محمد موحد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، سفر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از ترکیه به بریتانیا با ایر فورس وان قدیمی را نشانه «نگرانی عمیق» و «استیصال» واشینگتن در برابر پیامدهای کشته شدن علی خامنه‌ای دانست.

موحد گفت «آشفتگی در تصمیم‌گیری» ترامپ بازتاب ترس از پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی و تکانه‌هایی است که نظم امنیتی آمریکا را متلاطم کرده است.

او افزود ترامپ باید همواره با «اضطراب شدید» زندگی کند و تاکید کرد: «مسئولیت جنایات و اقدامات جسورانه واشینگتن فراتر از هرگونه توهم مصونیت است و امکان فرار از پیامدهای حقوقی و راهبردی آن وجود ندارد.»

موحد همچنین گفت پیام مجتبی خامنه‌ای و مواضع نهادهای جمهوری اسلامی بر «پیگیری قاطع، قانونی و بین‌المللی خونخواهی علی خامنه‌ای» با هدف تحقق عدالت و حفظ امنیت ملی تاکید دارد.

ترامپ ۱۷ تیر، پس از نشست ناتو، با ایر فورس وان قدیمی از ترکیه راهی بریتانیا شد؛ هم‌زمان تهدیدها علیه او از سوی شماری از مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی افزایش یافته بود.