این جنجال درست در آستانه دیدار حساس دو تیم در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی بالا گرفته است. راخوی در یادداشتی که در روزنامه «ال‌دباته» منتشر شد، مدعی شده بود که تیم ملی فرانسه هیچ بازیکن فرانسوی در ترکیب خود ندارد.

در واکنش به این اظهارات، چند تن از بازیکنان اسپانیا، از جمله بورخا ایگلسیاس و پائو کوبارسی، به سرعت موضع‌گیری کرده و این سخنان را محکوم کردند.

پائو کوبارسی، مدافع بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، در گفت‌وگو با رادیو کاتالونیا (RAC 1) گفت: «من از جزئیات این ماجرا بی‌خبرم، اما اگر آن‌ها برای تیم ملی فرانسه بازی می‌کنند، پس فرانسوی هستند، فارغ از اینکه رنگ پوستشان چه باشد. ما باید نسبت به همه انسان‌ها رواداری نشان دهیم، چرا که همه ما شایسته احترام متقابل هستیم.»