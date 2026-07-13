اعتراف جهانبخش: حضور تیم ملی در جام جهانی دستاورد نبود، باید به مرحله حذفی میرفتیم
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال، در گفتوگویی در صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ دستاوردی نداشته است: «با تمام اتفاقاتی که در جام جهانی تجربه کردیم به نظر شخص من صعود نکردن تیم ملی از مرحله گروهی دستاورد نبود.»
جهانبخش گفت معتقد است که صعود به جامهای جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ دستاورد بود: «۲۰۲۶ را با کادر ایرانی رفتیم که از نظر فضای کشور و شرایطی که بود و فضای اردویی متفاوت بود.»
او گفت: «ولی فکر میکنم ما باید به این سمت میرفتیم که این تیم باید به دور بعد صعود کند و آن میتوانست دستاورد بزرگ باشد، اتفاقی که در در سالها نیفتاده است.»
کاپیتان تیم ملی فوتبال همچنین با اشاره به اما و اگرها درباره صعود ایران به مرحله حذفی پس از بازی با مصر، گفت: «فضا میتوانست در آن چند بازی طوری باشد که به نفع تیم ملی شود ولی هیچکدام اتفاق نیفتاد در غیر این صورت، الان این حاشیهها و صحبتها مطرح نبود.»
او گفت: «نباختن تیم ملی در این جام جهانی یک دستاورد خوبی است، اما مطمئن نیستم کافی باشد.»
اظهارات جهانبخش درحالی صورت گرفته که کادر فنی تیم ملی و مدیران فدراسیون فوتبال همچنان با پافشاری بر دستاوردسازی از حذف در بین ۴۸ تیم در جام جهانی، عملکرد تیم ملی فوتبال را شایسته تقدیر میدانند.
کیلیان امباپه زیر نظر یورگن کلوپ، در لیورپول؛ زمانی که این تیم در اوج دوران خود قرار داشت. بازی و درخشش مقابل هواداران آنفیلد که هر لحظه خیرهکننده او را با شور و شوق در آغوش میکشیدند. فکر کردن به چنین تصویری، وسوسهبرانگیز نیست؟
اظهارنظرهای یورگن کلوپ در بوستون، هفته گذشته، پس از آنکه فرانسه با درخشش امباپه مراکش را شکست داد و به نیمهنهایی جام جهانی رسید، بار دیگر این تصور را زنده کرد.
رسانه اتلتیک در گزارشی درباره امباپه و لیورپول مینویسد: یکی از بهترین بازیکنان جهان در یک دهه گذشته، اگر به لیورپول میرفت، چگونه میتوانست تاریخ پرافتخار موفقترین باشگاه انگلیس را بازنویسی کند؟
آیا کلوپ میتوانست این ستاره فوقالعاده فرانسوی را حتی بهتر از آنچه هست، کند؟ آیا امباپه میتوانست در دورهای که لیورپول بارها تا آستانه سبقت گرفتن از منچسترسیتی پپ گواردیولا پیش رفت، همان تفاوت سرنوشتساز را رقم بزند؟
فرض ساده این است که اگر امباپه در هر مقطعی بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ به مرسیساید میرفت، حضورش لیورپول را به موفقیتهای حتی بزرگتری میرساند.
بر کسی پوشیده نیست که لیورپول در چندین مقطع برای جذب او تلاش کرد؛ مهمترین آن در سال ۲۰۱۷ بود، زمانی که کلوپ با یک جت اختصاصی از بلکپول پرواز کرد تا با خانواده این مهاجم درباره انتقال او از موناکو، جایی که در نوجوانی ستاره شده بود، گفتوگو کند.
لیورپول از سالها قبل، زمان و منابع قابل توجهی را صرف استعدادیابی امباپه کرده بود؛ بازیکنی که از همان ابتدا نشانههای تبدیل شدن به یکی از ستارههای بزرگ فوتبال جهان را داشت.
در سالهای بعد نیز، از جمله پیش از آنکه امباپه در سال ۲۰۲۲ قراردادش را با پاریسنژرمن تمدید کند، در بخش جذب بازیکن لیورپول بار دیگر درباره امکان جذب او گفتوگوهایی انجام شد.
