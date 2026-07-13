این رسانه بریتانیایی در گزارشی اختصاصی که دوشنبه ۲۲ تیر منتشر شد، نوشت شرکت «دی‌پی وُرلد» (DP World) تحت مالکیت امارت دبی، قصد دارد با همکاری مقام‌های امارت فجیره، بندر و پایانه‌ای جدید احداث کند تا بخشی از فعالیت‌های بندری دبی از مسیر تنگه هرمز بی‌نیاز شود.

فجیره تنها امارتی است که به‌طور کامل در ساحل دریای عمان قرار دارد و بر خلاف دبی، برای دسترسی به آب‌های آزاد به عبور از تنگه هرمز نیاز ندارد.

شرکت دی‌پی‌ ورلد در دو دهه گذشته به یکی از فعال‌ترین نهادهای اقتصادی و بین‌المللی امارات متحده عربی تبدیل شده و امپراتوری گسترده‌ای از بندرها و خدمات لجستیکی در سراسر جهان ایجاد کرده است. بندر جبل‌علی همچنان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های این گروه به شمار می‌رود. امارت دبی به پشتوانه این بندر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های جهانی تجارت دریایی و خدمات مالی تثبیت کرده است.

فایننشال تایمز نوشت برنامه‌های دی‌پی ورلد با ابتکارهای گسترده‌تر دولت امارات با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد این کشور در برابر هرگونه درگیری احتمالی آینده با ایران، از طریق کاهش وابستگی به تنگه هرمز همسو است.

این روزنامه در توضیح این طرح نوشت ساخت این بندر جدید به امارات متحده عربی امکان می‌دهد کانتینرها را بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز وارد کشور یا از آن خارج کند، سپس از طریق حمل‌ونقل زمینی با کامیون به نقاط دیگر درون این کشور یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقال دهد.

در جریان جنگ ۴۰روزه امارات یکی از اهداف اصلی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بود. مقام‌های این کشور اعلام کردند که طی این درگیری‌ها نزدیک به سه هزار پهپاد و موشک به این کشور شلیک شد. آتش‌سوزی بندر جبل‌علی در پی سقوط بقایای ناشی از رهگیری یکی از موشک‌های شلیک‌شده از ایران، در نخستین روزهای جنگ از نقاط عطف این درگیری‌ها برای امارت دبی بود.

منابع آگاه به فایننشال تایمز گفتند پس از آنکه تهران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل تنگه هرمز را بست، فعالیت بندر جبل‌علی، بزرگ‌ترین بندر کانتینری منطقه، بین ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش یافت.

چند هفته پیش از آغاز این جنگ، سلطان احمد بن سلیم، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل دی‌پی ورلد که از سال‌ها پیش این مسئولیت را بر عهده داشت، به دلیل ارتباط با جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی، از سمتش کنار گذاشته بود. به نوشته فایننشال تایمز، هرچند این دو رویداد ضربه بزرگی برای شرکت دی‌پی ورلد بود، اما این شرکت به‌سرعت طرح‌هایی برای بهبود وضعیت خود در نظر گرفت و اکنون در حال مذاکره با مقام‌های دولتی بر سر پیش‌نویس توافق اولیه است. هنز ساختار و شیوه تامین مالی پروژه احداث بندر جدید نهایی نشده است، اما به گفته یکی از مقام‌های ارشد این شرکت، بندر جدید ممکن است ظرف یک سال و نیم تکمیل شود.

فایننشال تایمز نوشت: «به گفته منابع آگاه، دی‌پی ورلد در مرحله نخست صدها میلیون دلار برای توسعه تاسیسات جدید سرمایه‌گذاری خواهد کرد، اما این رقم در صورت نیاز به ظرفیت بیشتر، می‌تواند در آینده افزایش یابد.»

پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۳۵ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این رقم حتی پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، شمار کشتی‌های عبوری در روز به‌ندرت از ۴۰ کشتی فراتر رفت. با شدت گرفتن تنش‌ها و حملات از روز سه‌شنبه ۱۶ تیر، تنگه هرمز تقریبا بسته شده و شمار کشتی‌های عبوری بسیار اندک است.

این برنامه‌های جدید در حالی مطرح می‌شود که شرکت «گالفتِینر» (Gulftainer)، مستقر در شارجه، نیز توسعه فعالیت‌های خود را در بندر خورفکان، یکی از مهم‌ترین پایانه‌های کانتینری سواحل شرقی امارات، دنبال می‌کند. این شرکت اوایل تیر از یک برنامه سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت بندر خورفکان خبر داد.