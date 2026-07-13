ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد: «اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.»

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هرگونه اختلال و ناامنی در عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها از سوی ارتش آمریکا، خارج از مسیر تعیین‌شده و بدون مجوز نیروهای مسلح، با شدت برخورد می‌کنند.»

او افزود: «مسئولیت همه ناامنی‌ها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا و کشورهایی است که با ارتش آن کشور همکاری می‌کنند.»