پس آیا میتوان گفت امباپه همان بازیکنی بود که از دست رفت؟
آمار خیرهکننده گلزنی امباپه و نمایشهای سطح جهانی او، کاملا انتظاراتی را که پس از درخشش او در ۱۶ سالگی شکل گرفته بود، برآورده کرده است.
اما فوتبال همیشه مسیرهای غیرمنتظرهای را طی میکند و هیچ تضمینی وجود نداشت مهاجمی که اکنون در ۲۷ سالگی ۴۴۰ گل برای باشگاه و تیم ملی به ثمر رسانده است، در لیورپول نیز همان موفقیتی را تجربه کند که امروز تصور آن آسان به نظر میرسد.
برای مثال، اگر حضور او تعادل تیم را بر هم میزد چه؟
آیا سادیو مانه اگر امباپه در تیم حضور داشت، همچنان همان بازیکن تاثیرگذار میماند؟
آیا محمد صلاح افت میکرد یا حتی اساسا هرگز به لیورپول نمیآمد؟
و آیا لیورپول مجبور میشد برای تامین هزینه انتقال امباپه، بازیکنانی را بفروشد که بعدها نقش بسیار مهمی در موفقیتهای تیم ایفا کردند؟
فهرست متغیرها طولانی است، اما احساس غالب این است که وقتی بازیکنی در حد و اندازه امباپه در اختیار داشته باشید، کیفیت فردی او کل تیم را به سطحی بالاتر میبرد.
استیون جرارد سالها چنین تاثیری در لیورپول داشت.
لیونل مسی آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ رساند.
امباپه نیز با تاثیرگذاریاش در تیم ملی فرانسه، جایگاه خود را در میان بزرگترین بازیکنان تاریخ کشورش تثبیت کرده است.
او در ۱۹ سالگی قهرمان جام جهانی شد، در سال ۲۰۲۲ به مقام نایبقهرمانی رسید و اکنون نیز در حالی فرانسه را به نیمهنهایی رسانده که همراه با مسی، بهترین گلزن مسابقات است.
امباپه سالها است که در بزرگترین صحنه فوتبال جهان میدرخشد.
اما هنوز مدال قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در ویترین افتخاراتش ندارد و از زمان پیوستن به رئال مادرید، دو سال پیش، هنوز موفق نشده است لالیگا یا جام حذفی اسپانیا را فتح کند.
البته پیش از آن، یک قهرمانی لیگ فرانسه با موناکو و قهرمانیهای متعدد در لیگ و جام حذفی فرانسه با پاریسنژرمن را تجربه کرده بود.
لیورپول تا چه اندازه به جذب او نزدیک شد؟
سال ۲۰۱۷، زمانی که امباپه ۱۸ سال داشت و لیگ فرانسه را تحت تاثیر قرار داده بود، لیورپول منابع قابل توجهی را صرف تلاش برای جذب این ستاره نوظهور کرد؛ تلاشی که حتی شامل جلسهای خصوصی در هواپیما نیز میشد.
کلوپ به یک شبکه تلویزیونی آلمانی گفت: «گرانترین انتقالی که هرگز انجام نشد، برای لیورپول همین بود. ما از بلکپول به نیس پرواز کردیم. در نیس، تمام اعضای خانواده امباپه سوار جت اختصاصی شدند؛ هواپیمایی که فکر میکنم پنج اتاق داشت یا چیزی شبیه به آن.»
او گفت: «واقعا هر کاری از دستمان برمیآمد انجام دادیم. بعد مدتی با هواپیما پرواز کردیم، با خانواده صحبت کردیم، غذای خوبی خوردیم و در نهایت او به پاریس رفت.»
آن دیدار در دومین فصل حضور کلوپ روی نیمکت لیورپول انجام شد؛ زمانی که تیم او هنوز در حال گذراندن دوران گذار بود.
سادیو مانه، جورجینیو واینالدوم و جوئل ماتیپ، در نخستین فصل حضور کلوپ خریدهای موفقی از کار درآمده بودند و ترنت الکساندر آرنولد نیز از آکادمی باشگاه به تیم اول راه پیدا کرده و به یکی از پدیدههای جوان تبدیل شده بود.
