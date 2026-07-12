سخنگوی هیاترییسه مجلس: آمریکا باید هزینه سنگین انتقام خون علی خامنهای را بپردازد
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، گفت انتقام خون کشتهشدگان جنگ و در راس آنها علی خامنهای باید گرفته شود و آمریکا باید هزینه سنگین آن را بپردازد.
گودرزی در گفتوگو با خانه ملت گفت خونخواهی علی خامنهای باید علاوه بر شعار، در حوزههای قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری نیز دنبال شود. او همچنین گفت همه ظرفیتها برای خونخواهی کشتهشدگان «جنگ رمضان» و «جنگ ۱۲ روزه» به کار گرفته خواهد شد.
گودرزی در بخش دیگری از سخنانش گفت نقد مذاکرات به معنای وحدت شکنی و اختلاف افکنی نیست، اما گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا «ظلم به ایران و خیانت به آینده کشور» است.