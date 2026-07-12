واکنش بلینگام به انتقاد سرمربی: شاید توخل نداند بازی کردن برابر هالند و اودگارد چگونه است
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، پس از پیروزی برابر نروژ گفت که تیمش پس از نمایشی شلخته خوششانس بود که برد. جود بلینگام، فوقستاره سهشیرها در این باره گفت: «شاید او نداند بازی کردن در چنین شرایطی مقابل ارلینگ هالند، مارتین اودگارد، آنتونیو نوسا و الکساندر سورلوث چه حسی دارد.»
بلینگام گفت: «این تیم، تیم آسانی برای بازی کردن نیست.»
زننده هر دو گل انگلیس در ادامه گفت: «ما تلاش کردهایم فضایی مثبت ایجاد کنیم و باید این روند را تا جمع چهار تیم پایانی ادامه دهیم. هر چه از بچهها تعریف کنم کم گفتهام. قرار نیست همه بازیها را فقط با پاسکاری و هزار پاس برد. بعضی وقتها باید بازی را به هر شکلی که شده ببری.»
توخل پس از بازی با وجود تمجید از روحیه شاگردانش، گفته بود: «من یک مربی فوتبال هم هستم و انتظاراتی دارم. طبیعی است که بخواهیم بهترین نسخه خود و بهترین عملکردمان را ارائه دهیم، چون عملکرد عالی به بردن بازیها کمک میکند. بنابراین از نظر فنی کاملا راضی نیستم و صددرصد از نحوه بازیمان خوشحال نیستم و همچنان بر این نظر پایبندم. فکر میکنم میتوانیم سریعتر و بیرحمانهتر بازی کنیم. اشتباهات فنی و خطاهای بدون فشار زیادی داشتیم که اعتماد به نفسمان را کاهش داد.»
تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، سوئیس را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به نیمه نهایی رسید. گلهای بازی را مکآلیستر در دقیقه ۱۰، خولین آلوارس در دقیقه ۱۱۲ و لائوتارو مارتینس در دقیقه ۱+۱۲۰ برای آرژانتین و اندویه در دقیقه ۶۷ برای سوئیس به ثمر رساندند.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در این بازی به سختی از سد سوئیس گذشت؛ یاران لیونل مسی با به ثمر رساندن دو گل در دقایق پایانی وقت اضافه، سوئیس ۱۰ نفره را ۳ بر ۱ شکست دادند و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند.
سوئیس با وجود ۱۰ نفره شدن، بازی را به وقت اضافه کشاند. بریل امبولو پس از بازبینی VAR به دلیل تمارض، کارت زرد دوم را دریافت و اخراج شد. داور نیز پس از بازبینی، تصمیم اولیه خود مبنی بر اخطار به لئاندرو پاردس را لغو کرد.
تا پیش از اخراج امبولو در دقیقه ۷۲، مسابقه از نظر فنی چندان جذاب نبود و هر دو تیم نمایشی محتاطانه و پراشتباه ارائه میکردند.
اما خولیان آلوارس در نیمه دوم وقت اضافه با شوتی تماشایی از فاصله حدود ۲۵ یارد، گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند. سپس لائوتارو مارتینس در وقتهای تلفشده وقت اضافه گل سوم را زد و پیروزی آرژانتین را قطعی کرد.
پیش از آن، دن اندویه با به ثمر رساندن گل تساوی، پاسخ گل نخست آرژانتین را داده بود؛ گلی که الکسیس مکآلیستر با ضربه سر روی کرنر لیونل مسی به ثمر رساند.
آرژانتین در مرحله نیمهنهایی، روز چهارشنبه به مصاف انگلیس خواهد رفت؛ تیمی که پیشتر با پیروزی در وقت اضافه برابر نروژ، جواز حضور در جمع چهار تیم پایانی را به دست آورد.
هر کس نپرد، انگلیسی است!
سایت اتلتیک درباره شعار هواداران آرژانتین در استادیوم کانزاس سیتی پس از پیروزی بر سوئیس و صعود به نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: چند دقیقه پس از سوت پایان بازی، ورزشگاه با این شعار طنینانداز شده بود: «El que no salta es un inglés»؛ یعنی «هر کس نپرد، انگلیسی است!»
