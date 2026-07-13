خبرگزاری رویترز صبح دوشنبه ۲۲ تیر گزارش داد با ازسرگیری حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات اخیر به شناورها در خاورمیانه، نگرانیهای امنیتی افزایش یافت و تردد کشتیها در تنگه هرمز یکشنبه به پایینترین سطح در پنج هفته گذشته رسید.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی کشتیها «کلپر»، تنها شش شناور یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. نفتکش غولپیکر «هیومنیتی» با دو میلیون بشکه نفت ایران و نفتکش «کاپتان آندریاس» با حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت از این آبراه خارج شدند و سه نفتکش خالی نیز برای بارگیری وارد خلیج فارس شدند.
بیشتر نفتکشها هنگام عبور از تنگه هرمز، فرستندههای موقعیتیاب خود را خاموش کردند.
رویترز همچنین نوشت در تعطیلات آخر هفته، هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که وارد تنگه هرمز شده باشد، در دادههای ردیابی کشتیها مشاهده نشد.
دادههای کلپر نشان داد یک نفتکش تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی نیز بین ۱۹ تا ۲۱ تیر از تنگه هرمز خارج شده و به سوی بندر داهج هند در حرکت است.