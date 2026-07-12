حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «جای خالی چند نقطه در فهرست اهداف»، نوشت: «امارات متحده عربی به انبار تسلیحاتی و محل استقرار جنگندههای اسرائیل و هواپیماهای سوخترسان آمریکا تبدیل شده و باید در فهرست اهداف ما قرار داشته باشد.»
شریعتمداری اضافه کرد: «اگر هنوز برد موشکها و پهپادهای ما برای حمله به خاک آمریکا کافی نیست، چرا اسرائیل را که نزدیکترین ایالت آمریکا به ایران است، مورد حمله قرار نمیدهیم؟»
او ادامه داد: «گزارشهای فراوان و مستندی از اوضاع و شرایط بسیار وخیم و شکننده اسرائیل حکایت میکند و بیتردید، حمله به زیرساختها و مراکز حساس آن، ضربات ویرانکننده و سختی به آمریکاست.»
سنتکام صبح یکشنبه ۲۱ تیر اعلام کرد نیروهای آمریکایی سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رساندهاند؛ حملاتی که به گفته این نهاد، برای پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی در قبال حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد.
بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکا در این دور از حملات حدود ۱۴۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی را با مهمات هدایتشونده شلیکشده از جنگندههای مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی هدف قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد مواضع موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی از جمله اهداف این حملات بودند.
این فرماندهی افزود نیروهای آمریکا طی سه شب حمله در این هفته و به دستور فرمانده کل قوا، بیش از ۳۰۰ هدف را مورد حمله قرار دادهاند تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری در حال عبور آزادانه از تنگه هرمز کاهش یابد.
سنتکام همچنین اعلام کرد تردد کشتیهای تجاری از این گذرگاه حیاتی بینالمللی همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکا از اوایل اردیبهشتماه تاکنون به عبور موفق بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردهاند.
همزمان با تشدید تهدیدهای متقابل دونالد ترامپ و مجتبی خامنهای، تلاش میانجیهای منطقهای برای حفظ توافق موقت و ازسرگیری مذاکرات ادامه یافت؛ با این حال، اختلاف بر سر تنگه هرمز همچنان مهمترین مانع دستیابی به توافق نهایی است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان آنچه «مداخلات آمریکا» خواند، به روی همه شناورها بسته خواهد بود. سپاه همچنین از توقف یک کشتی با شلیک اخطار و هدف قرار دادن دومین شناور در این تنگه خبر داد.
سنتکام اعلام کرد پس از حمله سپاه پاسداران به کشتی کانتینری «اموی جیافاس گالاکسی» با پرچم قبرس، سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را انجام داده است. یک مقام آمریکایی نیز به اکسیوس گفت این کشتی با شلیک موشک آسیب دیده است.
این حمله یک روز پس از آن رخ داد که دولت ترامپ تضمین عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز را شرط توقف چرخه درگیری اعلام کرد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز نوشت: «ایران انتخاب بدی کرد. حالا تاوانش را میدهد.»
همزمان، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان و مقامهای قطری در مسقط برای شکستن بنبست گفتوگو کردند. شبکه ایبیسی گزارش داد این مذاکرات نشانهای از پیشرفت فوری نداشت، هرچند احتمال تغییر شرایط همچنان مطرح بود.
در ادامه درگیریها، ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت راداری نیروهای آمریکا در کویت و همچنین سامانههای ارتباطی و راداری ارتش آمریکا در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران نیز از حمله موشکی به پایگاه العدید قطر، هدف قرار دادن پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» در اردن و حمله به دومین کشتی در تنگه هرمز خبر داد.
قطر اعلام کرد یک حمله موشکی را رهگیری کرده و رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در دوحه خبر داد. امارات نیز از مقابله پدافند هوایی با موشکها و پهپادها خبر داد و در بحرین آژیر خطر به صدا درآمد.
همزمان، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان آسیب دیده و خدمه آن کشتی را ترک کردهاند.
رسانههای حکومتی در ایران نیز از حملات تازه آمریکا به اهدافی در ماهشهر، آبادان، هندیجان، کنارک، جاسک و بوشهر و شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند.
جزییات رویدادهای این روز را اینجا بخوانید.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده و در این عملیات حدود ۱۴۰ هدف نظامی را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، این حملات در پاسخ به حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد یکشنبه اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را به پایان رسانده است؛ عملیاتی که به گفته این فرماندهی با هدف پاسخگو کردن نیروهای ایرانی پس از حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد.
سنتکام در بیانیهای اعلام کرد نیروهای آمریکایی در این عملیات حدود ۱۴۰ هدف نظامی حکومت ایران را با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق مورد حمله قرار دادند. این حملات با مشارکت جنگندههای مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا انجام شد.
بر اساس این بیانیه، اهداف مورد حمله شامل سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی، انبارهای مهمات، شبکههای ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی ایران بوده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد که در مجموع طی سه شب حملات این هفته، بیش از ۳۰۰ هدف در ایران به دستور فرمانده کل قوای ایالات متحده هدف قرار گرفتهاند. به گفته این فرماندهی، هدف از این عملیاتها کاهش توانایی حکومت ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز بوده است.
در این بیانیه آمده است که با وجود تنشهای اخیر، عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به شمار میرود، همچنان ادامه دارد.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ابتدای ماه مه تاکنون به عبور ایمن بیش از ۸۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردهاند.
دور تازه تنشهای نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شنبه در حالی آغاز شد که نیروی دریایی سپاه به یک کشتی تجاری که از مسیر جنوب تنگه هرمز عبور میکرد حمله کرد. در پاسخ به این حمله، ارتش آمریکا حملاتی را علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران انجام داد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این حملات دستکم به سمت کویت، اردن، قطر و بحرین تعدادی موشک و پهپاد انتحاری شلیک کردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دور سوم حملات خود علیه ایران را تکمیل کرد و نیروهای جمهوری اسلامی را به خاطر حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز مسئول دانست.
سنتکام نوشت: «نیروهای آمریکایی حدود ۱۴۰ هدف نظامی ایران را با مهمات دقیق شلیک شده توسط هواپیماهای جنگنده زمینی و دریایی، پهپادها و کشتیهای نیروی دریایی مورد اصابت قرار دادند.»
بر اساس بیانیه سنتکام، این اهداف شامل «سایتهای موشکی و پهپادی، قابلیتهای دریایی، تاسیسات ذخیرهسازی مهمات، شبکههای ارتباطی و مکانهای نظارت ساحلی» بودند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده نوشت: «در طول سه شب حملات این هفته، به دستور فرمانده کل قوا بیش از ۳۰۰ هدف را مورد حمله قرار داده است تا توانایی ایران در حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه [هرمز] عبور میکنند را کاهش دهد.»
سنتکام گفت عبور کشتیهای تجاری از طریق این کریدور دریایی بینالمللی حیاتی همچنان ادامه دارد.
سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که در پاسخ به ادامه حملات آمریکا به پایگاههای ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، «علاوه بر اصابت و متوقفسازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت.»
سپاه پاسداران گفت که «مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندههای و مرکز فرماندهی این پادگان» نابود شدند.
تاکنون مقامهای آمریکایی در مورد حمله به پایگاه العدید قطر اظهارنظر نکردهاند.