این شعار از شعارهای قدیمی و شناختهشده هواداران آرژانتین است و لزوما به بازی با انگلیس ارتباطی ندارد. هواداران آرژانتین آن را در هر مسابقه یا گردهمایی عمومی میخوانند و همزمان بالا و پایین میپرند. بازیکنان آرژانتین هم پس از پایان مسابقه در زمین همراه آنها این شعار را تکرار میکردند.
اما صدای هواداران آرژانتین بهخوبی نشان میداد که آنها خود را برای نیمهنهایی برابر انگلیس آماده میکنند.
با این حال کمتر رقابتی در فوتبال وجود دارد که تا این اندازه فراتر از مستطیل سبز معنا داشته باشد.
دیدار یکچهارم نهایی دو تیم در جام جهانی ۱۹۸۶ همچنان بر این تقابل سایه انداخته است؛ تنها چهار سال پس از جنگ دو کشور بر سر جزایر فالکلند که در آرژانتین با نام مالویناس شناخته میشود و هنوز هم در شعارهای تیم ملی این کشور حضور دارد.
مسی در ۳۹ سالگی همچنان میدرخشد
لیونل مسی در ۳۹ سالگی، مقابل تیمی پرتلاش و جنگنده مانند سوئیس، هر ۱۲۰ دقیقه را در زمین حضور داشت و از بسیاری از بازیکنانی که یک دهه از او جوانتر هستند، عملکرد بهتری ارائه کرد.
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با پاس گلی که در بازی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داد، بالاتر پله، اسطوره فوتبال برزیل، به رکورد ۱۰ پاس گل در تاریخ جام جهانی رسید.
در دقیقه ۱۰ این بازی که در کانزاس سیتی برگزار میشود، لیونل مسی کرنر را از سمت چپ به تیر نزدیک ارسال کرد و الکسیس مکآلیستر بالاتر از همه پرید و با ضربه سر، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد و گل برتری مدافع عنوان قهرمانی را به ثمر رساند.
ردهبندی برترین پاسورهای تاریخ جام جهانی:
۱. لیونل مسی (آرژانتین)؛ ۱۰ پاس گل ۲. پله (برزیل)؛ ۹ پاس گل ۳. فریتس والتر (آلمان غربی)؛ ۹ پاس گل ۴. دیگو مارادونا (آرژانتین)؛ ۸ پاس گل ۵. گریژگوش لاتو (لهستان)؛ ۷ پاس گل ۷. دیوید بکام (انگلیس)؛ ۷ پاس گل
نکته جالب اینکه هر ۱۰ پاس گل مسی به ۱۰ همتیمی متفاوت رسیده است؛ از هرنان کرسپو در سال ۲۰۰۶ تا الکسیس مکآلیستر در سال ۲۰۲۶.
تیم ملی فوتبال انگلیس در مسابقه یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با نتیجه دو بر یک نروژ را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. گلهای بازی را جود بلینگهام در دقایق ۲+۴۵ و ۹۳ برای انگلیس و آندریاس شیلدروپ در دقیقه ۳۳ برای نروژ به ثمر رساندند. این مسابقه در استادیوم شهر میامی برگزار شد.
جود بلینگهام با گلزنی در وقت اضافه، انگلیس را در دیدار پرتنش مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نروژ به پیروزی رساند.
در اوایل وقتهای اضافه، درحالی که همه بازیکنان در محوطه جریمه نروژ از فرط خستگی تقریبا از حرکت ایستاده بودند، بلینگهام تنها بازیکنی بود که همچنان در حال حرکت بود و از اشتباه دروازهبان نهایت استفاده را برد و گل برتری انگلیس را به ثمر رساند.
این بازی پس از ۹۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ به وقت اضافه کشیده شده بود.
ابتدا نروژ در نیمه اول، برخلاف جریان بازی در آن دقایق، با گل آندریاس شیلدروپ پیش افتاد؛ گلی که روی سانتری به ظاهر ناقص به ثمر رسید و جردن پیکفورد، دروازهبان انگلیس را غافلگیر کرد.
بلینگهام در ادامه با یک گل تماشایی بازی را به تساوی کشاند، هرچند نروژیها معتقد بودند این گل باید مردود اعلام میشد، زیرا توپ در جریان شکلگیری حمله به دوربین معلق بالای زمین (Spidercam) برخورد کرده بود.
انگلیس تا پیش از گل جود بلینگهام بهشدت تحت فشار بود، اما او روند بازی را تغییر داد.
