پس از جدایی دالیچ؛ اسلاون بیلیچ دوباره سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی شد
فدراسیون فوتبال کرواسی پس از حذف این تیم از جام جهانی ۲۰۲۶، به همکاری با زلاتکو دالیچ پایان داد و اسلاون بیلیچ را بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور معرفی کرد.
فدراسیون فوتبال کرواسی پس از حذف این تیم از جام جهانی ۲۰۲۶، به همکاری با زلاتکو دالیچ پایان داد و اسلاون بیلیچ را بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور معرفی کرد.
بیلیچ که پیش از این بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ هدایت کرواسی را برعهده داشت، برای دومین بار روی نیمکت تیم ملی کشورش خواهد نشست.
این مربی ۵۷ ساله آخرین بار هدایت تیم الفتح عربستان را بر عهده داشت و اکنون ماموریت بازسازی کرواسی پس از ناکامی در جام جهانی را بر عهده گرفته است.
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین، بار دیگر با تهدید شرایط جوی نامساعد روبهرو شده است.
بر اساس پیشبینیها، شهر آتلانتا، محل برگزاری این مسابقه، در روزهای منتهی به بازی با رعدوبرق، بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب مواجه خواهد بود. همچنین دمای هوا همچنان بالای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و احتمال بارشهای سنگین تا روز سهشنبه نیز وجود دارد.
با این حال، انتظار نمیرود این شرایط باعث تعویق مسابقه شود. پیشبینیها نشان میدهد سامانههای طوفانی حدود ۳۶ ساعت پیش از آغاز بازی فروکش خواهند کرد و از سوی دیگر، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه دارای سقف متحرک است که احتمال تأثیر بارندگی بر بازی را به حداقل میرساند.
انگلیس پیش از این نیز در همین ورزشگاه، دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر کنگو را برگزار کرده بود و آرژانتین نیز در همین شهر موفق شد مصر را شکست دهد. هر دو تیم در طول این جام تجربه مواجهه با اختلالات ناشی از شرایط آبوهوایی را داشتهاند؛ از جمله تأخیر یکساعته دیدار انگلیس مقابل مکزیک و تهدید طوفان برای بازی آرژانتین برابر کیپورد.
در حال حاضر تنها عاملی که میتواند زمان آغاز مسابقه را تغییر دهد، مشکلات احتمالی در انتقال دو تیم به ورزشگاه عنوان شده و برنامهریزی فعلی فیفا بر برگزاری مسابقه در زمان مقرر است.
اظهارات «نژادپرستانه» ماریانو راخوی، نخستوزیر پیشین اسپانیا، درباره تیم ملی فوتبال فرانسه، موجی از خشم را نهتنها در فرانسه، بلکه در اردوی تیم ملی اسپانیا نیز برانگیخته است.
این جنجال درست در آستانه دیدار حساس دو تیم در مرحله نیمهنهایی جام جهانی بالا گرفته است. راخوی در یادداشتی که در روزنامه «الدباته» منتشر شد، مدعی شده بود که تیم ملی فرانسه هیچ بازیکن فرانسوی در ترکیب خود ندارد.
در واکنش به این اظهارات، چند تن از بازیکنان اسپانیا، از جمله بورخا ایگلسیاس و پائو کوبارسی، به سرعت موضعگیری کرده و این سخنان را محکوم کردند.
پائو کوبارسی، مدافع بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در گفتوگو با رادیو کاتالونیا (RAC 1) گفت: «من از جزئیات این ماجرا بیخبرم، اما اگر آنها برای تیم ملی فرانسه بازی میکنند، پس فرانسوی هستند، فارغ از اینکه رنگ پوستشان چه باشد. ما باید نسبت به همه انسانها رواداری نشان دهیم، چرا که همه ما شایسته احترام متقابل هستیم.»
زلاتان ابراهیموویچ پس از پیروزی انگلیس مقابل نروژ در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، بهشدت از عملکرد نونی مادوئکه انتقاد کرد و با کنایهای تند به جنجال برخورد توپ به کابل اسپایدرکم، گفت حتی سیم دوربین عنکبوتی ورزشگاه هم عملکرد بهتری از این بازیکن داشته است.
