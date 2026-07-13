طوفان دوباره در کمین سهشیرها؛ تقابل انگلیس با آرژانتین در نیمهنهایی تحت تاثیر آبوهوا
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، بار دیگر با تهدید شرایط جوی نامساعد روبهرو شده است.
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، بار دیگر با تهدید شرایط جوی نامساعد روبهرو شده است.
بر اساس پیشبینیها، شهر آتلانتا، محل برگزاری این مسابقه، در روزهای منتهی به بازی با رعدوبرق، بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب مواجه خواهد بود. همچنین دمای هوا همچنان بالای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و احتمال بارشهای سنگین تا روز سهشنبه نیز وجود دارد.
با این حال، انتظار نمیرود این شرایط باعث تعویق مسابقه شود. پیشبینیها نشان میدهد سامانههای طوفانی حدود ۳۶ ساعت پیش از آغاز بازی فروکش خواهند کرد و از سوی دیگر، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دارای سقف متحرک است که احتمال تأثیر بارندگی بر بازی را به حداقل میرساند.
انگلیس پیش از این نیز در همین ورزشگاه، دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر کنگو را برگزار کرده بود و آرژانتین نیز در همین شهر موفق شد مصر را شکست دهد. هر دو تیم در طول این جام تجربه مواجهه با اختلالات ناشی از شرایط آبوهوایی را داشتهاند؛ از جمله تأخیر یکساعته دیدار انگلیس مقابل مکزیک و تهدید طوفان برای بازی آرژانتین برابر کیپورد.
در حال حاضر تنها عاملی که میتواند زمان آغاز مسابقه را تغییر دهد، مشکلات احتمالی در انتقال دو تیم به ورزشگاه عنوان شده و برنامهریزی فعلی فیفا بر برگزاری مسابقه در زمان مقرر است.