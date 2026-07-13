مقام استانداری خوزستان: نقاطی در هشت شهر استان هدف حملات هوایی قرار گرفتند
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، صبح دوشنبه ۲۲ تیر به نقل از ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، گزارش داد نقاطی در هشت شهر این استان هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند.
به گفته حیاتی، از ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد، دو نقطه در اطراف اهواز و سپس نقاطی در بهبهان، دزفول، امیدیه، ماهشهر، اندیمشک، آبادان و شادگان هدف قرار گرفتند.
او همچنین گزارشها درباره اصابت پرتابه به پایانه مرزی شلمچه در خرمشهر و فرودگاه اهواز را رد کرد و گفت دو نقطه هدف قرارگرفته در اهواز، در اطراف محدوده شهر قرار داشتند.
به گفته این مقام، دستگاههای مربوطه در حال ارزیابی خسارتهای احتمالیاند و جزییات تکمیلی بعدا اعلام خواهد شد.