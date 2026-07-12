مهمترین تحولات مناقشه ایران در ۲۰ تیر
همزمان با تشدید تهدیدهای متقابل دونالد ترامپ و مجتبی خامنهای، تلاش میانجیهای منطقهای برای حفظ توافق موقت و ازسرگیری مذاکرات ادامه یافت؛ با این حال، اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان مهمترین مانع دستیابی به توافق نهایی است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» خواند، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با شلیک اخطار و هدف قرار دادن دومین شناور در این تنگه خبر داد.
سنتکام اعلام کرد پس از حمله سپاه پاسداران به کشتی کانتینری «اموی جیافاس گالاکسی» با پرچم قبرس، سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را انجام داده است. یک مقام آمریکایی نیز به اکسیوس گفت این کشتی با شلیک موشک آسیب دیده است.
این حمله یک روز پس از آن رخ داد که دولت ترامپ تضمین عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز را شرط توقف چرخه درگیری اعلام کرد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز نوشت: «ایران انتخاب بدی کرد. حالا تاوانش را میدهد.»
همزمان، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان و مقامهای قطری در مسقط برای شکستن بنبست گفتوگو کردند. شبکه ایبیسی گزارش داد این مذاکرات نشانهای از پیشرفت فوری نداشت، هرچند احتمال تغییر شرایط همچنان مطرح بود.
در ادامه درگیریها، ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت راداری نیروهای آمریکا در کویت و همچنین سامانههای ارتباطی و راداری ارتش آمریکا در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران نیز از حمله موشکی به پایگاه العدید قطر، هدف قرار دادن پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» در اردن و حمله به دومین کشتی در تنگه هرمز خبر داد.
قطر اعلام کرد یک حمله موشکی را رهگیری کرده و رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در دوحه خبر داد. امارات نیز از مقابله پدافند هوایی با موشکها و پهپادها خبر داد و در بحرین آژیر خطر به صدا درآمد.
همزمان، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان آسیب دیده و خدمه آن کشتی را ترک کردهاند.
رسانههای حکومتی در ایران نیز از حملات تازه آمریکا به اهدافی در ماهشهر، آبادان، هندیجان، کنارک، جاسک و بوشهر و شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند.
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