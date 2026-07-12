حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «جای خالی چند نقطه در فهرست اهداف»، نوشت: «امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگنده‌های اسرائیل و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف ما قرار داشته باشد.»

شریعتمداری اضافه کرد: «اگر هنوز برد موشک‌ها و پهپادهای ما برای حمله به خاک آمریکا کافی نیست، چرا اسرائیل را که نزدیک‌ترین ایالت آمریکا به ایران است، مورد حمله قرار نمی‌دهیم؟»

او ادامه داد: «گزارش‌های فراوان و مستندی از اوضاع و شرایط بسیار وخیم و شکننده اسرائیل حکایت می‌کند و بی‌تردید، حمله به زیرساخت‌ها و مراکز حساس آن، ضربات ویران‌کننده و سختی به آمریکاست.»