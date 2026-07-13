حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران گفت جمهوری اسلامی باید پیش از ورود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به ترکیه اعلام میکرد که در صورت پذیرش او از سوی آنکارا، هدف حمله قرار خواهد گرفت.
او افزود مطالبه «مردم» این بوده است که ترامپ حتی در آخرین روز حضورش در ترکیه هدف قرار گیرد و گفت باید اعلام شود رییسجمهوری آمریکا «در هر جایی از دنیا» مورد حمله قرار خواهد گرفت.
حاجیدلیگانی گفت حتی در کاخ سفید نیز افرادی پیدا میشوند که «حکم خدا» را درباره او اجرا کنند و تاکید کرد ترامپ در آمریکا نیز امنیت ندارد.
این نماینده مجلس خواستار محاکمه غیابی آمران و عاملان کشتهشدن علی خامنهای شد و گفت کسانی که آمر یا عامل بودهاند، به «قصاص» محکوم خواهند شد. او افزود پس از صدور احکام، «مسلمانانی در سراسر دنیا» میتوانند آنها را اجرا کنند و نیازی نیست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای حکم را بر عهده بگیرد.
حاجیدلیگانی همچنین گفت تاکنون افراد زیادی «مبالغ هنگفتی» برای سر ترامپ تعیین کردهاند و تاکید کرد که سرانجام این تهدید عملی خواهد شد.
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت جمهوری اسلامی باید «آزمایشهای هستهای» انجام دهد و در صورت لزوم «سلاحهای هستهای تامین کند». به گفته او، نحوه استفاده از این سلاحها و «ملاحظات شرعی» آن در زمان مناسب از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد.
حاجیدلیگانی از طرح سوال از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، درباره تفاهمنامه جمهوری اسلامی و عمان خبر داد و گفت وزیر باید درباره صحت و محتوای این تفاهمنامه، دلیل مخفی ماندن آن و امضایش بدون نظارت مجلس توضیح دهد. او این تفاهمنامه را بدون نظارت مجلس فاقد اعتبار دانست.
او با اشاره به ممنوعیت طرح موضوع مدیریت تنگه هرمز و برنامه هستهای در مذاکرات، تنگه هرمز را «ناموس کشور» خواند و گفت «مدیریت انحصاری» این آبراه، خط قرمز تعیینشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی است.
حاجیدلیگانی افزود عمان حق دخالت در مدیریت تنگه هرمز را ندارد و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید تنها حاکم و مدیر این آبراه باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت تحویل ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، باید در مذاکرات گنجانده میشد و در این زمینه «کوتاهی» شده است.
او از اینکه ترامپ تفاهمنامه را رد کرده ابراز خرسندی کرد و گفت اکنون حساب جمهوری اسلامی با آمریکا جز با فرستادن آنها «به قعر خلیج فارس» تسویه نخواهد شد.