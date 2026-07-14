آژیر خطر در بحرین دوباره به صدا درآمد
وزارت کشور بحرین از به صدا درآمدن دوباره آژیر خطر خبر داد.
وزارت کشور بحرین از به صدا درآمدن دوباره آژیر خطر خبر داد.
روابط عمومی سپاه پاسداران بامداد سهشنبه دراطلاعیه دیگری از حملات ارتش آمریکا به «ایستگاه های ساحلی و تعدادی مراکز نظامی دیگر در مناطق جنوبی» ایران خبر داد.
سپاه پاسداران بدون اشاره به مراکز و تاسیساتی که هدف حمله آمریکا قرار گرفتند، نوشت نیروی دریایی سپاه در پاسخ و در «موج دوم عملیات نصر۲»، «چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهوارهای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین را هدف موشکها و پهپادهای خود قرار دادند.»
سپاه پاسداران عنوان کرد که این اهداف نابود شدند. مقامهای آمریکایی تاکنون در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
در پایان اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده است که «عملیات مقابله بهمثل» ادامه دارد.
سازمان حقوق بشری حالوش به نقل از «منابع محلی» گزارش داد بامداد سهشنبه، در پی حملات آمریکا به مراکز نظامی در شهرستان سراوان، دستکم پنج دستگاه آمبولانس برای انتقال مجروحان از مقر سپاه پاسداران خارج شدند.
به گفته این منابع، «پس از وقوع انفجارهای شدید، دستکم پنج دستگاه آمبولانس از داخل مقر سپاه خارج شده و علاوه بر آن، شماری از مجروحان نیز با خودروهای شخصی از محل حادثه منتقل شدهاند.»
آنها افزودند: «بر اساس اطلاعات اولیه، تاکنون بیش از ۱۰ نفر کشته و نزدیک به ۱۵ نفر مجروح شدهاند، اما به دلیل ادامه شرایط امنیتی و محدودیت دسترسی به محل، امکان راستیآزمایی مستقل این آمار در حال حاضر وجود ندارد.»
حالوش اشاره کرد تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچیک از مقامهای جمهوری اسلامی درباره آمار تلفات، میزان خسارات یا جزئیات حملات اطلاعرسانی نکردهاند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای بازگرداندن محاصره دریایی علیه بنادر جنوب ایران دفاع کرد و گفت تهران با هدف قرار دادن کشتیرانی بینالمللی، تفاهمنامه پس از جنگ را نقض کرده است.
او به شبکه خبری فاکس گفت ایران به کشتیها حمله میکند و همجنین اقدام به مینگذاری میکند.
والتز اشاره کرد: «ما یک تفاهمنامه داشتیم و رژیم ایران به آن پایبند نیست.»
او افزود ترامپ به ایران فرصت داد تا برای علی خامنهای، رهبر سابق خود، سوگواری کند، اما تهران با هدف قرار دادن کشتیهای خارجی و تلاش برای «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» پاسخ داد.
والتز گفت: «قرار نیست رییسجمهور کنار بایستد و اجازه دهد آنها تفاهمنامه را نقض کنند و بدون هیچ مجازاتی به کشتیرانی بینالمللی حمله کنند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا بحران میتواند از طریق نظامی حل شود، گفت که زور «بخشی از آن» است، و در عین حال به کارزار فشار اقتصادی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد.
والتز در عین حال اشاره کرد که مذاکرات فنی هستهای، از جمله مذاکرات بر سر اورانیوم غنیشده و برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
او گفت: «به نظر میرسد این رژیم شیفته دستیابی به سلاح هستهای است.»
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او، در یادداشتی در روزنامه والاستریت ژورنال استدلال کرده است که جمهوری اسلامی ضعیفتر از آن است که بتواند به توافقی خوب برای خودش دست یابد و به صلح برسد.
بهنوشته او حملات آمریکا و اسرائیل چنان موفقیتآمیز رهبری جمهوری اسلامی را از میان بردهاند که اکنون هیچکس اقتدار لازم برای مذاکره را ندارد.
بولتون که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در واشینگتن است در آغاز یادداشت خود مینویسد: «تفاهمنامه میان آمریکا و ایران و آتشبس ناشی از آن، عملا از همان ابتدا مرده به دنیا آمدند. دونالد ترامپ و مشاوران ارشدش اکنون به شکست آن اذعان دارند، اما این توافق از ابتدا قابل اجرا نبود؛ و طنز ماجرا اینجاست که دلیل آن، موفقیت بیش از حد عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل بود.»