اما فصل ۱۸-۲۰۱۷، فصلی تحولآفرین بود؛ محمد صلاح، اندرو رابرتسون و ویرجیل فندایک به تیم اضافه شدند و یک سال بعد نیز آلیسون بکر به آنها پیوست.
اگر امباپه نیز در کنار آنها حضور داشت و در خط حمله، کنار روبرتو فیرمینو بازی میکرد، خط حمله لیورپول میتوانست به ترکیبی فوقالعاده تبدیل شود.
البته مانه در سمت چپ خط حمله پدیدهای کمنظیر بود و حضور صلاح در سمت راست، جهشی بزرگ در نتایج لیورپول طی سالهای بعد ایجاد کرد.
اما امباپه؟
امباپه زیر نظر کلوپ؟ ایدهای است که آنقدر جذاب است که نمیتوان از کنار آن بهسادگی گذشت.
لیورپول تصور میکرد شانس جذب او را دارد، اما در عین حال میدانست از نظر مالی، انجام چنین انتقالی تا چه اندازه دشوار است.
واقعیت این بود که احتمال حضور امباپه در آن مقطع بسیار اندک بود و حتی اگر این انتقال انجام میشد، برنامههای نقلوانتقالاتی دیگر باشگاه نیز تغییر میکرد.
در همان تابستانی که امباپه با قراردادی قرضی همراه با بند خرید اجباری به ارزش **۱۸۰ میلیون یورو** (۱۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند؛ ۲۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار) به پاریسنژرمن رفت، محمد صلاح، دومینیک سولانکه و الکس اکسلید چمبرلین به آنفیلد آمدند.
شاید جذب سولانکه و اکسلید چمبرلین قربانی انتقال امباپه میشد.
اما اگر این قربانی، محمد صلاح بود چه؟
با همه آنچه امروز درباره امباپه میدانیم، آیا او میتوانست با همتیمیهای هجومی لیورپول ارتباطی بهتر از مثلث مشهور «مانه–فیرمینو–صلاح» برقرار کند؟
با وجود این، رویاپردازی هواداران متوقف نشد.
سال ۲۰۱۹، هشتگ #Mbappe2020 در شبکههای اجتماعی ترند شد.
گمانهزنیهایی نیز مطرح بود مبنی بر اینکه قرارداد جدید لباس لیورپول با شرکت **نایکی**، که اسپانسر امباپه نیز بود، شاید بتواند به این انتقال کمک کند.
اما کلوپ بهخوبی میدانست مبلغ مورد نیاز برای جذب امباپه، بسیار فراتر از چیزی است که مالکان باشگاه، گروه Fenway Sports Group، حاضر باشند پرداخت کنند.
او آن زمان به خبرنگاران گفت: «مطلقا هیچ شانسی وجود ندارد. بابت اینکه این داستان را تمام میکنم، متاسفم.»
شاید جذابترین سناریو این بود که امباپه در سال ۲۰۲۲ به لیورپول میپیوست.
در آن مقطع، لیورپول زیر نظر کلوپ قهرمان لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا شده بود، اما محمد صلاح هنوز درباره تمدید قراردادش تصمیم نگرفته بود و سادیو مانه نیز در ماه ژوئن راهی بایرن مونیخ شد.
با این حال، امباپه تصمیم گرفت قراردادش را با پاریسنژرمن تمدید کند؛ آن هم در شرایطی که با باشگاههای دیگری، بهویژه رئال مادرید، مذاکره کرده بود.
امباپه سال ۲۰۲۲ تایید کرد که هنگام بررسی گزینههای مختلف، با لیورپول نیز گفتوگو کرده است.
او به دیلی تلگراف گفت: «کمی صحبت کردیم، اما نه خیلی زیاد. با لیورپول صحبت کردم، چون این باشگاه، تیم محبوب مادرم است؛ مادرم عاشق لیورپول است. نمیدانم چرا؛ باید از خودش بپرسید!»
امباپه گفت: «لیورپول باشگاه بزرگی است و پنج سال قبل هم با آنها ملاقات کرده بودیم. زمانی که در موناکو بودم، با آنها دیدار کردم. باشگاه بزرگی است.»