ابراهیموویچ در برنامه شبکه فاکس اسپورتس گفت: «فکر میکنم تا زمانی که مادوئکه در زمین بود، انگلیس با یک بازیکن کمتر بازی میکرد. هر بار که توپ به او میرسید، تصمیم اشتباه میگرفت و فقط در زمین راه میرفت.»
این مسابقه با جنجال برخورد احتمالی توپ به سیم دوربین هوایی اسپایدرکم پیش از گل تساوی بلینگام همراه بود. در حالی که نروژیها نسبت به این صحنه، که از سوی فیفا رد شد، اعتراض داشتند، ابراهیموویچ از این اتفاق برای طعنهای دیگر به مادوئکه استفاده کرد.
او گفت: «حتی وقفه برای نوشیدن آب هم کمکی به او نکرد. انگلیس بازی را با یک نفر کمتر شروع کرد. اما اگر توپ واقعا به سیم برخورد کرده باشد، آن سیم قطعا عملکرد بهتری از مادوئکه داشت.»
جود بلینگام، هافبک تیم ملی فوتبال انگلیس، پس از برتری برابر نروژ، فاش کرد که مادرش، دنیس، نقش مهمی در جلوگیری از محرومیت او برای دیدار نیمهنهایی جام جهانی مقابل آرژانتین داشته و در طول هفته مدام به او یادآوری میکرده که نباید کارت زرد بگیرد.
بلینگام در حالی پا به دیدار با نروژ گذاشت که تنها یک کارت زرد با محرومیت از نیمهنهایی فاصله داشت. با این حال، این هافبک ۲۳ ساله در دیداری پرتنش و زیر گرمای مرطوب فلوریدا بدون دریافت اخطار بازی را به پایان رساند و معتقد است این اتفاق نتیجه توصیههای مادرش در طول هفته بوده است.
او پس از پایان مسابقه گفت: «مادرم تمام هفته به من میگفت مراقب حرف زدنت باش، مراقب تکل زدنت باش، مراقب حالت صورتت باش و احساساتت را کنترل کن. تمام هفته این را توی گوشم خواند که باید مواظب آن کارت زرد باشم.»
بلینگام گفت: «باید از داور هم تشکر کنم چون فوقالعاده بود، باز هم اجازه میدهد با احترام با او صحبت کنی. خیلی از داورها چنین اجازهای نمیدهند. وقتی تعادل را حفظ کنم و داوری هم حاضر باشد به حرفت گوش بدهد، همه چیز خیلی آسانتر میشود. در نهایت هم یک مسابقه فوتبال واقعا رقابتی بود و خوشبختانه بدون محرومیت از آن عبور کردم.»
لیونل مسی در جریان پیروزی آرژانتین مقابل سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، وارد تنشی لفظی با ژوائو پدرو پینیرو، داور پرتغالی مسابقه، شد و مقابل دوربینها از داور خواست با احترام با او رفتار کند؛ اتفاقی که پس از اختلافنظر آنها بر سر چیدمان دیوار دفاعی رخ داد.
این مسابقه که پر از فراز و نشیب بود، در نهایت با پیروزی ۳ بر ۱ آرژانتین در وقتهای اضافه به پایان رسید. هرچند گلهای خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس صعود شاگردان لیونل اسکالونی را قطعی کرد، اما تصاویر گفتوگوی تند مسی با داور پس از پایان بازی بیش از هر چیز دیگری در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
تنش زمانی به اوج رسید که سوئیس قصد داشت یک ضربه آزاد را به اجرا بگذارد. مسی که در دیوار دفاعی ایستاده بود، احساس میکرد پینیرو هنگام هدایت بازیکنان بیش از حد تند برخورد میکند.
سایت گل نوشته که بر اساس آنچه کارشناسان لبخوانی از تصاویر تلویزیونی برداشت کردهاند، برنده هشت توپ طلا با لحنی جدی به داور گفت: «درست با من حرف بزن. به من بیاحترامی نکن. درست با من حرف بزن؛ من با احترام با تو صحبت کردم.»