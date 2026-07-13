دو مقام فدرال، شامگاه یک‌شنبه ۲۱ تیر به شبکه فاکس‌نیوز گفتند هیچ مدرکی دال بر وقوع جرم در مرگ گراهام وجود ندارد و اف‌بی‌آی نیز در چارچوب «روند معمول» رسیدگی به پرونده مرگ مقام‌های ارشد سیاسی، در حال همکاری با پلیس است.

کاش پاتل، رییس اف‌بی‌آی، پیش‌تر اعلام کرده بود این نهاد برای بررسی پرونده، «تمام منابع لازم» را در اختیار مقام‌های محلی قرار داده است؛ اظهاراتی که به گمانه‌زنی‌هایی درباره علت مرگ این سناتور دامن زد.

روزنامه تلگراف نوشت در پرونده‌های مربوط به درگذشت مقام‌های بلندپایه سیاسی، انجام تحقیقات اولیه بر عهده پلیس است و اف‌بی‌آی نیز برای اطمینان از نبود هرگونه جرم فدرال، دخالت عوامل جنایی یا تهدیدهای امنیتی، امکانات خود را در اختیار مقام‌های محلی قرار می‌دهد.

فاکس‌نیوز نیز گزارش داد مشارکت اف‌بی‌آی بخشی از روند معمول در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی است.

دفتر گراهام بامداد یک‌شنبه ۲۱ تیر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این سناتور ۷۱ ساله در پی یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» جان خود را از دست داد.

بر اساس یافته‌های اولیه دفتر پزشکی قانونی واشینگتن، گراهام بر اثر پارگی آئورت ناشی از تصلب شرایین (آترواسکلروز) درگذشت.

روزنامه نیویورک‌پست نوشت این عارضه که بیشتر مردان سالمند را درگیر می‌کند، بر اثر پارگی دیواره آئورت، اصلی‌ترین سرخرگ بدن، رخ می‌دهد.

گراهام که از حامیان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و روسیه به شمار می‌رفت، ۱۹ تیر از سفر به اوکراین بازگشته بود.

او در این سفر با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، دیدار و از نسخه بازنگری‌شده طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه رونمایی کرد.

این طرح به دولت آمریکا اختیار می‌دهد کشورهایی را که خریدار نفت یا گاز روسیه هستند، تحریم یا بر آن‌ها تعرفه اعمال کند.

گراهام در سال‌های اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.

او در جریان انقلاب ملی ایرانیان و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.

گراهام همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت.

گمانه‌زنی‌ها درباره علت مرگ

با وجود اعلام یافته‌های اولیه پزشکی قانونی، مرگ گراهام به گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی دامن زد.

برخی حامیان و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از مرگ او تلاش کردند درگذشت این سناتور را به «انتقام» از کشته شدن علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران و دیگر مقام‌های ارشد حکومت نسبت دهند.

رسانه حکومتی رجانیوز در همین رابطه نوشت: «لیست انتقام از جنایتکاران با حذف سناتور ضدایرانی به‌روز شد.»

این در حالی است که برخی چهره‌ها احتمال دخالت روسیه را مطرح کردند.

ویلیام براودر، سرمایه‌گذار بریتانیایی که سال‌ها مورد غضب حکومت روسیه قرار داشته است، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار انجام فوری «همه آزمایش‌های لازم» شد تا هرگونه دخالت عمدی در مرگ گراهام بررسی و رد شود.

او نوشت: «نمی‌خواهم نظریه توطئه مطرح کنم، اما لیندزی گراهام اصلی‌ترین محرک طرح تحریم‌های ویرانگر علیه روسیه بود و به‌تازگی اعلام کرده بود رییس‌جمهور ترامپ نیز با این طرح موافقت کرده است.»

براودر افزود: «او به‌تازگی از اوکراین بازگشته بود؛ جایی که فعالیت ماموران روسیه در آن بی‌سابقه نیست. روس‌ها در استفاده از سم‌هایی که ظاهری شبیه حمله قلبی ایجاد می‌کنند، مهارت دارند.»

مگان موبز، دختر کیت کلاگ، فرستاده ویژه پیشین ترامپ در امور اوکراین، نیز گفت هرچند ممکن است مرگ گراهام کاملا طبیعی بوده باشد، اما «با توجه به شرایط کنونی ژئوپولیتیکی و دشمنانی که او با قاطعیت با آن‌ها مقابله می‌کرد»، طرح پرسش‌های بیشتر منطقی است.

ترامپ پیش‌تر در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی اعلام کرد پس از بازگشت گراهام از اوکراین با او صحبت کرده و این سناتور «هرچند کمی خسته به نظر می‌رسید، اما حالش عالی بود».

گراهام فعالیت خود را در کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۴ به‌عنوان نماینده حوزه سوم کارولینای جنوبی در مجلس نمایندگان آغاز کرد و در سال ۲۰۰۲ به سنا راه یافت.

او که به دنبال تمدید حضورش در سنا بود، برای پنجمین دوره شش‌ساله نمایندگی، نامزد شده بود.