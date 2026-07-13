روزنامه هاآرتص در گزارشی تحقیقی نوشت موساد در چارچوب پروژهای برای تغییر حکومت در ایران، محمود احمدینژاد، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی، را به همکاری جلب کرده و او را بهعنوان گزینهای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود.
بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و احمدینژاد از حدود یک سال پیش از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل شکل گرفت.
هاآرتص نوشت اطلاعات جمعآوریشده از سوی موساد نشان میداد دیدگاههای احمدینژاد پس از پایان دوران ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۱۳ تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، مقامهای اسرائیلی بهویژه به دیدگاه احمدینژاد درباره تحریمها و برنامه هستهای ایران توجه داشتند. احمدینژاد معتقد بود ایران نمیتواند تحت تحریمها به وضعیت موجود ادامه دهد و برنامه هستهای، بهجای یک مزیت، به باری برای کشور تبدیل شده است.
هاآرتص نوشت افرادی که روند ارتباط با احمدینژاد را دنبال میکردند، به این نتیجه رسیدند که مخالفت او با حکومت به اندازهای شدت گرفته که ممکن است حاضر به همکاری با موساد و سپردن سرنوشت خود به این سازمان باشد.
بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران موساد روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ پس از فرود در فرودگاهی در کشوری دیگر، از حمله حماس و کشته شدن صدها نفر در جنوب اسرائیل مطلع شدند، اما ماموریت خود برای جلب همکاری احمدینژاد را ادامه دادند.
هاآرتص نوشت با ورود این ارتباط به مرحلهای تازه، دیوید بارنئا، رییس وقت موساد، شخصا بر عملیات نظارت کرد و حتی برای پیگیری تحولات مربوط به احمدینژاد، از شرکت در یک نشست امنیتی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرد.
به نوشته این روزنامه، ارتباط با احمدینژاد در ماههای بعد نتایجی به همراه داشت و در اوایل سال ۲۰۲۶، همزمان با تبدیل شدن ایران به جبهه اصلی، او به یکی از مهمترین داراییهای اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد.
هاآرتص گزارش داد پس از تصمیم اسرائیل برای اجرای عملیاتی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، احمدینژاد برای در دست گرفتن زمام امور در دوره پس از تغییر حکومت انتخاب شد.
بر اساس این طرح، انتظار میرفت احمدینژاد ایران را در مسیری هدایت کند که از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند و تصویری متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهد.
این روزنامه نوشت احمدینژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلحسازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیتهای قومی با هدف بیثبات کردن حکومت و برنامههای نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابهجایی شبهنظامیان قرار داشت.
بر اساس گزارش هاآرتص، سه روز پیش از زمان تعیینشده برای آغاز عملیات، اختلافها به اوج رسید و ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، دستور توقف همه اقدامات را صادر کرد، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت عملیات ادامه یابد.
این روزنامه نوشت طرح نتانیاهو و بارنئا پیش از آنکه نیروهای کرد حتی یک گلوله شلیک کنند، فروپاشید.
هاآرتص برای تهیه این گزارش با بیش از ۳۰ مقام ارشد سیاسی، امنیتی، دیپلمات و منبع خارجی گفتوگو کرده است.