اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه ۲۲ تیر گفت: «ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم.»

این در حالی است که هم‌زمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر داده‌اند.

بقائی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفا متوجه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آن‌ها برای حمله به ایران استفاده می‌کند و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آن‌ها علیه ایران استفاده کنند.

او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود، «مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود» و زمان، شیوه و محل این اقدامات را نیروهای مسلح تعیین می‌کنند.

بقائی در ادامه گفت جمهوری اسلامی «مطالبه عدالت» برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشته‌اند، پیگیری خواهد کرد و افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال می‌کند.

او درباره یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن گفت آمریکا از همان روزهای نخست از تعهدات خود عقب‌نشینی کرد و حتی فرصت اجرای بازه پیش‌بینی‌شده در بند پنجم درباره تنگه هرمز را نداد. به گفته بقائی، هر بار آمریکا تعهداتش را نقض کرده، جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود را متوقف کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت مذاکرات شنبه در عمان صرفا بر تنگه هرمز متمرکز بود و به‌دلیل فشارهای آمریکا به نتیجه نرسید. او مسئولیت مستقیم تحولات اخیر در این آبراه را متوجه واشینگتن دانست و سخنان درباره اسکورت کشتی‌های تجاری را نشانه «اصرار آمریکا بر ادامه ناامنی در منطقه» خواند.

بقائی همچنین گفت جمهوری اسلامی با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دسترسی به تاسیسات هسته‌ای موافقت نخواهد کرد و بیانیه سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت دانست.

او گزارش‌ها درباره درخواست جمهوری اسلامی برای مذاکره با واشینگتن را «بخشی از جنگ روانی طرف مقابل» خواند، اما گفت در روزهای اخیر با قطر، عمان و پاکستان تماس‌هایی انجام شده و رایزنی با میانجی‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش ادامه دارد.

بقائی افزود این تصور که جمهوری اسلامی در این فرایند «دست‌بسته» بوده یا از روند آن اطلاعی نداشته، درست نیست و گفت حکومت ایران از این روند در جهت منافع خود بهره گرفته و متناسب با شرایط و عملکرد طرف‌های مقابل تصمیم خواهد گرفت.