علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفت: «مجازات آمران و عاملان ترور رهبر ما و سایر شهدای دو جنگ اخیر، حق ملت ایران است.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، باقری کنی ادامه داد: «باید با آمران، عاملان و همراهانی که در ترور رهبر ما دست داشتند، برخورد کنیم.»

پیش از این نیز بسیاری از مقام‌ها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، بر ترور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده تاکید کرده بودند.