تابستان ۲۰۲۳ نیز بار دیگر نام لیورپول در کنار امباپه مطرح شد؛ زمانی که شایعاتی درباره احتمال جدایی قرضی یکساله او منتشر شد.
باشگاه الهلال عربستان پیشنهادی ۲۵۹ میلیون پوندی، که در آن زمان رکورد جهان محسوب میشد، برای جذب او ارائه کرده بود.
با این حال، کلوپ تاکید کرد که هیچ چیز برای لیورپول تغییر نکرده است.
او گفت: «میتوانم بگویم بازیکن فوقالعادهای است، اما شرایط مالی این انتقال اصلا با وضعیت ما همخوانی ندارد.»
یک سال بعد، زمانی که امباپه سرانجام به رئال مادرید پیوست، وضعیت مالی لیورپول تغییری نکرده بود و این باشگاه نیز دیگر در رقابت برای جذب او حضور نداشت.
امروز، در شرایطی که امباپه در اوج دوران حرفهای خود قرار دارد، انتقال او به لیورپول چیزی جز یک خیال نیست.
تصویری که از در آغوش گرفتن کلوپ و امباپه پس از گفتوگوی آنها در کنار زمین ثبت شد، فقط بر جذابیت این داستان افزود.
کلوپ پیش از آنکه جزئیات تازهای از تلاش لیورپول برای جذب امباپه در سال ۲۰۱۷ را فاش کند، برای مادر او که روی سکوها حضور داشت، بوسهای فرستاد.
برخی انتقالها تاریخ را میسازند. برخی دیگر، برای همیشه در خیال باقی میمانند و «امباپه در لیورپول»، یک خیال است؛ و شاید نیمی از جذابیت این داستان نیز دقیقا در همین باشد.
راب دیپرینک، داور فوتبال هلند، در سن ۳۸ سالگی درگذشت؛ اتفاقی که تنها چند هفته پس از حذف نام او از فهرست داوران جام جهانی به دنبال تحقیقات پلیس بریتانیا رخ داد. این پرونده در نهایت به دلیل کافی نبودن شواهد مختومه شد.
فدراسیون فوتبال هلند روز شنبه درگذشت دیپرینک را تایید و از او بهعنوان یکی از اعضای ارزشمند تیم داوری این کشور یاد کرد. دیپرینک از سال ۲۰۱۷ در لیگ برتر هلند (اردیویسه) قضاوت میکرد و اخیرا نیز بهعنوان کمکداور ویدیویی در یورو ۲۰۲۴ فعالیت داشت.
بر اساس گزارش بیبیسی اسپورت، دیپرینک در شرایطی درگذشت که بهتازگی از فهرست داوران فیفا برای جام جهانی کنار گذاشته شده بود. او ابتدا بهعنوان کمکداور ویدیویی برای این رقابتها انتخاب شده بود، اما پس از آغاز تحقیقات پلیس لندن در ماه آوریل، نامش در ماه مه از فهرست حذف شد.
دیپرینک روز ۹ آوریل برای دیدار کریستال پالاس و فیورنتینا در لیگ کنفرانس اروپا به لندن سفر کرده بود و بهعنوان کمکداور ویدیویی در آن مسابقه حضور داشت. پس از وقوع حادثهای در منطقه ولزلی رود در کرویدون، پلیس متروپولیتن تحقیقات خود را آغاز کرد و همین موضوع باعث حذف او از فهرست داوران جام جهانی شد.
پلیس متروپولیتن در بیانیهای اعلام کرد که گزارشی درباره تعرض جنسی به یک پسر نوجوان دریافت کرده و مردی حدودا ۳۰ ساله را به ظن ارتکاب این جرم بازداشت کرده است.
با این حال، پس از انجام تحقیقات کامل، بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و تجهیزات دیجیتال، پلیس اعلام کرد شواهد برای ادامه روند قضایی کافی نیست و پرونده بدون طرح هیچ اتهامی مختومه شده است. در بیانیه پلیس آمده است: «ماموران تمامی تحقیقات لازم را انجام دادند و تمام شواهد موجود، از جمله تصاویر دوربینهای مداربسته و دستگاههای دیجیتال را بررسی کردند. پس از این بررسیها مشخص شد که حداقل شواهد لازم برای ادامه پرونده وجود ندارد و بنابراین هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نخواهد شد.»