انگلیس که در این جام جهانی بارها در نیمه دوم عملکرد بهتری داشته، پس از پایان وقت قانونی نشانههای خستگی را بروز داد.
با این حال، این تیم میتوانست پیش از وقت اضافه کار را تمام کند؛ ابتدا روی پاس رو به عقب بوکایو ساکا که با نفوذ خوبش موقعیت خطرناکی ساخت و سپس در صحنهای غیرمنتظره، زمانی که جد اسپنس با پرس کردن اوریان نیلند، دروازهبان نروژ، تا آستانه بلوکه کردن ضربه بلند او و تبدیل آن به گل پیش رفت.
انگلیس در مرحله نیمه نهایی با برنده بازی آرژانتین و سوئیس بازی خواهد کرد.
عملکرد خیرهکننده بلینگهام
جود بلینگهام اکنون شش گل در جام جهانی ۲۰۲۶ و در مجموع هفت گل در ادوار جام جهانی به ثمر رسانده است.
در تاریخ فوتبال انگلیس، تنها دو بازیکن بیش از او در جام جهانی گل زدهاند: گری لینهکر با ۱۰ گل و هری کین با ۱۴ گل.
از سوی دیگر، جود بلینگهام با ۲۳ سال و ۱۲ روز، دومین بازیکن جوان تاریخ جام جهانی است که در دو بازی متوالی مراحل حذفی، حداقل ۲ گل میزند.
پله با ۱۷ سال و ۲۴۹ روز رکورددار است.
با این عملکرد و بریس مقابل نروژ، جود بلینگهام برای چهارمین بار در این دوره، عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد.
پایان روند گلزنی هالند
درحالی که تیم ملی فوتبال نروژ در نیمه دوم بازی با انگلیس در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با گل اوستیگارد هگم در دقیقه ۵۵، دو بر یک پیش افتاد، اما داور پس از بازبیتی صحنه، گل را به دلیل هل دادن الیوت اندرسون توسط ارلینگ هالند در جریان شکلگیری حمله که پس از کرنر بوجود آمد، مردود اعلام کرد.
اما تعویض ارلینگ هالند در وقت دوم اضافه به روند گلزنی او در بازیهای رسمی پایان داد؛ روندی که ۱۴ مسابقه متوالی ادامه داشت.
این آمار واقعا چشمگیر بود. او بهترین گلزن مرحله مقدماتی بود و در نخستین جام جهانی خود نیز درخشان ظاهر شد. با این حال، انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه به خوبی راههای تغذیه او را بست.
هالند چند فرصت با ضربه سر داشت، اما هیچکدام به اندازه موقعیتی که برابر برزیل گل پیروزیبخش را به ثمر رساند، با زمان و فضای کافی همراه نبود.
تیم ملی انگلیس در حالی از دقایقی دیگر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نروژ میرود که شاگردان توماس توخل امیدوارند آمار نهچندان موفق خود در این مرحله را بهبود ببخشند و چهارمین صعودشان به نیمهنهایی را جشن بگیرند.
انگلیس تاکنون ۱۰ بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی مردان به میدان رفته که حاصل آن تنها سه پیروزی و هفت شکست بوده است.
سه صعود شیرها در این مرحله مقابل آرژانتین در جام جهانی ۱۹۶۶، کامرون در سال ۱۹۹۰ و سوئد در سال ۲۰۱۸ رقم خورده است.
در مقابل، انگلیسیها برابر اروگوئه (۱۹۵۴)، برزیل (۱۹۶۲ و ۲۰۰۲)، آلمان غربی (۱۹۷۰)، آرژانتین (۱۹۸۶)، پرتغال در ضربات پنالتی (۲۰۰۶) و فرانسه (۲۰۲۲) از رسیدن به نیمهنهایی بازماندهاند.حالا شاگردان توخل در دیدار با نروژ این فرصت را دارند تا ضمن ثبت چهارمین پیروزی خود در تاریخ یکچهارم نهایی جام جهانی، رکورد این مرحله را نیز بهبود ببخشند.
حالا شاگردان توخل در دیدار با نروژ این فرصت را دارند تا ضمن ثبت چهارمین پیروزی خود در تاریخ یکچهارم نهایی جام جهانی، رکورد این مرحله را نیز بهبود ببخشند.