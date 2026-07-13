رسول سنایی‌راد، معاون عقیدتی سیاسی دفتر خامنه‌ای، با اشاره به افزایش درگیری نظامی با آمریکا در منطقه، در روزنامه جوان نوشت: «برای خلاصی آمریکا از این بن‌بست راهبردی، شاید خود آمریکایی‌ها اقدام به حذف ترامپ کرده و کار آزادگان خونخواه امام شهیدمان را راحت نمایند.»

او ادامه داد: «شاید اسرائیلی‌ها از افزایش تنش در منطقه تنگه هرمز استقبال کرده و حتی ترامپ را به سمت افزایش تنش هل دهند، اما جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته سهم تنبیهی آنان را ویژه در نظر گرفته و تمرکز بر تنگه هرمز مانع حمله به اسرائیل نخواهد بود.»

سنایی‌راد اضافه کرد: «جمهوری اسلامی اراده کرده تنگه هرمز را حفظ کند و اداره آن به قبل از جنگ برنخواهد گشت. همان‌گونه که برای رسیدن به این وضعیت هزینه شده، برای تکمیل و نهایی‌سازی آن هزینه خواهد شد، اما هیچ عقب‌نشینی در کار نخواهد بود.»