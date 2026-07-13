اینفانتینو: ترامپ در فینال جام جهانی حضور خواهد داشت
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت؛ موضوعی که به گمانهزنیها درباره غیبت او در مسابقات این دوره پایان داد.
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت؛ موضوعی که به گمانهزنیها درباره غیبت او در مسابقات این دوره پایان داد.
ترامپ با وجود نقش پررنگی که پیش از آغاز جام جهانی داشت، تاکنون در هیچیک از دیدارهای این رقابتها حضور پیدا نکرده است. این در حالی است که مسابقات در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود و کاخ سفید نیز تاکنون توضیحی درباره این غیبت ارائه نکرده بود.
اینفانتینو در گفتوگو با شبکه «بلو اسپورت» و در پاسخ به این پرسش که آیا مسائل امنیتی دلیل حضور نداشتن ترامپ در بازیها بوده است، گفت: «نه، نه. فکر میکنم او همچنان کارهای مهم دیگری برای انجام دادن دارد.»
رابطه نزدیک اینفانتینو و ترامپ در ماههای اخیر بارها خبرساز شده است. رییسجمهوری آمریکا پیشتر با درخواست از فیفا برای بازنگری در محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، جنجال بزرگی به راه انداخت؛ تصمیمی که در نهایت به تعلیق محرومیت این بازیکن و واکنشهای گسترده در دنیای فوتبال منجر شد.
با این حال، رییس فیفا تایید کرد که ترامپ در دیدار فینال جام جهانی، که ۲۸ تیرماه در ورزشگاه متلایف برگزار خواهد شد، در جایگاه ویژه حضور خواهد داشت.
زلاتان ابراهیموویچ پس از پیروزی انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، بهشدت از عملکرد نونی مادوئکه انتقاد کرد و با کنایهای تند به جنجال برخورد توپ به کابل اسپایدرکم، گفت حتی سیم دوربین عنکبوتی ورزشگاه هم عملکرد بهتری از این بازیکن داشته است.
ابراهیموویچ در برنامه شبکه فاکس اسپورتس گفت: «فکر میکنم تا زمانی که مادوئکه در زمین بود، انگلیس با یک بازیکن کمتر بازی میکرد. هر بار که توپ به او میرسید، تصمیم اشتباه میگرفت و فقط در زمین راه میرفت.»
این مسابقه با جنجال برخورد احتمالی توپ به سیم دوربین هوایی اسپایدرکم پیش از گل تساوی بلینگام همراه بود. در حالی که نروژیها نسبت به این صحنه، که از سوی فیفا رد شد، اعتراض داشتند، ابراهیموویچ از این اتفاق برای طعنهای دیگر به مادوئکه استفاده کرد.
او گفت: «حتی وقفه برای نوشیدن آب هم کمکی به او نکرد. انگلیس بازی را با یک نفر کمتر شروع کرد. اما اگر توپ واقعا به سیم برخورد کرده باشد، آن سیم قطعا عملکرد بهتری از مادوئکه داشت.»
جود بلینگام، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، پس از برتری برابر نروژ، فاش کرد که مادرش، دنیس، نقش مهمی در جلوگیری از محرومیت او برای دیدار نیمهنهایی جام جهانی مقابل آرژانتین داشته و در طول هفته مدام به او یادآوری میکرده که نباید کارت زرد بگیرد.
بلینگام در حالی پا به دیدار با نروژ گذاشت که تنها یک کارت زرد با محرومیت از نیمهنهایی فاصله داشت. با این حال، این هافبک ۲۳ ساله در دیداری پرتنش و زیر گرمای مرطوب فلوریدا بدون دریافت اخطار بازی را به پایان رساند و معتقد است این اتفاق نتیجه توصیههای مادرش در طول هفته بوده است.
او پس از پایان مسابقه گفت: «مادرم تمام هفته به من میگفت مراقب حرف زدنت باش، مراقب تکل زدنت باش، مراقب حالت صورتت باش و احساساتت را کنترل کن. تمام هفته این را توی گوشم خواند که باید مواظب آن کارت زرد باشم.»
