حال، درخواستهای ترامپ بر فشارهای فزاینده بر نخستوزیر اسرائیل افزوده است.
اعضای ارشد دولت اسرائیل و همچنین ارتش این کشور خواهان حفظ کنترل نامحدود بر مناطق مرزی سوریه هستند و اینطور استدلال میکنند که چنین کنترلی برای پیشگیری از وقوع یک هفتم اکتبر دیگر در اسرائیل، ضروری است. برخی از اعضای دولت حتی از ایجاد شهرکهای یهودینشین در این مناطق حمایت میکنند.
ملاقات مذاکرهکنندگان لبنان و اسرائیل در رُم
میانجیهای آمریکایی سهشنبه ۲۳ تیر در رم با دیپلماتهای اسرائیلی و لبنانی دیدار کردند تا درباره اجرای توافق چارچوبی که چند هفته پیش میان دو کشور امضا شد، گفتوگو کنند. این مذاکرات ششمین دور گفتوگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار میآید و انتظار میرود دو روز ادامه داشته باشد.
مهمترین دستور کار این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی است که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا امضا شد و تمرکز اصلی آن بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.
چارچوبی که تاکنون هر دو کشور با آن موافقت و آن را امضا کرده اند، سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند و ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری عقبنشینی اسرائیل و تعیین جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است. از سوی دیگر، اسرائیل میگوید پیش از عقبنشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاحها و زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتشهای لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفتوگو کند.