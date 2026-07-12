فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد یکشنبه اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را به پایان رسانده است؛ عملیاتی که به گفته این فرماندهی با هدف پاسخگو کردن نیروهای ایرانی پس از حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای آمریکایی در این عملیات حدود ۱۴۰ هدف نظامی حکومت ایران را با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق مورد حمله قرار دادند. این حملات با مشارکت جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا انجام شد.

بر اساس این بیانیه، اهداف مورد حمله شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی ایران بوده است.

سنتکام همچنین اعلام کرد که در مجموع طی سه شب حملات این هفته، بیش از ۳۰۰ هدف در ایران به دستور فرمانده کل قوای ایالات متحده هدف قرار گرفته‌اند. به گفته این فرماندهی، هدف از این عملیات‌ها کاهش توانایی حکومت ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز بوده است.

در این بیانیه آمده است که با وجود تنش‌های اخیر، عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، که یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان به شمار می‌رود، همچنان ادامه دارد.

سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ابتدای ماه مه تاکنون به عبور ایمن بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کرده‌اند.

دور تازه تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شنبه در حالی آغاز شد که نیروی دریایی سپاه به یک کشتی تجاری که از مسیر جنوب تنگه هرمز عبور می‌کرد حمله کرد . در پاسخ به این حمله، ارتش آمریکا حملاتی را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران انجام داد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این حملات دستکم به سمت کویت، اردن، قطر و بحرین تعدادی موشک و پهپاد انتحاری شلیک کردند.