بلینگام گفت: «باید از داور هم تشکر کنم چون فوقالعاده بود، باز هم اجازه میدهد با احترام با او صحبت کنی. خیلی از داورها چنین اجازهای نمیدهند. وقتی تعادل را حفظ کنم و داوری هم حاضر باشد به حرفت گوش بدهد، همه چیز خیلی آسانتر میشود. در نهایت هم یک مسابقه فوتبال واقعا رقابتی بود و خوشبختانه بدون محرومیت از آن عبور کردم.»
لیونل مسی در جریان پیروزی آرژانتین مقابل سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، وارد تنشی لفظی با ژوائو پدرو پینیرو، داور پرتغالی مسابقه، شد و مقابل دوربینها از داور خواست با احترام با او رفتار کند؛ اتفاقی که پس از اختلافنظر آنها بر سر چیدمان دیوار دفاعی رخ داد.
این مسابقه که پر از فراز و نشیب بود، در نهایت با پیروزی ۳ بر ۱ آرژانتین در وقتهای اضافه به پایان رسید. هرچند گلهای خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس صعود شاگردان لیونل اسکالونی را قطعی کرد، اما تصاویر گفتوگوی تند مسی با داور پس از پایان بازی بیش از هر چیز دیگری در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
تنش زمانی به اوج رسید که سوئیس قصد داشت یک ضربه آزاد را به اجرا بگذارد. مسی که در دیوار دفاعی ایستاده بود، احساس میکرد پینیرو هنگام هدایت بازیکنان بیش از حد تند برخورد میکند.
سایت گل نوشته که بر اساس آنچه کارشناسان لبخوانی از تصاویر تلویزیونی برداشت کردهاند، برنده هشت توپ طلا با لحنی جدی به داور گفت: «درست با من حرف بزن. به من بیاحترامی نکن. درست با من حرف بزن؛ من با احترام با تو صحبت کردم.»
صعود انگلیس به مرحله نیمهنهایی جام جهانی، بیشترین مخاطب تلویزیونی این تیم در بریتانیا از آغاز مسابقات تا اینجای تورنمنت را به ثبت رساند. این مسابقه در اوج خود ۱۶.۸ میلیون بیننده از شبکه آیتیوی ۱ داشت.
بر اساس آمار اولیه موسسه بارب که توسط وبسایت اورنایتس دات تیوی منتشر شده، میانگین مخاطبان پوشش این مسابقه از شبکه آیتیوی به ۱۲.۷ میلیون نفر رسید.
این مسابقه که ساعت ۱۰ شب به وقت لندن در ورزشگاه میامی آغاز شد، رکورد قبلی ۱۵ میلیون بیننده برای نخستین دیدار انگلیس مقابل کرواسی در ماه گذشته را پشت سر گذاشت.
با وجود ثبت آماری قابل توجه، تعداد بینندگان این بازی فاصله زیادی با دیدارهای انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جامهای جهانی گذشته داشت.
دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با شکست انگلیس برابر فرانسه در قطر همراه شد، در اوج خود ۲۱.۳ میلیون بیننده داشت. همچنین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه که انگلیس با نتیجه ۲ بر صفر سوئد را شکست داد، در بیشترین حالت ۲۰ میلیون بیننده را پای تلویزیون نشاند.
پیروزی پرهیجان ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در ساعات بامداد توسط ۹ میلیون نفر در بریتانیا تماشا شد؛ آماری که رکورد بیشترین مخاطب تاریخ برای یک پخش زنده تلویزیونی در بریتانیا بین ساعت ۲ تا ۴ بامداد را به نام خود ثبت کرد.
