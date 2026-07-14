اکسیوس بامداد سه‌شنبه ۲۳ تیر نوشت تماس بن سلمان با ترامپ و درخواست او برای پشتیبانی واشینگتن از عملیات عربستان سعودی نشان می‌دهد ریاض نگران است در صورت گسترش درگیری با حوثی‌ها، به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا نیاز پیدا کند.

بر اساس این گزارش، سفیر عربستان سعودی در واشینگتن ۱۸ تیر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد.

یک روز بعد، روبیو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفت‌وگو کرد و ساعاتی بعد نیز ترامپ و بن سلمان تلفنی رایزنی کردند.

به گفته یک منبع آگاه، بن سلمان در این تماس از ترامپ خواست از عملیات ریاض علیه حوثی‌ها حمایت کند و رییس‌جمهوری آمریکا با این درخواست موافقت کرد.

تشدید تنش‌ها بر سر پروازهای ماهان‌ایر

تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌ها ۱۰ روز پیش، هم‌زمان با فرود یک هواپیمای ماهان‌ایر در فرودگاه صنعا، وارد مرحله تازه‌ای شد.

این هواپیما برای انتقال هیاتی از رهبران حوثی به ایران به‌منظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای ، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، وارد صنعا شده بود.

این پرواز رخدادی کم‌سابقه به شمار می‌رفت، زیرا به مدت بیش از یک دهه، هیچ پرواز مستقیمی از ایران به صنعا انجام نشده بود.

عربستان سعودی پیش‌تر این مسیر را به‌دلیل نگرانی از انتقال تسلیحات و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به یمن مسدود کرده بود.

به گفته حوثی‌ها، جنگنده‌های سعودی تلاش کردند مانع فرود این هواپیما در صنعا شوند، اما «موفق نشدند».

این گروه نیابتی حکومت ایران همچنین تهدید کرد در صورت تکرار چنین اقدامی، فرودگاه‌های عربستان سعودی را هدف قرار خواهد داد.

تنش‌ها ۲۲ تیر بار دیگر بالا گرفت. در این روز، یک فروند هواپیمای ماهان‌ایر حامل شماری از مقام‌های حوثی قصد فرود در صنعا را داشت، اما ارتش عربستان سعودی فرودگاه این شهر را بمباران کرد و هواپیما ناچار شد پس از تغییر مسیر، در بندر حدیده در ساحل دریای سرخ به زمین بنشیند.

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یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ماهان‌ایر «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» است و در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

او افزود این هواپیما کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را برای حوثی‌ها حمل می‌کرد.

در پی این رویداد، حوثی‌ها با شماری موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار دادند.

این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.

اکسیوس نوشت حملات متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها جدی‌ترین تنش میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ به این سو بوده است و می‌تواند نشانه‌ای از فروپاشی آتش‌بس غیررسمی چهار‌ساله میان آن‌ها باشد.

بر اساس این گزارش، آغاز مجدد درگیری‌ها میان ریاض و حوثی‌ها ممکن است به تنش‌های منطقه‌ای دامن بزند و دامنه رویارویی تهران و واشینگتن را گسترش دهد.

حوثی‌ها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسند.

ایالات متحده و اسرائیل، حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.