بهنوشته بولتون، تهران دیگر به هیچ معنای منسجمی دارای دولت نیست. در مسائل امنیت ملی، نه تصمیمگیری مقتدر وجود دارد و نه سازوکاری که بتواند تصمیماتی الزامآور برای کل حکومت اتخاذ کند. در ایران، پاسخ به پرسش معروف رابرت دال، «چه کسی حکومت میکند؟»، این است: ما نمیدانیم و خود ایرانیها هم نمیدانند.
از نظر او آنچه به جای یک دولت وجود دارد، مجموعهای از «کانونهای قدرت» است که هر یک از درجات متفاوتی از نفوذ و آسیبپذیری برخوردارند. آنها برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت میکنند، اما هیچیک نه امروز و نه در آینده قابل پیشبینی قادر نیست بهطور مستمر بر دیگران مسلط شود. همین آشفتگی توضیح میدهد که چرا بنا بر گزارشها، برخی در ایران بار دیگر در حال توطئه برای ترور ترامپ هستند، در حالی که گروهی دیگر همچنان با نمایندگان او مذاکره میکنند.
بهگفته بولتون فروپاشی ساختار یکپارچه حکومتی ایران پیامدهای عظیمی برای نحوه تعامل واشینگتن با تهران دارد: «دقیقا موفقیت ما در متلاشی کردن مؤثر رهبری ایران و نابودی ابزارهای قدرت دولتی آن است که مانع از عملکرد منسجم رژیم کنونی میشود.»
او تاکید میکند: «این نتیجهگیری، یا اگر ترجیح میدهید، این فرضیه، برای کسانی ناخوشایند است که یا بهدلیل همدلی با جمهوری اسلامی یا به علت دشمنی با آمریکا یا دولت کنونی آن، مصمماند میزان خسارت ناشی از حملات ما را کماهمیت جلوه دهند. آنها از اذعان به ویرانی ساختار قدرت در ایران و پیامد احتمالی آن، یعنی نزدیک بودن تغییر رژیم، هراس دارند.»
بولتون سپس مذاکرهکنندگان غیرنظامی جمهوری اسلامی را از جمله ضعیفترین بازگیران باقیمانده میداند و میافزاید: «مشکل آشکار است: مذاکرهکنندگان آمریکایی با کسانی گفتوگو میکنند که توانایی عملی کردن تعهدات خود را ندارند.»
بهنوشته اوتجربه آتشبس اکنون بیهودگی مذاکره با مقامهایی را ثابت میکند که توانایی تغییر این واقعیت را ندارند. ترامپ ناچار خواهد بود یا سرخوردگی و عدم قطعیت بیپایان را بپذیرد، یا عملیات تهاجمی گسترده را از سر بگیرد و به حملات تلافیجویانه محدود و متقابل بسنده نکند
بولتون تاکید میکند: «ما میتوانیم یا اکنون با این واقعیت روبهرو شویم یا پس از انتخابات نوامبر. مسیر درست این است که بهسرعت اقدام کنیم، محاصره را دوباره برقرار سازیم و درآمدهای نفتی ایران را قطع کنیم. ادامه بیثباتی در خلیج فارس ممکن است فارغ از مذاکرات یا آتشبسها، قیمت نفت را تا پیش از انتخابات نوامبر بالا نگه دارد. اگر تاخیر کنیم، دست تهران قویتر خواهد شد، زیرا زمان بیشتری به دست میآورد و میلیاردها دلار درآمد تازه کسب میکند.»
بهگفته او،حتی اگر رییسجمهوری تصمیمگیری را تا پس از انتخابات به تعویق بیندازد، باز هم این تنها مسیر قابل فهم برای آینده است. در عرصه روابط بینالملل، ایران هیچ دولت واقعی ندارد. این اتفاق خوبی است. ما باعث آن شدیم و باید کار را تمام کنیم.»
بولتون در پایان مقاله خود مینویسد: «نخستین گام، بازگشایی تنگه هرمز است؛ در صورت لزوم با استفاده از زور. مارک روته، دبیرکل ناتو، از حملات آمریکا علیه ایران حمایت میکند و پیشبینی کرده است که متحدان اروپایی نیز به مرور با آن موافقت خواهند کرد. حرکت بعدی با ترامپ است.»
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که صبح دوشنبه، دستکم شش زندانی مرد در زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
این سازمان اشاره کرد که این زندانیان همگی در پروندههای مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند.
«یک منبع مطلع» در مورد وضعیت زندان قزلحصار به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «شش نفر از زندانیان محبوس در واحد ۲ زندان قزلحصار برای اجرای حکم اعدام برده شدند، و در اعتراض به این موضوع، تمامی زندانیان واحد ۲ دست به اعتصاب غذا زدهاند.»
بر اساس این گزارش، خطر اجرای قریبالوقوع حکم این شش زندانی طی روزهای آینده وجود دارد.