پیروزی دراماتیک انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، تحت تاثیر یک جنجال عجیب داوری قرار گرفت؛ جنجالی که به سیمهای دوربین هوایی موسوم به «اسپایدرکم» مربوط میشد و نروژیها معتقد بودند گل تساویبخش و حساس جود بلینگام نباید پذیرفته میشد.
اعتراض نروژ به جنجال «اسپایدرکم»
نروژیها پس از حذف از جام جهانی با عصبانیت اعلام کردند گل تساوی بلینگام باید به دلیلی غیرمعمول مردود اعلام میشد. آنها مدعی بودند توپ در جریان شکلگیری این گل در ورزشگاه میامی به یکی از سیمهای دوربین هوایی اسپایدرکم برخورد کرده است. اگر چنین برخوردی تایید میشد، گل مردود اعلام و بازی با توپ رهاشده از سر گرفته میشد.
ساندر برگه، هافبک نروژ و فولام، پس از بازی گفت: «این ماجرای برخورد توپ با سیم واقعا مضحک است. نتیجه ۲ بر ۱ خودش همه چیز را نشان میدهد. اختلافها بسیار اندک بود و همه میدانیم این بار به سود چه تیمی رقم خورد.»
مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، نیز تصمیمهای داوری در این دیدار را زیر سوال برد و گفت: «خودم آن صحنه را ندیدم، اما در چند تصمیم، اختلافهای کوچک به سود ما نبود. شاید در چنین بازیهایی به همین شانسها نیاز داشته باشید.»
«توپ انگار مستقیم از آسمان پایین آمد»
تصاویر آهسته نشان داد ضربه دروازه اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، از نزدیکی کابل اسپایدرکم که بالای زمین نصب شده بود عبور کرد. توپ سپس مقابل الیوت اندرسون فرود آمد و او نیز آن را به آنتونی گوردون رساند تا این بازیکن با یک پاس، جود بلینگام را در موقعیت گل قرار دهد و او نیز با ضربهای دقیق دروازه را باز کند.
چند بازیکن نروژ بلافاصله به سمت کلمن تورپن، داور مسابقه، رفتند و معتقد بودند این گل نباید پذیرفته میشد. استوله سولباکن، سرمربی نروژ، نیز بین دو نیمه با داور صحبت کرد.
او درباره این صحنه گفت: «داور به من گفت خودش برخوردی ندیده و هیچ پیامی هم دریافت نکرده که چنین اتفاقی رخ داده باشد. این توضیح منطقی است و وقتی فیفا میگوید برخوردی ثبت نشده و حسگر توپ هم هیچ سیگنالی نداده، او کاری از دستش برنمیآید. توپ درست جلوی نیمکت ما ناگهان پایین افتاد، بنابراین به نظرم به سیم برخورد کرده بود. خیلیها روی نیمکت همان لحظه واکنش نشان دادند. من یکی از آنها نبودم، اما خیلیها این صحنه را دیده بودند.»
سولباکن افزود: «دیگر چیزی نمیتوانم بگویم، چون اگر حسگر توپ هیچ صدایی ثبت نکرده باشد، حرف دیگری نمیماند. همه میگویند توپ انگار مستقیم از آسمان پایین افتاد؛ حتی دروازهبان و حتی بازیکنی که قرار بود توپ را دریافت کند. به نظر من کاملا مشخص بود که توپ برخورد کرده بود. اتفاق بسیار عجیبی بود.»
فیفا: هیچ برخوردی با سیم وجود نداشت
فیفا بعدا اعلام کرد «هیچ مدرکی» مبنی بر برخورد توپ با سیم وجود ندارد.
رسانه فیفا در شبکه ایکس نوشت: «پیش از گل انگلیس در دقیقه ۲+۴۵ مقابل نروژ، حسگر تعبیهشده در توپ هیچ تغییر ناگهانی در دادههای ثبتشده هنگام حضور توپ در هوا نشان نداد؛ بنابراین هیچ مدرکی وجود ندارد که توپ با سیم بالای زمین برخورد کرده و مسیر حرکتش تغییر کرده باشد.»