باشگاه استقلال اعلام کرد یاسر آسانی، وینگر اهل آلبانی آبیپوشان، با وجود حضور در تمرینات آبیپوشان و شرکت کردن در تستهای ایفمارک، «به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر» ایران را به مقصد استانبول ترک کرد.
باشگاه استقلال در این باره نوشت: «آسانی با وجود آنکه یک فصل دیگر با باشگاه استقلال قرارداد دارد، در روزهای اخیر مذاکرات بسیار مثبت و سازندهای را با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد و عقد توافقی جدید به مدت سه سال انجام داده بود و حتی قرار بود امروز با دریافت مبلغ پیشپرداخت، قرارداد جدید خود را نیز به امضا برساند.»
در ادامه اطلاعیه استقلال آمده است: «با این حال، به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، این بازیکن عصر امروز ایران را به مقصد استانبول ترک کرد تا با اعضای خانواده خود دیدار کند.»
باشگاه استقلال در اظهارنظری مبهم درباره بازگشت آسانی نوشت: «باشگاه استقلال ضمن تاکید بر روابط مثبت و حرفهای با یاسر آسانی، امیدوار است با فراهم شدن شرایط، توافق نهایی میان طرفین به زودی حاصل شود و این بازیکن ارزشمند همچنان با پیراهن آبی به میدان برود.»
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، بار دیگر با تهدید شرایط جوی نامساعد روبهرو شده است.
بر اساس پیشبینیها، شهر آتلانتا، محل برگزاری این مسابقه، در روزهای منتهی به بازی با رعدوبرق، بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب مواجه خواهد بود. همچنین دمای هوا همچنان بالای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و احتمال بارشهای سنگین تا روز سهشنبه نیز وجود دارد.
با این حال، انتظار نمیرود این شرایط باعث تعویق مسابقه شود. پیشبینیها نشان میدهد سامانههای طوفانی حدود ۳۶ ساعت پیش از آغاز بازی فروکش خواهند کرد و از سوی دیگر، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دارای سقف متحرک است که احتمال تأثیر بارندگی بر بازی را به حداقل میرساند.
انگلیس پیش از این نیز در همین ورزشگاه، دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر کنگو را برگزار کرده بود و آرژانتین نیز در همین شهر موفق شد مصر را شکست دهد. هر دو تیم در طول این جام تجربه مواجهه با اختلالات ناشی از شرایط آبوهوایی را داشتهاند؛ از جمله تأخیر یکساعته دیدار انگلیس مقابل مکزیک و تهدید طوفان برای بازی آرژانتین برابر کیپورد.
در حال حاضر تنها عاملی که میتواند زمان آغاز مسابقه را تغییر دهد، مشکلات احتمالی در انتقال دو تیم به ورزشگاه عنوان شده و برنامهریزی فعلی فیفا بر برگزاری مسابقه در زمان مقرر است.
اظهارات «نژادپرستانه» ماریانو راخوی، نخستوزیر پیشین اسپانیا، درباره تیم ملی فوتبال فرانسه، موجی از خشم را نهتنها در فرانسه، بلکه در اردوی تیم ملی اسپانیا نیز برانگیخته است.
این جنجال درست در آستانه دیدار حساس دو تیم در مرحله نیمهنهایی جام جهانی بالا گرفته است. راخوی در یادداشتی که در روزنامه «الدباته» منتشر شد، مدعی شده بود که تیم ملی فرانسه هیچ بازیکن فرانسوی در ترکیب خود ندارد.
در واکنش به این اظهارات، چند تن از بازیکنان اسپانیا، از جمله بورخا ایگلسیاس و پائو کوبارسی، به سرعت موضعگیری کرده و این سخنان را محکوم کردند.
پائو کوبارسی، مدافع بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در گفتوگو با رادیو کاتالونیا (RAC 1) گفت: «من از جزئیات این ماجرا بیخبرم، اما اگر آنها برای تیم ملی فرانسه بازی میکنند، پس فرانسوی هستند، فارغ از اینکه رنگ پوستشان چه باشد. ما باید نسبت به همه انسانها رواداری نشان دهیم، چرا که همه ما شایسته احترام متقابل هستیم.»